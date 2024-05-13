Tyrolen

Lyx och komfort med din hund

Gradonna****s Mountain Resort i Östtyrolen

Gradonna****s Mountain Resort är en bilfri resort som erbjuder hundar fri rörlighet i ett drömlikt landskap. Det 4-stjärniga hotellet och de tillhörande stugorna erbjuder många bekvämligheter för hundar, exempelvis hundgodis och matskålar.

Hotel Klosterbräu***** i Seefeld i Tyrolen

På Hotel Klosterbräu finns en särskild restaurang och ett separat frukostområde för hundar. Vid ankomst får de fyrbenta gästerna en egen hundskål, en bekväm sovplats i rätt storlek och en handduk att torka sig med på rummet. Rum med direkt trädgårdstillgång erbjuds vid förfrågan. Mat- och vattenskålar är utplacerade på hela hotellet, och det finns både en hundmeny och hundmat tillgänglig. Hundpassning kan ordnas på begäran, och hotellet har ett agilityområde för aktiva hundar. En veterinär finns nära till hands, och vandringsleder med möjlighet för hundar att springa fritt och bada i Wildsee-sjön kompletterar hotellets tjänster.

Aktiv semester för hundar och ägare

Hotel Riederhof**** i Tyrolska Oberland

Hotell Hotell Riederhof är speciellt utformat för hundar och erbjuder många fördelar: en hundrastningsservice, ett 1 000 m² stort område där hundarna kan leka fritt, en simdamm, en hundfrisör, guidade vandringar och en hundskola. Hundfiltar, matskålar och plädar till sängen och soffan finns i rummet. Hundar får stanna i rummet ensamma eller följa med ägaren till restaurangen.

Hotel Lärchenhof****S i Seefeld i Tyrolen

Hotell Lärchenhof på Seefelds högplatå är ett hundvänligt natur- och spahotell där hundar är varmt välkomna. De får välkomstgodis, egen mat- och vattenskål och en mysig sovplats på rummet. Den stora hotellgården erbjuder gott om utrymme att springa runt på och en mängd olika promenad- och vandringsleder börjar precis utanför ytterdörren. På vintern erbjuder det speciella längdskidspåret för hundar i Olympiaregion Seefeld bekymmersfri längdskidåkning för människor och hundar.

Wellness och avkoppling för fyrbenta vänner

Hotell Magdalena**** i Zillertal

Hotell Magdalena är ett hundvänligt wellnesshotell som inte tar extra betalt för hundar. De erbjuder exempelvis en hundbädd och matskål på rummet som ingår i priset. Hundar och deras ägare kan också njuta av en läshörna med hundrelaterad litteratur och en hundtrimmer. Det finns också en simdamm för hundar, promenadstråk precis utanför dörren, en lekplats för hundar och en hundtoalett. Guidade vandringar med hundar avrundar erbjudandet.

Panoramahotel Inntalerhof**** i Seefeld i Tyrolen

På hotellet Panoramahotel Inntalerhof är hundar varmt välkomna. För att säkerställa en stressfri semester för husse och matte erbjuder hotellet en rad bekvämligheter för hundar: välkomstgodis på rummet, en vattenpunkt i entréområdet och hundhanddukar vid ingångarna. Träningspass och program erbjuds också i samarbete med den certifierade djurcoachen Peter Oberhollenzer. Hotellet är en "Pfotencheck-certifierad" anläggning med fem tassar.

Familjär gästfrihet med hundar

Hotell Johanna mitt i Ötztal

På Hotell Johanna i Ötztal känner sig hundar och dess ägare lika varmt välkomna. På detta familjeägda hotell tolereras inte bara hundar, utan de välkomnas varmt, vilket gör vistelsen särskilt trevlig för alla.

Romantikhotel Böglerhof**** i Alpbach

På hotellet Romantikhotel Böglerhof välkomnas hundar vid ankomsten med ett välkomstpaket som innehåller en mysig hundkorg, godis, vatten- och matskålar, en hundhandduk, en informationsbroschyr för hundägare i Alpbach och hundpåsar. Receptionsteamet ger dig gärna tips om intressanta promenadvägar för hundar, inklusive en särskild hundled.

Upplev naturen vid vattnet

Alpenhotel Kitzbühel

Alpenhotel Alpenhotel Kitzbühel ligger direkt vid stranden av sjön Schwarzsee och erbjuder hundägare och deras fyrbenta vänner en avkopplande semester mitt i naturen, omgiven av många vandringsleder som inbjuder dig att gå på upptäcktsfärder tillsammans.

Hotell Natürlich i Fiss