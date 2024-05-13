Säsongsavslutning i Österrike
We could be a bit sad, as the winter comes to an end in Austria. But fear not, as the closing of the winter season is marked by cool events and a great atmosphere. One thing's for sure - the next winter is coming and will bring with it another fantastic ski season.
Observera:
Vår lista ger en översikt över säsongsavslutningens evenemang och uppdateras regelbundet, men den gör inte anspråk på att vara komplett. Eftersom väderförhållanden kan påverka evenemangen rekommenderar vi att du även kontrollerar respektive regions webbplats, eller kontaktar den lokala turistbyrån direkt.
Niederösterreich & Oberösterreich
Gemeindealpe Mitterbach, Niederösterreich
Gmoa Oim Race, 22 februari 2025 (Länk endast på tyska)
Hochkar, Niederösterreich
6 april 2025
Dachstein-West/Gosau, Oberösterreich
6 april 2025
Feuerkogeloberösterreich
Nostalgia skidlopp, 22 mars 2025
Hinterstoder/Pyhrn Priel, Oberösterreich
6 april 2025
Kasberg i Almtal, Oberösterreich
Kasberg är matlagning, 08 mars 2025 (Länk endast på tyska)
SalzburgerLand & Steiermark
Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena, SalzburgerLand
21 april 2025
Gastein, SalzburgerLand
Snow Jazz Gastein, 12 - 16 mars 2025
Hochkönig, SalzburgerLand
Alpin hantverksfestival, 28 - 29 mars 2025
Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski, SalzburgerLand
6 april 2025
Obertauern, SalzburgerLand
Gamsleiten Kriterium, 10 - 13 april 2025
Saalbach-Hinterglemm Skicirkus, SalzburgerLand
Vit pärla Bergsdagar, 21 - 30 mars 2025
Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain), SalzburgerLand
7 april 2025
Werfenweng, SalzburgerLand
30 mars 2025 (start om snön tillåter)
Zell am See - Kaprun, SalzburgerLand
Schmittenhöhe: 21 april 2025
Kitzsteinhorn: 21 april 2025
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml - SalzburgerLand
21 april 2025
Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut, Steiermark
21 april 2025
Kreischberg / Murau, Steiermark
16 mars 2025
Reiteralm & Fageralm / Schladmingsteiermark
Schladming-Dachstein, Steiermark
DJ ÖTZI toppmöte turné på Hauser Kaibling, 09 mars 2025
Planai & Hochwurzen, Steiermark
21 april 2025
Ramsau am Dachstein, Steiermark
29 mars 2025
Schönberg-Lachtal, Steiermark
6 april 2025
Allt om FIS alpina världsmästerskap i Saalbach 4 - 16 februari 2025
Kärnten
Bad Kleinkirchheim
6 april 2025
Gerlitzen Alpe
30 mars 2025
Heiligenblut am Grossglockner
30 mars 2025
Tyrolen
Innsbruck och dess semesterbyar
Innsbruck - Nordkettenbahn
6 april 2025
Kühtai
21 april 2025
Ischgl
Vårkonsert på toppen av berget med Andrea Berg, 06 april 2025
Top of the Mountain påskkonsert med Shaggy, 20 april 2025
Top of the Mountain Avslutningskonsert med OneRepublic, 03 maj 2025
Kaunertaler Gletscher
18 maj 2025
Kitzbühel
6 april 2025
Mayrhofen i Zillertal
Snöbombning07 - 12 april 2025
Nauders på Reschenpasset
Gyllene bergsbeats, 23 - 30 mars 2025 (Länk endast på tyska)
Obergurgl-Hochgurgl
Diamond Beats vid Nassau Beach Club, 12 - 16 mars 2025
Pitztaler Gletscher - Rifflsee
4 maj 2025
Seefeld
31 mars 2025
Serfaus-Fiss-Ladis
21 april 2025
Skicircus: Fieberbrunn
21 april 2025
Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
21 april 2025
(Reither Kogel, Markbachjoch, Niederau och Oberau stänger senast mars 2025)
Sölden i Ötztals dalgång
Electric Mountain Festival, 31 mars - 04 april 2025
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
30 mars 2025
S:t Anton am Arlberg
Tanzcafé Arlberg Musikfestival, 30 mars - 14 april 2025
Den vita spänningen, 19 april 2025
S:t Johann i Tyrolen
23 mars 2025
S:t Leonhard i Pitztal
Pitztals snöfestival, 12 april 2025
Zillertal
Hintertuxer Gletscher: öppet hela året
Hochfügen 21 april 2025
Hochzillertal/Kaltenbach 21 april 2025
Mayrhofen i Zillertal
Snöbombning07 - 12 april 2025
Spieljoch/Fügen 30 mars 2025
Zillertal Arena
21 april 2025 (Zell am Ziller)
21 april 2025 (Gerlosstein-Hainzenberg)
Vorarlberg
Lech Zürs am Arlberg
Musikfestivalen Tanzcafé Arlberg, 30 mars - 13 april 2025
Silvretta Montafon
Open-Air med Kamrad, 15 mars 2025
DJ ÖTZI toppmöte turné, 22 mars 2025
Warth-Schröcken i Bregenzerwald
Vi älskar 80-talets skiddag, 19 april 2025