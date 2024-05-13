Boende direkt vid skidbacken

Bli först i backen – och sist ut ur bastun. Vi tipsar om boenden vid pisten på flera platser i Österrike, från charmiga byar till stora skidområden.

Att bo precis vid pisten gör din skidsemester både enklare och mer minnesvärd. På morgonen är du först i backen – och när benen säger stopp glider du direkt tillbaka till ditt boende. Ingen skidbuss, inget släpande på utrustning – bara skidorna av utanför dörren och pjäxorna på värmeposten.

Efter dagens åk väntar den varma utomhuspoolen och bastun, där musklerna får återhämta sig och tankarna komma till ro. Här möts det bästa av två världar: pulsen från en dag på berget och stillheten i din egen tillflyktsort mitt i skidområdet.

I den soliga södern

Kärnten

I Kärnten börjar skidäventyret direkt utanför dörren. Oavsett om du svänger nerför de breda pisterna i Nassfeld, kopplar av i de termiska baden i Bad Kleinkirchheim eller njuter av de familjevänliga backarna på Katschberg, gör boendets närhet till pisten starten på dagen både enkel och stressfri.

Här i södra Österrike möts sol och snö på ett unikt sätt och skapar perfekta förutsättningar för långa dagar på skidor. När kvällen kommer rundas dagen av med regionala delikatesser som de klassiska Kasnudeln – medan solen sakta sänker sig bakom bergen.

Hotell

Semesterlägenheter och stugor

Skidåkning vid foten av Alperna

Niederösterreich

I Niederösterreich väcks skidglädjen redan i gryningen, när de första solstrålarna förvandlar de snötäckta kullarna till ett gyllene landskap. Oavsett om du väljer Ötscher, i Annaberg eller Hochkar, ger boendets läge vid pisten dig mer tid för långa åk och härliga pauser i mysiga bergsstugor.

När dagen är slut glider du enkelt tillbaka till ditt boende och kan njuta av kvällen i den stillsamma, idylliska miljön i Niederösterreichs berg.

Hotell

Korta avstånd, bra skiddagar

Oberösterreich

Med sina charmiga skidorter och imponerande bergslandskap är Oberösterreich den perfekta platsen för en skidsemester med boende direkt vid pisten. Här kan du vakna upp, spänna på dig skidorna och ge dig ut i backarna i Salzkammergut eller njuta av de fantastiska områdena kring Dachstein,

Efter en dag på snön väntar ditt bekväma boende runt hörnet. Koppla av med ett glas vin och lokala delikatesser – ett avslut som gör vinterdagen komplett.

Hotell

Tidig morgonåkning

SalzburgerLand

I SalzburgerLand är närheten till backen en riktig fördel. Som gäst vid pisten kan du vara bland de första att njuta av de nypreparerade sluttningarna på morgonen – och enkelt återvända till ditt varma boende när dagen är slut. Oavsett om du väljer de stora skidområdena i Salzburger Sportwelt eller de mer charmiga byarna runt Zell am See, ger läget direkt vid pisten din vintersemester en extra guldkant.

För familjer

Stugor

Hotell i naturen

Designhotell

Semesterlägenheter

Fler hotell

Från pisten till poolen

Steiermark

Oavsett om du åker i Schladming-Dachstein, på Tauplitz eller i Kreischberg skidområde, bjuder de breda backarna i Steiermark in till långa, svepande svängar. När du behöver en paus kan du njuta av steiriska specialiteter i en mysig skidstuga. På kvällen är det bara att ta av sig skidorna och några minuter senare dyka ner i poolen – en lyx som boende direkt vid pisten i de steiriska bergen erbjuder.

Hotell

Semesterlägenheter och stugor

En bra start på dagen

Tyrolen

I Tyrolen, där de majestätiska bergen är en självklar del av skidtraditionen, börjar dagen direkt i pisten. Oavsett om du är i det legendariska skidområdet Kitzbühel, i det imponerande SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, eller i det mångsidiga Zillertal – med boende precis vid backen kan du tidigt på morgonen åka ut i nysnön när solen sakta stiger över topparna.

5-stjärniga hotell

Semesterorter

Stugor och semesterlägenheter

För familjer

Endast vuxna

Semesterlägenheter och stugor

Höga berg och maximal avkoppling

Vorarlberg

Vorarlberg är känt för sitt alpina landskap och sin starka skidtradition. Här har du den stora fördelen att bo direkt vid pisten. Oavsett om du befinner dig i Arlberg, Silvretta Montafon eller Damüls-Mellau kan du börja åka på morgonen innan liftarna öppnar, och njuta av den friska bergsluften. Med boende nära backen kan du ta en längre paus under dagen och verkligen koppla av, vilket gör din skiddag både bekväm och stressfri i det imponerande bergslandskapet.

Hotell på Arlberg

Stugor och semesterlägenheter

Ytterligare boende

