Österrikes kulinariska skatter
Smaka på äkta original och tidlös gastronomi
Ett land fyllt av original
Österrike är ett land rikt på kulinariska original – från ikoniska rätter som Wiener Schnitzel och aprikosknödel till stjärnkockar som Heinz Reitbauer och Eveline Wild. Här möts regionala delikatesser som pannonisk saffran och wasabi med tidlös bordskultur från Gmunden och Wien. Unika matställen, från traditionella Wirtshaus och Heurigen till fine dining i Hangar eller sjönära restauranger, erbjuder något för alla sinnen.
Med tusentals smaker att utforska, finns en gemensam nämnare – Österrikes storslagna natur. Från Alpernas snöklädda toppar till de böljande vinfälten, vårt landskap speglas i varje rätt.
Upptäck hur denna unika harmoni mellan smak och natur präglar våra kulinariska upplevelser, och möt Österrikes original – mycket mer än bara klassiker.
Njut av din semester i Österrike på speciella platser med en extra portion gästfrihet på din tallrik!
Regionala produkter, färska rätter & vin
Smaka på Österrike – en kulinarisk upplevelse
Vegansk-vegetarisk mat i Österrike
På sitt strandhotell vid sjön Weissensee uppskattar Christian Halper lugnet. I den vegetariska och veganska restaurangen visar hans köksmästare Andreas Leib hur mångsidiga växtbaserade rätter kan vara.
Oavsett om du är vegetarian eller vegan - Österrike erbjuder ingredienser av högsta kvalitet för "grön mat": krispiga grönsaker, färsk frukt, doftande örter, krispigt bröd. Och det är inte allt. Vin, humle och till och med baljväxter, quinoa och soja odlas i detta bördiga land.
De bästa restaurangerna, värdshusen och krogarna
Bordsserviser i Österrike
Gmundner keramik: "Grönflammig" är namnet på det äldsta och mest populära mönstret från den ober österrikiska keramiktillverkaren, som ligger direkt vid sjön Traunsee i Salzkammergut. Än idag tillverkas allt för hand - så varje del är unik.
Zalto glas: den fina designen av glasen kräver den yttersta skickligheten från glasblåsarna. Zalto-glas tillverkas av utvalda råmaterial med hjälp av ett genomarbetat traditionellt hantverk.
Blått tryck för hand i Burgenland: handblåsning är en gammal, traditionell teknik som har bevarats i Burgenland till denna dag. På grund av sin unika karaktär är den ett av UNESCO:s immateriella kulturarv.
Leitner Linnel: inneväveriet i Mühlviertel-regionen använder tusentals trådar för att skapa tyger med speciella mönster för dukar, servetter, kuddar och sänglinne, som produceras i syrummet och avslutas med ajourfåll, ett perforerat broderi.
Österrikiska produkter och specialiteter
Kaffehusen
"Wiens kaffehus är en speciell typ av institution som inte kan jämföras med någon annan i världen." – Stefan Zweig
Sigmund Freud, Andy Warhol och Gustav Klimt gjorde det – tillbringade oräkneliga timmar på wienercaféerna. Det är lätt att förstå varför. Här möts människor i en levande ritual av samtal, möten och betraktelser, där varje kopp kaffe är en del av stadens själ.
Tårtor och desserter från Österrike
Redan för över hundra år sedan fanns det flera konditorer i Wien som gjorde sig ett namn. De bästa av dem kunde tillfredsställa suget efter sötsaker vid det kejserliga hovet - som kungliga och kejserliga (förkortat: k. u. k.) hovleverantörer. I dag förför Eveline Wild, världsmästare i konditori i Steiermark, sina gäster med sina kreationer på "Der wilde Eder".
Kakor, strudlar och knödel – en frestelse svår att motstå
Det österrikiska köket – smaker med historia
Det österrikiska köket – smaker med historia
Många av Österrikes mest älskade rätter har rötter i kejsarmonarkin, en era där kulturella influenser möttes och formade matkulturen.
Den österrikiska menyn är som en resa genom Europas kulturhistoria. Rätter som idag betraktas som typiskt österrikiska har ofta en spännande bakgrund och har genom åren förfinats till perfektion i Österrike.