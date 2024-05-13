Snöskovandring i Österrike
Närmare naturen på snöskor
Planerar du att ge dig ut på snöskovandring på egen hand? Då är det viktigt att tänka på område, kondition, erfarenhet samt väder- och snöförhållanden.
Ett alternativ är att följa med en nationalparksguide i Hohe Tauern. Med deras lokalkännedom ökar chansen att få syn på några av Alpernas Big Five: stenbock, kungsörn, ripa, gems och murmeldjur. Dessa skygga djur är svåra att upptäcka vintertid – men guiden vet var de kan visa sig.
Guiden delar också gärna med sig av sin kunskap om de omgivande bergstopparna, där de vita, karga topparna reser sig över 3 000 meter. Namn som Großglockner och Großvenediger blir snabbt bekanta även för nybörjare.
En av de stora belöningarna med en snöskovandring är känslan av frihet. Steg för steg försvinner vardagen, och du möter en vintervärld där tystnaden och naturen dominerar.
Översikt över snöfallsmönster i de tyska delstaterna
Snövandring i Österrikes regioner
Bregenzerwald
Guidade upplevelser i snön: 17 turer med vandrings- och bergsguider – från fullmånevandringar i Damüls till snöskovandringar i Riefensberg.
Wilder Kaiser
Djupa snötäckta ängar, lugna berg – och Wilder Kaiser alltid i sikte: 5 rutter, inklusive den 6 km långa snöskogsvandringen på skuggsidan.
Östra Tyrolen
Med snöskor runt Lucknerhaus: Natur, lugna skogar och Großglockner – upplev nationalparken Hohe Tauern på nära håll och på ett äkta sätt.
Silverregionen Karwendel
Snövandringsveckor i januari: Knädjup pudersnö, 20 rutter, guidade turer, yoga, stugcharm och säkerhetskurs med fjällräddningstjänsten.
Saalachtal
Oavsett om du är ute efter en avslappnad eller utmanande klättring hittar du garanterat något som passar dig här: 5 fantastiska vandringar i alla svårighetsgrader.
Wagrain-Kleinarl
Äventyrsresor med familjen ger ny energi: tre attraktiva rutter – rutten från stadskärnan upp till Stuhlköpfl är särskilt vacker.
Hochkönig
Upplev vintern aktivt: på snöskovandringsleder eller guidade turer genom snötäckta skogar – förbi rustika stugor och lugna platser.
Weissensee
Ut i naturen! Promenera runt sjön eller på allmänningen – med eller utan guide. Särskilt vackert: Panorama Trail och Naggler Alm rundvandring.
Almenland
Den snötäckta Teichalm – en av 125 allmänningar i Europas största allmänningsområde: Guidade äventyrsturer och tips för din semester i snön.
Mühlviertel
En vinterupplevelse för alla: 19 turer genom snötäckta skogar och böljande kullar till bergstoppar – avslappnade eller sportiga, precis som du vill.
... snöskor fanns redan för cirka 12 000 år sedan? Det bevisas av avbildningar på höghöjdsmålningar.
... den längre, måttliga belastningen vid snöskovandring stimulerar fettförbränningen?
... snöskovandring har en positiv inverkan på hjärt-kärlsystemet tack vare uthållighetsträningen?
... man har hittat snöskor som är cirka 6 000 år gamla i Mongoliet? Det var träplankor som var lindade med päls.
Snöskovandring genom Österrike
Kleinwalsertal
Härlig snöskovandring med picknick: Under vandringen får du lära dig intressanta fakta om jordbruk, jakt och uppfödning av moderdjur på en ekologisk gård.
Wipptal
Varje onsdag från december till mars: Guidad, medelsvår vandring på 9,5 kilometer med kälkåkning och provsmakning av fina spritdrycker.
Wilder Kaiser
Guidad fullmånevandring (ca 2 timmar): I månskenet vandrar du utan pannlampa på snötäckta skogsstigar genom ett tyst, magiskt vinterlandskap.
Nationalpark Hohe Tauern
Guidad fullmånevandring (ca 2 timmars vandringstid), 5 kilometer: i månskenet över Wasenmoos och tillbaka genom skogen – en magisk vinterkväll.
Kötschach-Mauthen
Månskenssnövandring (ca 2 timmar): Avsluta din vinterdag i månskenet och njut av den lugna, romantiska atmosfären när natten faller.
Välutrustad för snövandring
Vilken utrustning behöver du?
Snöskor (beroende på kroppsvikt och snöförhållanden)
Stavar med snöplattor
Vattentäta vandringskängor (ankelhöga)
Gamacher (skydd mot snö i skorna)
Funktionella kläder (lager på lager: underkläder, isolering, ytterlager)
Vattentät jacka och byxor
Varm mössa och handskar
Solglasögon och solkräm (snöreflektion!)
Vilka snöstövlar behöver du?
Det är bäst att fästa snöskor på vandringskängor med en stabil, vridningsbeständig profilsko.
Ju större snöskor, desto mindre sjunker du ner i djup snö.
Om du planerar turer i brantare terräng rekommenderas mindre snöskor.
Det är för övrigt mindre ansträngande att gå med snöskor som inte är för breda.
Fästet ska vara lätt att öppna och stänga med ett snabbspänne – även när du har handskar på dig.
Justerbara fästen har fördelen att de kan anpassas till olika skor.
Vad packar du i din ryggsäck?
Termosflaska med varm dryck
Energirik mat (nötter, bars, torkad frukt)
Första hjälpen-kit
Pannlampa (det blir mörkt tidigt på vintern)
Mobiltelefon med nödnummer
Bivackpåse (nödhjälp)
Tändare och fickkniv
Soppåse