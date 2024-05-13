Boende direkt vid skidbacken
Att bo precis vid pisten gör din skidsemester både enklare och mer minnesvärd. På morgonen är du först i backen – och när benen säger stopp glider du direkt tillbaka till ditt boende. Ingen skidbuss, inget släpande på utrustning – bara skidorna av utanför dörren och pjäxorna på värmeposten.
Efter dagens åk väntar den varma utomhuspoolen och bastun, där musklerna får återhämta sig och tankarna komma till ro. Här möts det bästa av två världar: pulsen från en dag på berget och stillheten i din egen tillflyktsort mitt i skidområdet.
Kärnten
I Kärnten börjar skidäventyret direkt utanför dörren. Oavsett om du svänger nerför de breda pisterna i Nassfeld, kopplar av i de termiska baden i Bad Kleinkirchheim eller njuter av de familjevänliga backarna på Katschberg, gör boendets närhet till pisten starten på dagen både enkel och stressfri.
Här i södra Österrike möts sol och snö på ett unikt sätt och skapar perfekta förutsättningar för långa dagar på skidor. När kvällen kommer rundas dagen av med regionala delikatesser som de klassiska Kasnudeln – medan solen sakta sänker sig bakom bergen.
Hotell
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* i Hermagor am Nassfeld
Hotel Gartnerkofel4* i Hermagor am Nassfeld
Falkensteiner Club Funimation4* i Rennweg am Katschberg
Falkensteiner Hotel Cristallo4*S i Rennweg am Katschberg
The Kirchheimerhof4*S i Bad Kleinkirchheim
Hotel Nockresort4* i Bad Kleinkirchheim
Alpinhotel Pacheiner4* i Treffen / Gerlitzen Alpe
Mountain Resort Feuerberg4* i Bodensdorf / Gerlitzen Alpe
Hotell Kornock på Turracher Höhe
Semesterlägenheter och stugor
Landal semesterpark i Bad Kleinkirchheim
Alpin stugby ”Mei Zeit” på Turracher Höhe
Apparthotel Silbersee på Turracher Höhe
Landal semesterpark på Katschberg
Katschberg Lodges på Katschberg
Niederösterreich
I Niederösterreich väcks skidglädjen redan i gryningen, när de första solstrålarna förvandlar de snötäckta kullarna till ett gyllene landskap. Oavsett om du väljer Ötscher, i Annaberg eller Hochkar, ger boendets läge vid pisten dig mer tid för långa åk och härliga pauser i mysiga bergsstugor.
När dagen är slut glider du enkelt tillbaka till ditt boende och kan njuta av kvällen i den stillsamma, idylliska miljön i Niederösterreichs berg.
Hotell
JoSchi Sporthaus**** i Göstling
JUFA HOTEL Hochkar - Sportresort*** i Göstling
JUFA HOTEL Annaberg- Mountain Adventure Resort***s i Annaberg
Gasthof ”zum Sessellift” i Mitterbach am Erlaufsee
Oberösterreich
Med sina charmiga skidorter och imponerande bergslandskap är Oberösterreich den perfekta platsen för en skidsemester med boende direkt vid pisten. Här kan du vakna upp, spänna på dig skidorna och ge dig ut i backarna i Salzkammergut eller njuta av de fantastiska områdena kring Dachstein,
Efter en dag på snön väntar ditt bekväma boende runt hörnet. Koppla av med ett glas vin och lokala delikatesser – ett avslut som gör vinterdagen komplett.
Hotell
Familjehotell Sommerhof4* i Gosau
Edelweiss Alpine Lodgei Hinterstoder
Explorer Hotel Hinterstoderi Hinterstoder
Berghof Sturmguti Hinterstoder
Hochberghausi Grünau i Almtal
SalzburgerLand
I SalzburgerLand är närheten till backen en riktig fördel. Som gäst vid pisten kan du vara bland de första att njuta av de nypreparerade sluttningarna på morgonen – och enkelt återvända till ditt varma boende när dagen är slut. Oavsett om du väljer de stora skidområdena i Salzburger Sportwelt eller de mer charmiga byarna runt Zell am See, ger läget direkt vid pisten din vintersemester en extra guldkant.
För familjer
Familotel Amiamo4* i Zell am See
Familjeanläggning Ellmauhof4*S i Hinterglemm
ALPINA Family, Spa & Sporthotel 4*S i St Johann im Pongau
Seekarhaus5*i Obertauern
Gartenhotel Theresia4*S i Saalbach-Hinterglemm
Berghotel Rudolfshütte3* i Uttendorf
Stugor
Chalet am Jet i Flachau
Lyxig lodge ”Tid att leva”i Annaberg
Hotell Montanara4* i Flachau
Vuxenhotell & stugor ”Der Königsleitner” 4*S i Königsleiten
Hotell i naturen
Hotell Forsthofgut 5*i Leogang
Holzhotel Forsthofalm 4* i Leogang
Naturhotel Edelweiss 4*S i Wagrain
Woodridge Chalets i Werfenweng
Nesslerhof 4*S i Grossarl
Designhotell
Edelweiss Salzburg Mountain Resort 5*S i Grossarl
The Goldberg 4*S i Bad Hofgastein
The Hochkönigin 4*S i Maria Alm
Semesterlägenheter
Perfeldhof semesterlägenheter i Saalbach Hinterglemm
Lägenhetshus Steinadler i Obertauern
Bergparadies i Dorfgastein i Gastein-dalen
Herzwies i Bad Hofgastein
Stugby Maria Alm på Hochkönig
Schlögelberger stugby i St. Margarethen i Lungau
AlpenParks lägenhet & semesteranläggning Rehrenberg i Viehhofen
Fler hotell
Hotel Schneider 4*S i Obertauern
Hotel Alpin Juwel 4*S i Saalbach-Hinterglemm
VAYA Resort Zell am See in Zell am See
Großarlerhof 4*S i Großarl
Grizzly Sport & Motorbike Resort 4*S i St Margarethen im Lungau
Waldgasthof 3* i Flachau
4*S Lifestyle Family & SPA Hotel Das Alpenwelt Resort i Königsleiten
Travel Charme Werfenweng 4*S i Werfenweng
Übergossene Alm Resort på Hochkönig
Steiermark
Oavsett om du åker i Schladming-Dachstein, på Tauplitz eller i Kreischberg skidområde, bjuder de breda backarna i Steiermark in till långa, svepande svängar. När du behöver en paus kan du njuta av steiriska specialiteter i en mysig skidstuga. På kvällen är det bara att ta av sig skidorna och några minuter senare dyka ner i poolen – en lyx som boende direkt vid pisten i de steiriska bergen erbjuder.
Hotell
Natur- och hälsohotell Höflehner 4*S i Haus im Ennstal
Hotel Schwaigerhof 4*S i Schladming-Rohrmoos
Hotell Berghof Riesneralm 3* i Donnersbachwald
Hotell TUI BLUE i Schladming
Hotell Planaihof 4*S i Schladming
Hotell Relax Resort Kreischberg 4* i St Georgen ob Murau
Hotell Pension Bruckreiterhof i Pichl/Reiteralm
Semesterlägenheter och stugor
Almdorf Reiteralm i Schladming
Almwelt Österrike i Pichl-Schladming
Oberprenner i Haus im Ennstal
Tyrolen
I Tyrolen, där de majestätiska bergen är en självklar del av skidtraditionen, börjar dagen direkt i pisten. Oavsett om du är i det legendariska skidområdet Kitzbühel, i det imponerande SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, eller i det mångsidiga Zillertal – med boende precis vid backen kan du tidigt på morgonen åka ut i nysnön när solen sakta stiger över topparna.
5-stjärniga hotell
Kempinski Hotel ”Das Tirol” 5* i Jochberg nära Kitzbühel
Arlberg Hospiz Hotel 5* i St. Christoph am Arlberg
Alpen-Wellness Resort Hochfirst 5* i Obergurgl i Ötztals dalgång
Alpin Spa Hotel Tuxerhof 5*S i Tux i Zillertal
Semesterorter
Gradonna Mountain Resort 4*S i Kals am Großglockner i Östtyrolen
Grünwald Resort i Sölden i Ötztal
Hotel Elisabeth 4*S i Kirchberg i Tyrolen
The Crystal VAYA Unique 4*S i Obergurgl i Ötztal
Jagdschloss Resort Kühtai Hotell och lägenhetshus i Kühtai
VAYA Zillertal i Aschau i Zillertal
Sportalm Gourmet Hotel 4* i Kirchberg i Tyrolen
Hotel Singer - Relais & Châteaux i Berwang
Stugor och semesterlägenheter
Chalets & Lägenheter Wachterhof i Kaltenbach i Zillertal
Chalet Kitzhorn i St Johann i Tyrolen
Maierl Alm & Chalets i Kirchberg i Tyrolen
TyroLadis Family Relax Chalets i Ladis
För familjer
Familje- och hälsoresort Galtenberg 4*S i Alpbach im Alpbachtal
Familjeparadiset Sporthotel Achensee i Achenkirch
Sentido alpenhotel Kaiserfels 4* St Johann in Tirol
Natur- och spahotell Lärchenhof 4*S i Seefeld
Hotel Goldried i Matrei i Östtyrolen
Semesterlägenheter och stugor
Villa Alpin i Kaltenbach i Zillertal
AlpinApart Bacher i Serfaus
Apart Rubin i Serfaus
Appartementhotel Johannes i Obergurgl i Ötztal
Almdorf & Hotel Silbertal i Sölden i Ötztal
Almdorf Waldesruh i Sölden i Ötztal
Vorarlberg
Vorarlberg är känt för sitt alpina landskap och sin starka skidtradition. Här har du den stora fördelen att bo direkt vid pisten. Oavsett om du befinner dig i Arlberg, Silvretta Montafon eller Damüls-Mellau kan du börja åka på morgonen innan liftarna öppnar, och njuta av den friska bergsluften. Med boende nära backen kan du ta en längre paus under dagen och verkligen koppla av, vilket gör din skiddag både bekväm och stressfri i det imponerande bergslandskapet.
Hotell på Arlberg
Burgvital Resort5* i Oberlech
Hotel Goldener Berg4*S i Oberlech
Thurnher's5*S i Zürs
Romantik Hotel Krone5* i Lech
Sporthotel Steffisalp4* i Warth
Hotell Jägeralpe4*S i Warth
Hotell Monzabon4*S i Lech
Hotell Edelweiss4* i Zürs
Stugor och semesterlägenheter
Stuga Anna Mariai Lech
Stuga Verwalli Lech
Semesterbostäder Familjen Dönz i Montafon
Semesterhus Tschofeni St Gallenkirch i Montafon
Landal Brandnertali Bürserberg
Landal Hochmontafoni Gargellen
Drömutsikt Faschinajochi Faschina
Chalets Montafon i Montafon
Ytterligare boende
Alpinresort Schillerkopf4*S i Bürserberg i Brandnertal
Familjehotell Lagant4* i Brand i Brandnertal
Naturhotel Chesa Valisa4* i Hirschegg i Kleinwalsertal
Walliserstube4* i Damüls i Bregenzerwald
Travel Charme Ifen Kleinwalsertal5* Hotell i Hirschegg