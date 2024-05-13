Bekväma semestrar i Österrike för alla: Tillgängliga hotell och restauranger, inkluderande museer och bekymmersfria utflykter i de vackraste regionerna.

Semester utan hinder

Tillgänglighet innebär att det inte finns några hinder - varken i byggnader eller rum, varken i kommunikation eller information. Att vara fri på semestern, göra och uppleva vad du vill, utan begränsningar, inkluderande. Erbjudandena i Österrike har förberetts med stort engagemang så att alla känner sig välkomna.

Den som letar efter tillgängligt boende hittar många hotell i Österrike där rörlighet och komfort för personer med funktionsnedsättning är en självklarhet. Specialutrustning gör det möjligt för gästerna att enkelt använda alla faciliteter: hinderfri tillgång till rummen, restaurangen eller solterrassen. I kombination med hinderfria fritidsaktiviteter i naturen är en semester i Österrike bokstavligen gränslös.