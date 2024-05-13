Snöskovandring i Österrike
Närmare naturen på snöskor

Kristallvit snö glittrar i ljuset. Med snöskor under fötterna går du lätt genom det annars djupa snötäcket och upptäcker naturen på nära håll.

Planerar du att ge dig ut på snöskovandring på egen hand? Då är det viktigt att tänka på område, kondition, erfarenhet samt väder- och snöförhållanden.

Ett alternativ är att följa med en nationalparksguide i Hohe Tauern. Med deras lokalkännedom ökar chansen att få syn på några av Alpernas Big Five: stenbock, kungsörn, ripa, gems och murmeldjur. Dessa skygga djur är svåra att upptäcka vintertid – men guiden vet var de kan visa sig.

Guiden delar också gärna med sig av sin kunskap om de omgivande bergstopparna, där de vita, karga topparna reser sig över 3 000 meter. Namn som Großglockner och Großvenediger blir snabbt bekanta även för nybörjare.

En av de stora belöningarna med en snöskovandring är känslan av frihet. Steg för steg försvinner vardagen, och du möter en vintervärld där tystnaden och naturen dominerar.

Att vandra fram på snöskor genom orörda vinterlandskap är inte bara ett alternativ till skid- och snowboardåkning – utan också ett välgörande komplement.

Vorarlberg

Tyrolen

SalzburgerLand

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Niederösterreich

Snövandring i Österrikes regioner

Att tyst vandra genom snötäckta skogar, lämna sina egna spår i den nysnön och njuta av den vidsträckta utsikten – en vinteraktivitet som kombinerar lugn, natur och rörelse.

Bregenzerwald

Guidade upplevelser i snön: 17 turer med vandrings- och bergsguider – från fullmånevandringar i Damüls till snöskovandringar i Riefensberg.

Snövandring i Bregenzerwald

Wilder Kaiser

Djupa snötäckta ängar, lugna berg – och Wilder Kaiser alltid i sikte: 5 rutter, inklusive den 6 km långa snöskogsvandringen på skuggsidan.

Snövandring på Wilder Kaiser

Östra Tyrolen

Med snöskor runt Lucknerhaus: Natur, lugna skogar och Großglockner – upplev nationalparken Hohe Tauern på nära håll och på ett äkta sätt.

Snövandring i Östra Tyrolen

Silverregionen Karwendel

Snövandringsveckor i januari: Knädjup pudersnö, 20 rutter, guidade turer, yoga, stugcharm och säkerhetskurs med fjällräddningstjänsten.

Snövandring i Karwendel

Saalachtal

Oavsett om du är ute efter en avslappnad eller utmanande klättring hittar du garanterat något som passar dig här: 5 fantastiska vandringar i alla svårighetsgrader.

Sneskovandring i Saalachtal

Wagrain-Kleinarl

Äventyrsresor med familjen ger ny energi: tre attraktiva rutter – rutten från stadskärnan upp till Stuhlköpfl är särskilt vacker.

Snövandring Wagrain-Kleinarl

Hochkönig

Upplev vintern aktivt: på snöskovandringsleder eller guidade turer genom snötäckta skogar – förbi rustika stugor och lugna platser.

Snöskovandring i Hochkönig

Weissensee

Ut i naturen! Promenera runt sjön eller på allmänningen – med eller utan guide. Särskilt vackert: Panorama Trail och Naggler Alm rundvandring.

Snövandring vid Weissensee

Almenland

Den snötäckta Teichalm – en av 125 allmänningar i Europas största allmänningsområde: Guidade äventyrsturer och tips för din semester i snön.

Snövandring i Almenland

Mühlviertel

En vinterupplevelse för alla: 19 turer genom snötäckta skogar och böljande kullar till bergstoppar – avslappnade eller sportiga, precis som du vill.

Snöskovandringar i Mühlviertel

Mostviertel

Ett härligt område för avslappnad snölek: vandring i månskenet, snöskovandring eller vandring till Hochkogelberg.

Snövandring i Mostviertel
Visste du att...?

... snöskor fanns redan för cirka 12 000 år sedan? Det bevisas av avbildningar på höghöjdsmålningar.

... den längre, måttliga belastningen vid snöskovandring stimulerar fettförbränningen?

... snöskovandring har en positiv inverkan på hjärt-kärlsystemet tack vare uthållighetsträningen?

... man har hittat snöskor som är cirka 6 000 år gamla i Mongoliet? Det var träplankor som var lindade med päls.

Snöskovandring genom Österrike

Under dagen kan du njuta av en picknick med utsikt, och på kvällen kan du vandra genom den tysta snön i månskenet – snöskovandring i Österrike är vinterkul för alla sinnen.

Kleinwalsertal

Härlig snöskovandring med picknick: Under vandringen får du lära dig intressanta fakta om jordbruk, jakt och uppfödning av moderdjur på en ekologisk gård.

Härlig snöskovandring med picknick

Wipptal

Varje onsdag från december till mars: Guidad, medelsvår vandring på 9,5 kilometer med kälkåkning och provsmakning av fina spritdrycker.

Njut av triathlon på vintern

Wilder Kaiser

Guidad fullmånevandring (ca 2 timmar): I månskenet vandrar du utan pannlampa på snötäckta skogsstigar genom ett tyst, magiskt vinterlandskap.

Fullmånevandring i Going

Nationalpark Hohe Tauern

Guidad fullmånevandring (ca 2 timmars vandringstid), 5 kilometer: i månskenet över Wasenmoos och tillbaka genom skogen – en magisk vinterkväll.

Fuldmånetur i Mittersill

Kötschach-Mauthen

Månskenssnövandring (ca 2 timmar): Avsluta din vinterdag i månskenet och njut av den lugna, romantiska atmosfären när natten faller.

Månskenssnövandring

Pyhrn Priel

Guidad vandring från Spital am Pyhrn (2,5 timmar): Du vandrar genom orörd djup snö – månskenet skapar en fascinerande atmosfär över de omgivande bergen.

Månskenssnövandring

Välutrustad för snövandring

Om du ska åka ensam beror på området, din kondition, erfarenhet och vädret. Om du är osäker är det bäst att boka en guidad tur – antingen ensam med en guide eller tillsammans med en grupp.

Vilken utrustning behöver du?

  • Snöskor (beroende på kroppsvikt och snöförhållanden)

  • Stavar med snöplattor

  • Vattentäta vandringskängor (ankelhöga)

  • Gamacher (skydd mot snö i skorna)

  • Funktionella kläder (lager på lager: underkläder, isolering, ytterlager)

  • Vattentät jacka och byxor

  • Varm mössa och handskar

  • Solglasögon och solkräm (snöreflektion!)

Vilka snöstövlar behöver du?

  • Det är bäst att fästa snöskor på vandringskängor med en stabil, vridningsbeständig profilsko.

  • Ju större snöskor, desto mindre sjunker du ner i djup snö.

  • Om du planerar turer i brantare terräng rekommenderas mindre snöskor.

  • Det är för övrigt mindre ansträngande att gå med snöskor som inte är för breda.

  • Fästet ska vara lätt att öppna och stänga med ett snabbspänne – även när du har handskar på dig.

  • Justerbara fästen har fördelen att de kan anpassas till olika skor.

Vad packar du i din ryggsäck?

  • Termosflaska med varm dryck

  • Energirik mat (nötter, bars, torkad frukt)

  • Första hjälpen-kit

  • Pannlampa (det blir mörkt tidigt på vintern)

  • Mobiltelefon med nödnummer

  • Bivackpåse (nödhjälp)

  • Tändare och fickkniv

  • Soppåse

4 säkerhetstips från Alpinklubben

Vanliga frågor

Att ge sig ut på snöskovandring på egen hand beror på området, din kondition, din erfarenhet samt väder- och snöförhållandena. Om du är osäker eller vill vara säker på att få ut det mesta av din upplevelse, är det rekommenderat att anlita en guide – antingen för en privat tur eller som del av en grupp.

  • Mat och dryck: Ta med energigivande snacks som müslibars eller nötter och varmt te i en tålig termosflaska.

  • Alpin terräng: Ha alltid med dig lavinutrustning som lavinspade, lavinsond, lavinsändare och en bivacksäck för nödsituationer.

  • Damasker: De hjälper till att hålla snön borta från skorna och byxorna torra.

  • Ryggsäck: Välj en robust och vattentät ryggsäck som är bekväm att bära.

  • Nödvändigheter: Solglasögon, solkräm med hög solskyddsfaktor och en mobiltelefon är bra att ha med sig.

  • Första hjälpen-kit: Inkludera en räddningsfilt; det väger lite men kan vara ovärderligt i en nödsituation.

