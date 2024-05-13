De bästa restaurangerna i Kärnten
Ren livsglädje i varje tugga: Kärntens bästa restauranger erbjuder enastående matupplevelser. Här lagas både klassiska och moderna rätter på hög nivå, och smaker från Medelhavet, tack vare närheten till Adriatiska havet, ger maten en särskild karaktär. Här är några av de mest prisbelönta restaurangerna som är perfekta för matälskare.
Kärnten har hela 200 badsjöar och är fyllt av mäktiga berg, vackra vinodlingar och charmiga byar. Här kan du njuta av både fantastisk mat och andra upplevelser. Upptäck speciella ställen vid sjöarna, i naturen och på högre höjder, där maten blir en upplevelse för alla sinnen.
I Kärnten blandas traditionella och moderna rätter på ett smakfullt sätt i regionens värdshus. Den nya Kärntner-maten, med smaker från både Alperna och Adriatiska havet, skapar en unik kombination. Här finns allt från Kärntner Reindling, ett bakverk av jästdeg, till färsk fisk från lokala sjöar och de kända Kärntner Kasnudeln med sin karaktäristiska ”krusiga” kant. Många av värdshusen har en hemtrevlig känsla och deras menyer erbjuder riktiga delikatesser.
Restauranger i Kärnten
I regionen hittar du en rad fantastiska restauranger med regional mat och medelhavsinfluenser. Stjärnkocken Fabian Kautz på restaurang Vogelhaus serverar månatligt förändrade menyer med stor uppmärksamhet på detaljer. Hubert Wallner överraskar på sin restaurang med lokala rätter som han kreativt blandar med medelhavsmat och asiatisk smak.
På fiskrestaurangen Sicher, kan du njuta av kreativa fiskrätter där sik och öring kommer från egna dammar, medan örter och grönsaker odlas på gården. Även på restaurang Forelle vid Weißensee används egenodlade fiskar och örter i eleganta rätter, tillsammans med utvalda produkter från lokala leverantörer.
Restaurang Lagana erbjuder en välgenomtänkt meny med regional och färsk mat, perfekt för allt från affärsluncher till fina middagar.
Exklusiva restauranger i Kärnten
På restaurang Lilienberg vid det vackra vinlandet lagar den nya köksmästaren Thomas Guggenberger med passion och precision.
På Trippolt zum Bären serverar Josef Trippolt Trippolt Alpe-Adria-naturköket på ett sätt som balanserar regionala och medelhavssmaker.
På Moritz, under ledning av Roman Pichler, får du uppleva experimentell och kreativ Slow Food i den moderna och ljusa atmosfären i det nyrenoverade restauranglokalen.
La Terrasse på det eleganta Schloss Seefels är en fin adress för modernt tolkad Alpen-Adria-kök, som Richard Hessl har skapat med utsikt över Wörthersee i många år.
Vid Weissensee ligger Neusacherhof, där den unga kocken Stefan Glantschnig erbjuder både förstklassig värdshusmat och fin matlagning med regionala råvaror
Restauraner med speciella miljöer i Kärnten
På den lilla och eleganta restaurangen Bärenwirt mitt på torget i Hermagor använder Claudia och Manuel Ressi Gailtaler-produkter på ett fantastiskt sätt. De lyckas perfekt med att kombinera tradition och modernitet.
Stiftsschmiede är känd för sina fiskrätter och den underbara utsikten över Ossiacher See. Här blandas medelhavssmaker med regional mat till eleganta och jordnära rätter.
På terrassen vid restaurantg Kronensaal i Burg Landskron kan du njuta av den prisbelönta maten medan du blickar ut över Villach och de imponerande Karawankenbergen.
På Seespitz i Schlosshotel Velden vid Wörthersee serveras puristisk Slow Food och fin bistro-mat med medelhavsinfluenser. Fisken kommer direkt från den egna slottssjön.
Restauranger med speciella utsiker i Kärnten
Sugen på smakupplevelser med bergsutsikt? Då ska du besöka restaurang Leiten i Klagenfurt, där endast lokala och säsongsbetonade råvaror från egna trädgårdar serveras.
Om du istället vill vara vid vattnet kan du besöka Hotel-Restaurants Seefischer vid Millstätter See. Här erbjuds en blandning av österrikisk-mediterransk mat med en internationell touch på verandan.
Vid samma sjö ligger Das Moerisch, där du kan njuta av regional Alpen-Adria-mat med mycket färsk fisk, både i teaterpaviljongen och på verandan.
Strandhotel am Weissensee är Österrikes första vegetariska hotell. Här serveras oftast regionala ekologiska rätter och mycket veganskt, med utsikt över det klara vattnet.
Direkt vid Wörthersee ligger Werzer’s Badehaus. Restaurangen är känd för sina fiskrätter och blandar traditionella och moderna smaker. Njut av solnedgångarna vid sjön när du äter här.
Gästgiverier i Kärnten
På den lilla, men mycket fina gourmetrestaurangen i Landhotels Lindenhof överraskas du med bara fem bord i restaurangen med modern tolkning av klassiska rätter, tillagade med ingredienser från närliggande områden.
Bär & Schaft Wirtschaft i Völkermarkt erbjuder ett välkomnande med ”gamla tallrikar, ung mat, lokala produkter och många goda viner” i ett hus med lång tradition.
Gasthof Alte Point i Arriach, mitt i Kärnten, är en populär plats för fin regional mat som ibland är kraftigare och ibland lättare, men alltid övertygande.
På Frierss Feines Haus i Villach serveras både Kärntner-specialiteter och kreativ Alpen-Asia-fusionsmat i en avslappnad miljö.
Gasthof Kropf i Griffen erbjuder klassiska rätter med moderna influenser. Om du är nyfiken på ett spännande gourmetmeny med det bästa från regionen, bör du boka bord för fredag kväll!
Värdshus i Kärnten
Loystubn på Hotel Pulverer i Bad Kleinkirchheim har inte bara en 400-årig historia utan också en imponerande kök som förädlar många produkter från egen gård.
På Wirtshaus Kunsthandwerk i Liebenfels, som ligger i en charmig skogsstuga, används örter, blommor och kryddor. Här serveras både Kärntner klassiker och wok-rätter.
Landgasthof Neugebauer i Lölling är känd för sitt krispiga backhendl (kyckling), men erbjuder även moderna rätter som "Kärntner sushi" med lokal forell.
I det mysiga Gasthof Sandwirt i Maria Saal nära Klagenfurt får du regional mat med medelhavsinfluenser samt återupptäckta nästan glömda rätter. Deras uteservering är fantastisk.
På Brunnwirt Kassl i Guttaring kan du också njuta av maten utomhus och smaka på den fina och traditionella köket.