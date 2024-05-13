Tillgänglig semester och kulturell inkludering i Österrike

Bekväma semestrar i Österrike för alla: Tillgängliga hotell och restauranger, inkluderande museer och bekymmersfria utflykter i de vackraste regionerna.

Semester utan hinder

Tillgänglighet innebär att det inte finns några hinder - varken i byggnader eller rum, varken i kommunikation eller information. Att vara fri på semestern, göra och uppleva vad du vill, utan begränsningar, inkluderande. Erbjudandena i Österrike har förberetts med stort engagemang så att alla känner sig välkomna.

Den som letar efter tillgängligt boende hittar många hotell i Österrike där rörlighet och komfort för personer med funktionsnedsättning är en självklarhet. Specialutrustning gör det möjligt för gästerna att enkelt använda alla faciliteter: hinderfri tillgång till rummen, restaurangen eller solterrassen. I kombination med hinderfria fritidsaktiviteter i naturen är en semester i Österrike bokstavligen gränslös.

Barriärfria semestrar i delstaterna

En semester är när alla kan lita på gott samarbete och ömsesidig hänsyn. Detta inkluderar faciliteter för de särskilda behoven hos gäster med begränsad rörlighet eller sensorisk perception, både i staden och i naturen:

Barriärfria aktiviteter och boende

Upplev konst och kultur på ett inkluderande sätt

Konst och kultur tillhör alla! Det är därför det finns lagstadgade åtgärder för fysisk tillgänglighet. Lika viktigt är det att undanröja hindren för personer med nedsatt känsel. Många kulturinstitutioner har satt upp som mål att övervinna dessa hinder.

Maximal rörlighet med nedsatt rörlighet

Flexibel resa genom Österrike

Att tänka på om du kör bil

Att resa med bil ger stor flexibilitet för att upptäcka Österrike. För personer med nedsatt rörlighet är det ofta det bästa eller enda alternativet. Här är de viktigaste riktlinjerna:

  • I Österrike gäller särskilda regler för resenärer med ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning som utfärdats i ett EU-medlemsland. Det är tillåtet att stanna vid stoppförbudsskyltar eller gula linjer vid vägkanten. Även lastning av hjälpmedel som rullstolar är tillåtet inom denna ram.

  • Lastning i gågator är också tillåten med ett giltigt parkeringstillstånd.

  • Korttidsparkeringar kan användas gratis och utan tidsbegränsning av personer med funktionsnedsättning.

  • Parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättning är oftast markerade med en rullstolssymbol på en skylt eller på marken. Parkering är tillåten med ett EU-tillstånd, såvida inte platsen är reserverad med namn eller registreringsnummer. Parkeringstillståndet måste placeras synligt bakom vindrutan.

  • Befrielse från motorvägsavgifter (”vignette” och vägtullar) gäller endast för personer med funktionsnedsättning som är bosatta i Österrike.

Information om EU-parkeringstillstånd

8 praktiska tips för en barriärfri semester i Österrike

Resechecklista för personer med funktionsnedsättning

Checklista för resor

Sök efter tillgängligt boende

Tillgängligt boende

Sök efter rullstolsanpassade platser

Karta

Semester på hjul

Informationsportal

Program för boende och utflykter

Assisterade semestrar

Barriärfritt resande med österrikiska järnvägar

ÖBB

Toaletter med euro-nyckel i Wien

Barriärfria offentliga toaletter utrustas ständigt med eurocylinderlåset.

euro-nyckel

Vanliga frågor

Det finns ett brett utbud av erbjudanden i Österrike så att personer med funktionsnedsättning eller särskilda behov känner sig välkomna. Oavsett om man vandrar med rullstol, rullator eller barnvagn, oavsett om man har knäsmärtor eller andra funktionsnedsättningar: De som letar efter lugna stigar för att gå, rulla eller köra och de som vill vara aktiva i sport kommer att hitta vad de letar efter i många regioner - även i bergen - i Österrike.

Inkludering på museer är mer än bara fysisk tillgänglighet. Det handlar om att organisera informationen på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning kan planera och uppleva sitt museibesök på egen hand. Det innebär att innehållet i utställningar, samlingar och teman kan upplevas genom flera sinnen och informationskanaler. Detta inkluderar inkluderande format för att organisera evenemang, guidade turer och workshops.

Den inkluderande museiguide ger en översikt över vad som erbjuds i hela Österrike.

En semester är när alla kan lita på gott samarbete och ömsesidig hänsyn. Detta inkluderar faciliteter för de särskilda behoven hos gäster med begränsad rörlighet eller sensorisk uppfattning. Österrike erbjuder ett brett utbud av faciliteter för särskilda behov, både i staden och på landsbygden. Detta beror på att många värdar i Österrike går utöver de lagliga åtgärderna för att säkerställa tillgänglighet. Det finns ett omfattande utbud av erbjudanden i alla nio federala stater för att säkerställa att alla gäster känner sig hemma utan begränsningar.

Både Ekologiska hotell, Semestergårdar såväl som Lantliga hotell och familjeföretag och Semesterlägenheter erbjuder barriärfritt boende. Särskilda faciliteter gör det enkelt för gästerna att använda alla faciliteter: barriärfri tillgång till rummen, restaurangen eller solterrassen och många andra praktiska extrafunktioner. Tillsammans med barriärfria fritidsaktiviteter i det fria är en semester i Österrike bokstavligen gränslös.

