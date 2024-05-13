I Alperna, vid sjöar, längs Donau och i vingårdar förädlas naturens skatter till råvaror och smaker av högsta kvalitet.

Ett land fyllt av original

Österrike är ett land rikt på kulinariska original – från ikoniska rätter som Wiener Schnitzel och aprikosknödel till stjärnkockar som Heinz Reitbauer och Eveline Wild. Här möts regionala delikatesser som pannonisk saffran och wasabi med tidlös bordskultur från Gmunden och Wien. Unika matställen, från traditionella Wirtshaus och Heurigen till fine dining i Hangar eller sjönära restauranger, erbjuder något för alla sinnen.

Med tusentals smaker att utforska, finns en gemensam nämnare – Österrikes storslagna natur. Från Alpernas snöklädda toppar till de böljande vinfälten, vårt landskap speglas i varje rätt.

Upptäck hur denna unika harmoni mellan smak och natur präglar våra kulinariska upplevelser, och möt Österrikes original – mycket mer än bara klassiker.