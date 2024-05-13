Restauranger i Kärnten

Letar du efter resturanger i Kärnten? Här är våra rekommendationer – från traditionella värdshus till exklusiva restauranger.

Ren livsglädje i varje tugga: Kärntens bästa restauranger erbjuder enastående matupplevelser. Här lagas både klassiska och moderna rätter på hög nivå, och smaker från Medelhavet, tack vare närheten till Adriatiska havet, ger maten en särskild karaktär. Här är några av de mest prisbelönta restaurangerna som är perfekta för matälskare.

Kärnten har hela 200 badsjöar och är fyllt av mäktiga berg, vackra vinodlingar och charmiga byar. Här kan du njuta av både fantastisk mat och andra upplevelser. Upptäck speciella ställen vid sjöarna, i naturen och på högre höjder, där maten blir en upplevelse för alla sinnen.

I Kärnten blandas traditionella och moderna rätter på ett smakfullt sätt i regionens värdshus. Den nya Kärntner-maten, med smaker från både Alperna och Adriatiska havet, skapar en unik kombination. Här finns allt från Kärntner Reindling, ett bakverk av jästdeg, till färsk fisk från lokala sjöar och de kända Kärntner Kasnudeln med sin karaktäristiska ”krusiga” kant. Många av värdshusen har en hemtrevlig känsla och deras menyer erbjuder riktiga delikatesser.