Boende direkt vid skidbacken

Bli först i backen – och sist ut ur bastun. Vi tipsar om boenden vid pisten på flera platser i Österrike, från charmiga byar till stora skidområden.

Att bo precis vid pisten gör din skidsemester både enklare och mer minnesvärd. På morgonen är du först i backen – och när benen säger stopp glider du direkt tillbaka till ditt boende. Ingen skidbuss, inget släpande på utrustning – bara skidorna av utanför dörren och pjäxorna på värmeposten.

Efter dagens åk väntar den varma utomhuspoolen och bastun, där musklerna får återhämta sig och tankarna komma till ro. Här möts det bästa av två världar: pulsen från en dag på berget och stillheten i din egen tillflyktsort mitt i skidområdet.