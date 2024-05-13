De bästa restaurangerna i Niederösterreich
Moderna och experimentella, men alltid med förankring i traditionen. Hauben-gastronomin i Niederösterreich är värd att upptäcka och njuta av – från Waldviertel till Weinviertel, från Wachau till Wienerwald. De bästa regionala delikatesserna, tillsammans med kreativa kockar, är ofta stjärnorna i rätterna.
Niederösterreichs mångsidighet speglas inte bara i maten utan också i naturen. Här hittar du nästan allt – från alpina landskap till flacka slätter, från torra ängar till "Donauauen". Utsikten över Donau är väldigt vacker från många platser. Det är fantastiskt att det vid vattnet också finns flera kulinariska exklusiva platser. Andra restauranger är vackert belägna i naturen, perfekt för att koppla av och andas ut.
Det niederösterreichiska värdshuset är en kulturarv. Här möts gästfrihet, karaktärsfulla värdar och utmärkta regionala rätter som är äkta och inte behöver någon särskild presentation. Exempelvis krispig fläskstek med Marchfelder sparris och aprikosknödel från Wachau. Här följer ett urval av de bästa ställena för att trivas och må bra:
Topprestauranger i Niederösterreich
Det kända Landhaus Bacher i Wachau har en lång kulinarisk tradition. Thomas Dorfer fortsätter denna tradition på ett modernt sätt med stor kreativitet och lätthet.
På Triad i Bucklige Welt överraskar Uwe Machreich med säsongsbetonade och regionala menyer, där ingredienserna bland annat kommer från den egna trädgården.
På Gut Oberstockstall tillagas säsongens bästa råvaror och biodynamiska viner serveras – allt i en scenisk miljö med stort sinne för design och estetik.
Liksom på Esslokal i Hadersdorf am Kamp nära Krems, där man med skicklighet förvandlar regionala råvaror till opretentiösa "Feel-Good-rätter" med inslag av österländska smaker.
Exklusiva restauranger i Niederösterreich
Sugen på lite lyx? Toni Mörwald serverar samtida österrikisk mat på högsta nivå på Toni M. i Feuersbrunn.
Stefan Hueber erbjuder på Hueber der Wirt en modern version av traditionell värdshuskost, med innovativa kompositioner baserade på regionala råvaror.
På Gasthaus Nährer nära St. Pölten lagar Mike Nährer mat med mottot "Hedra det gamla, vårda det moderna." Han använder hela råvaror, ibland med en kreativ twist, i en ny och imponerande lokal.
I Hofmeisterei Hirtzbergeri Wachau hittar du, förutom den största vinkartan i Niederösterreich (över 2.000 positioner!), naturlig och regional matlagning med moderna inslag.
Genusswirtschaft i Mailberg, tidigare en liten affär och nu en populär gourmetdestination, använder lokala råvaror som förvandlas på ett kreativt sätt i den öppna köket framför dig som gäst.
Restauranger med speciell atmosfär i Niederösterreich
På Gasthaus zur Palme i Mostviertel förvandlar Theresia Palmetzhofer, årets Kock 2023, naturens lokala skatter till utsökta rätter – från fisk och nötkött till dirndl (körsbärskornell).
I Langenlebarn vid Donau erbjuder Floh innovativa rätter som tillagas minimalistiskt och hämtas från en radie på 66 km („Radius 66“).
På Landgasthaus Essl serveras traditionella rätter som "Essl-Backhendl“ samt modern säsongsbetonad mat, med en fin utsikt över Donau.
Haslauerhof är känt för sin fantastiska utsikt över Donau och erbjuder typisk värdshusmat av högsta kvalitet med internationella influenser.
Restaurangen Tulbingerkogel har en härlig terrass med utsikt över det gröna och serverar fräsch och elegant mat.
Restauranger med speciell utsikt i Niederösterreich
Från Hotel Schachner i Maria Taferl har du en fantastisk utsikt över Voralpenland, där de originella rätterna tillagas med hantverksmässig precision.
Fisken som serveras på Fischerwirt i Ernsthofen kommer färsk från den egna sjön och avnjuts i en pittoresk trädgård.
På Kolm, med sitt motto "Waldviertel, kryddat med världen“, kan du njuta av samtida och stiliga rätter som ofta innehåller exotiska inslag samtidigt som du känner dig ett med naturen tack vare de stora fönstren.
Kökschefen Nadine Stangl lagar fräscha, fräcka och kreativa rätter på Hotel-Restaurant Schloss Dürnstein , där utsikten över Donau är oslagbar.
Süddeck i Tulln serveras regionala rätter med medelhavsinfluenser från tidig morgon till sen kväll. Utsikten över den mäktiga floden är som på ett vykort.
Gästgiverier i Niederösterreich
Hotelrestaurant Hopfeld i Stockerau är känt för sina klassiska rätter och ekologiska nötkött från närområdet. Här serveras säsongsbetonad färsk och färgglad mat.
På Landgasthof zur Linde i Wienerwald kan du välja mellan exempelvis Dry Aged Beef, nyfångad fisk och grönsaker från trädgården.
Pollak’s Wirtshaus i Retzbacherhof bjuder på traditionella Weinviertel-rätter utan krusiduller, från Backhendl till bakverk.
Landgasthaus Winkelhofer i Weinviertel använder kött, örter och grönsaker från den egna gården och serverar både kreativ och jordnära mat.
Gasthof Buchinger i Waldviertel erbjuder enkel, naturlig mat och samarbetar med lokala leverantörer.
Värdshus i Niederösterreich
Franz Joseph Wirtshaus har en modern atmosfär med en meny som blandar traditionella rätter med några nya och vågade skapelser.
På Wagner’s Wirtshaus i Hollabrunn lagas mat som följer den regionala och säsongsbetonade traditionen med en nutida touch.
I den vackra Wienerwald ligger Stockerwirt, som har renoverats med stor framgång och erbjuder en perfekt blandning av tradition och modernitet, inklusive en imponerande vinkällare.
På Alte Backhaus i Wiener Neustadt tillagas förstklassiga råvaror med stor hantverksskicklighet från utvalda lokala producenter.
Kaiser von Österreich serverar en blandning av österrikisk och medelhavsinspirerad mat. Det charmiga, historiska lilla Kremser Bürgerhaus erbjuder en inbjudande atmosfär för dig som gäst.