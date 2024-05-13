Restauranger i Burgenland

Topprestauranger i Burgenland

Kompromisslöst puristiskt, ofta lagat över öppen eld och med en mästerlig enkelhet: På Taubenkobel förädlar Alain Weissgerber, Årets Kock 2024, sällsynta och jordnära råvaror från närområdet.

Närproducerat står även i centrum på restaurang Ratschen, belägen mitt bland vingårdarna i södra Burgenland. Här är lunchen känd för sina traditionella rätter, medan kvällens meny är mer experimentell.

På restaurang Zur Blauen Gans serveras en fantastisk fylld kyckling tillsammans med många vegetariska och enkla specialiteter.

Hos Csencsits i södra Burgenland står allt i fokus kring vedugnen, där rätter som Feuerfleck och fisksoppa tolkas med finess.

Lokal och säsongsbaserad mat präglar menyn på Ziegelwerk Gasthaus an der Leitha, där det unga, engagerade teamet serverar både klassiker och internationella rätter som tempura.