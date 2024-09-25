Byggnadsvård - synonymt med hållbarhet

Bevarandet av historiska byggnader i Österrike är viktigt både för klimatet och kulturen. Genom att restaurera och underhålla äldre byggnader sparas resurser och grönområden skyddas från exploatering.

Byggnadsvård har även stor sociokulturell betydelse. De bevarade historiska miljöerna berikar regionerna och lockar besökare som inspireras av områdets historia och arkitektur.

Många av dessa byggnader är uppförda med lokala naturmaterial. Vid renovering används samma material för att bevara byggnadens autenticitet, vilket också bidrar till hållbarhet.

Dessutom hjälper byggnadsvård till att skydda viktiga livsmiljöer för djur- och växtarter, vilket gör det till en ekologiskt ansvarsfull insats.