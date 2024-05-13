Snöskovandring i Österrike

Kristallvit snö glittrar i ljuset. Med snöskor under fötterna går du lätt genom det annars djupa snötäcket och upptäcker naturen på nära håll.

Planerar du att ge dig ut på snöskovandring på egen hand? Då är det viktigt att tänka på område, kondition, erfarenhet samt väder- och snöförhållanden.

Ett alternativ är att följa med en nationalparksguide i Hohe Tauern. Med deras lokalkännedom ökar chansen att få syn på några av Alpernas Big Five: stenbock, kungsörn, ripa, gems och murmeldjur. Dessa skygga djur är svåra att upptäcka vintertid – men guiden vet var de kan visa sig.

Guiden delar också gärna med sig av sin kunskap om de omgivande bergstopparna, där de vita, karga topparna reser sig över 3 000 meter. Namn som Großglockner och Großvenediger blir snabbt bekanta även för nybörjare.

En av de stora belöningarna med en snöskovandring är känslan av frihet. Steg för steg försvinner vardagen, och du möter en vintervärld där tystnaden och naturen dominerar.