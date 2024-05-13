Tillgänglig semester och kulturell inkludering i Österrike
Semester utan hinder
Tillgänglighet innebär att det inte finns några hinder - varken i byggnader eller rum, varken i kommunikation eller information. Att vara fri på semestern, göra och uppleva vad du vill, utan begränsningar, inkluderande. Erbjudandena i Österrike har förberetts med stort engagemang så att alla känner sig välkomna.
Den som letar efter tillgängligt boende hittar många hotell i Österrike där rörlighet och komfort för personer med funktionsnedsättning är en självklarhet. Specialutrustning gör det möjligt för gästerna att enkelt använda alla faciliteter: hinderfri tillgång till rummen, restaurangen eller solterrassen. I kombination med hinderfria fritidsaktiviteter i naturen är en semester i Österrike bokstavligen gränslös.
Att resa med bil ger stor flexibilitet för att upptäcka Österrike. För personer med nedsatt rörlighet är det ofta det bästa eller enda alternativet. Här är de viktigaste riktlinjerna:
I Österrike gäller särskilda regler för resenärer med ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning som utfärdats i ett EU-medlemsland. Det är tillåtet att stanna vid stoppförbudsskyltar eller gula linjer vid vägkanten. Även lastning av hjälpmedel som rullstolar är tillåtet inom denna ram.
Lastning i gågator är också tillåten med ett giltigt parkeringstillstånd.
Korttidsparkeringar kan användas gratis och utan tidsbegränsning av personer med funktionsnedsättning.
Parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättning är oftast markerade med en rullstolssymbol på en skylt eller på marken. Parkering är tillåten med ett EU-tillstånd, såvida inte platsen är reserverad med namn eller registreringsnummer. Parkeringstillståndet måste placeras synligt bakom vindrutan.
Befrielse från motorvägsavgifter (”vignette” och vägtullar) gäller endast för personer med funktionsnedsättning som är bosatta i Österrike.
Barriärfria offentliga toaletter utrustas ständigt med eurocylinderlåset.