Restauranger i Burgenland
Gourmetmaten i Burgenland återspeglar tydligt råvarornas ursprung, kockarnas engagemang och deras framtidsvisioner.
Burgenlands natursköna landskap får dig att koppla av, solen glittrar på Neusiedler Sees vattenyta och vassen gungar i vinden. Oavsett om du är vid vattnet eller i naturen är du nära Burgenlands kärna. Att dessutom få smaka lokala och säsongsbetonade rätter på dessa speciella platser är en unik upplevelse.
Det "äkta" Burgenland hittar du på de många värdshusen som i generationer har serverat förstklassig husmanskost. Maten är inte bara traditionell utan även modern. Det viktigaste är att det känns genuint och äkta när man kommer in i en restaurang eller värdshus.
Topprestauranger i Burgenland
Kompromisslöst puristiskt, ofta lagat över öppen eld och med en mästerlig enkelhet: På Taubenkobel förädlar Alain Weissgerber, Årets Kock 2024, sällsynta och jordnära råvaror från närområdet.
Närproducerat står även i centrum på restaurang Ratschen, belägen mitt bland vingårdarna i södra Burgenland. Här är lunchen känd för sina traditionella rätter, medan kvällens meny är mer experimentell.
På restaurang Zur Blauen Gans serveras en fantastisk fylld kyckling tillsammans med många vegetariska och enkla specialiteter.
Hos Csencsits i södra Burgenland står allt i fokus kring vedugnen, där rätter som Feuerfleck och fisksoppa tolkas med finess.
Lokal och säsongsbaserad mat präglar menyn på Ziegelwerk Gasthaus an der Leitha, där det unga, engagerade teamet serverar både klassiker och internationella rätter som tempura.
Restauranger med speciell utsikt i Burgenland
I ett historiskt Winzerhaus med en idyllisk trädgård ligger Gut Purbach. Här lagar Max Stiegl mat med passion och följer mottot "from nose to tail", med fokus på regionala inälvor.
På Das Fritz kan du njuta av lokala specialiteter, från fisk till vilt, med direkt utsikt över sjön, från morgon till kväll.
Seejungfrau, som också ligger vid vattnet, serverar enkel regional mat i en avslappnad miljö hela dagen.
Restaurang Libelle erbjuder en kombination av sjöutsikt, asiatiskt inspirerade rätter och klassiker från regionen.
Vid en privat sjö hittar du die Möwe" - VILA VITA Pannonia, där tataren på ungersk gråboskap är särskilt värd att prova.
I Andau, mitt bland vingårdarna, ligger den imponerande restaurangen Infinity som serverar nationella klassiker och nytolkade internationella rätter, tillsammans med en utmärkt vinlista.
De bästa gästgiverierna och värdshusen i Burgenland
Jiddisk hönsleverpålägg och fisksoppa med paprika är de mest kända rätterna på det nästan legendariska Gasthaus zur Dankbarkeit.
På Zum fröhlichen Arbeiter serveras säsongsbetonad mat som vilt, fläskknödel och andra klassiska rätter.
Wirtshaus Im Hofgassl i Rust är populärt för sina hemmagjorda nudlar, färska sorbeter och fina trädgård.
Pauli’s Stuben på hotel Braunstein erbjuder både experimentella viner och traditionell österrikisk husmanskost.
Gasthaus Fuchs i centrala Burgenland är välkänt för sin blodpudding.
På Joseph - Café Restaurant Hotel serverar det unga teamet modern husmanskost, och man äter under ett stort platanträd.
Heimlichwirt satsar på ”ärlig mat” gjord av bra råvaror från lokala bönder – maten ska smaka och kännas bra.