Traditionella gästgiverier ute på landet, mysiga värdshus och topprestauranger med utmärkt mat. Niederösterreich har allt.

Moderna och experimentella, men alltid med förankring i traditionen. Hauben-gastronomin i Niederösterreich är värd att upptäcka och njuta av – från Waldviertel till Weinviertel, från Wachau till Wienerwald. De bästa regionala delikatesserna, tillsammans med kreativa kockar, är ofta stjärnorna i rätterna.

Niederösterreichs mångsidighet speglas inte bara i maten utan också i naturen. Här hittar du nästan allt – från alpina landskap till flacka slätter, från torra ängar till "Donauauen". Utsikten över Donau är väldigt vacker från många platser. Det är fantastiskt att det vid vattnet också finns flera kulinariska exklusiva platser. Andra restauranger är vackert belägna i naturen, perfekt för att koppla av och andas ut.

Det niederösterreichiska värdshuset är en kulturarv. Här möts gästfrihet, karaktärsfulla värdar och utmärkta regionala rätter som är äkta och inte behöver någon särskild presentation. Exempelvis krispig fläskstek med Marchfelder sparris och aprikosknödel från Wachau. Här följer ett urval av de bästa ställena för att trivas och må bra: