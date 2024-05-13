Säsongsavslutning i Österrike

Österrike avslutar vintern med stil genom stora evenemang. Här hittar du alla datum och höjdpunkter för säsongsavslutningen.

Observera:

Vår lista ger en översikt över säsongsavslutningens evenemang och uppdateras regelbundet, men den gör inte anspråk på att vara komplett. Eftersom väderförhållanden kan påverka evenemangen rekommenderar vi att du även kontrollerar respektive regions webbplats, eller kontaktar den lokala turistbyrån direkt.

Niederösterreich & Oberösterreich

Gemeindealpe Mitterbach, Niederösterreich
Gmoa Oim Race, 22 februari 2025 (Länk endast på tyska)

Hochkar, Niederösterreich
6 april 2025

Dachstein-West/Gosau, Oberösterreich
6 april 2025

Feuerkogeloberösterreich
Nostalgia skidlopp, 22 mars 2025

Hinterstoder/Pyhrn Priel, Oberösterreich
6 april 2025

Kasberg i Almtal, Oberösterreich
Kasberg är matlagning, 08 mars 2025 (Länk endast på tyska)

SalzburgerLand & Steiermark

Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena, SalzburgerLand
21 april 2025

Gastein, SalzburgerLand
Snow Jazz Gastein, 12 - 16 mars 2025

Hochkönig, SalzburgerLand
Alpin hantverksfestival, 28 - 29 mars 2025

Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski, SalzburgerLand
6 april 2025

Obertauern, SalzburgerLand
Gamsleiten Kriterium, 10 - 13 april 2025

Saalbach-Hinterglemm Skicirkus, SalzburgerLand
Vit pärla Bergsdagar, 21 - 30 mars 2025

Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain), SalzburgerLand
7 april 2025

Werfenweng, SalzburgerLand
30 mars 2025 (start om snön tillåter)

Zell am See - Kaprun, SalzburgerLand

Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml - SalzburgerLand
21 april 2025

Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut, Steiermark
21 april 2025

Kreischberg / Murau, Steiermark
16 mars 2025

Reiteralm & Fageralm / Schladmingsteiermark

Schladming-Dachstein, Steiermark
DJ ÖTZI toppmöte turné på Hauser Kaibling, 09 mars 2025

Planai & Hochwurzen, Steiermark
21 april 2025

Ramsau am Dachstein, Steiermark
29 mars 2025

Schönberg-Lachtal, Steiermark
6 april 2025

Kärnten

Bad Kleinkirchheim
6 april 2025

Gerlitzen Alpe
30 mars 2025

Heiligenblut am Grossglockner
30 mars 2025

Tyrolen

Innsbruck och dess semesterbyar

Ischgl
Vårkonsert på toppen av berget med Andrea Berg, 06 april 2025
Top of the Mountain påskkonsert med Shaggy, 20 april 2025
Top of the Mountain Avslutningskonsert med OneRepublic, 03 maj 2025

Kaunertaler Gletscher
18 maj 2025

Kitzbühel
6 april 2025

Mayrhofen i Zillertal
Snöbombning07 - 12 april 2025

Nauders på Reschenpasset
Gyllene bergsbeats, 23 - 30 mars 2025 (Länk endast på tyska)

Obergurgl-Hochgurgl
Diamond Beats vid Nassau Beach Club, 12 - 16 mars 2025

Pitztaler Gletscher - Rifflsee
4 maj 2025

Seefeld
31 mars 2025

Serfaus-Fiss-Ladis
21 april 2025

Skicircus: Fieberbrunn
21 april 2025

Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
21 april 2025
(Reither Kogel, Markbachjoch, Niederau och Oberau stänger senast mars 2025)

Sölden i Ötztals dalgång
Electric Mountain Festival, 31 mars - 04 april 2025

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
30 mars 2025

S:t Anton am Arlberg
Tanzcafé Arlberg Musikfestival, 30 mars - 14 april 2025
Den vita spänningen, 19 april 2025

S:t Johann i Tyrolen
23 mars 2025

S:t Leonhard i Pitztal
Pitztals snöfestival, 12 april 2025

Zillertal

Vorarlberg

Lech Zürs am Arlberg
Musikfestivalen Tanzcafé Arlberg, 30 mars - 13 april 2025

Silvretta Montafon
Open-Air med Kamrad, 15 mars 2025
DJ ÖTZI toppmöte turné, 22 mars 2025

Warth-Schröcken i Bregenzerwald
Vi älskar 80-talets skiddag, 19 april 2025

