Restauranger med speciell utsikt i Vorarlberg

Mellan ängar och berg i Krumbach, Bregenzerwald, hittar du Schulhus. Här kan du njuta av ett säsongsbetonat kök med rena och fräscha smaker. Missa inte deras utsökta glasskreationer – en riktig höjdare!

Restaurang Guth i Lauterach erbjuder en magisk middagsupplevelse med utsikt över en vacker trädgård och en skulpturpark. Här serveras rätter med asiatiska smaker, där de flesta ingredienserna, som nötkött, lamm, fisk, grönsaker och örter, kommer från lokala producenter.

På restaurang Mehdafu, som betyder "More of the same", kan du avnjuta säsongsbetonade specialiteter tillagade med de finaste regionala råvarorna. Restaurangen har en underbar solterrass med utsikt över Bodensjön.

På Alpencamping Nenzing erbjuder restaurang "Himlen uppåt" saftiga ekologiska biffar och nyfångad fisk från regionen, allt i en fantastisk alpinsk miljö.

I Dornbirns villadistrikt ligger restaurang Manager, där du kan uppleva ett autentiskt "färskt marknadskök". Här kan du äta inomhus i en historisk atmosfär eller njuta av måltiden utomhus på den mysiga terrassen och i trädgårdsloungen.