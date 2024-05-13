Semester med hund
Semester i Österrike med hund är en upplevelse i sig. Många hotell välkomnar fyrbenta gäster och ser till att ni har allt ni behöver. Tillsammans utforskar ni orörd natur, andas frisk luft uppe i bergen och njuter av tysta skogar. Vandringslederna går genom pittoreska landskap, förbi sjöar och ängar där hundarna kan springa fritt. Efter en aktiv dag väntar mysiga hundbäddar och godsaker på hotellet. Det kommer bli en oförglömlig semester.
Burgenland
Naturupplevelse med hund
Restaurang-Hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab
På Hotel Eisenberg är hundar mycket välkomna, från rummen till restaurangen. Den vidsträckta naturen börjar precis utanför dörren och det inbjuder till långa promenader. Det 15 hektar stora trädgårdslandskapet erbjuder gott om utrymme att springa runt, medan den närliggande floden Raab och en liten hundpool ger svalka. För intresserade hundägare erbjuds speciella helger med en hundproffs som ger värdefulla tips om kommunikation och träning med din hund.
Hotell Larimar i Stegersbach
På Hotell Larimar kan gäster med hundar förvänta sig bekväma rum med egen trädgård, ett rymligt 200 m² stort inhägnat utomhusområde och en damm där hundar kan bada. Regelbundna "dogwhisper"-veckor och hundträningsdagar erbjuder ytterligare möjligheter att stärka bandet med din fyrbenta vän och lära er nya färdigheter tillsammans.
Wellness och avkoppling för fyrbenta vänner
St. Martins Therme & Lodge
På St St. Martins Therme känner sig hundar lika välkomna som sina ägare. För att göra din fyrbenta väns vistelse så trevlig som möjligt väntar en mjuk och mysig filt i rummet, tillsammans med en mat- och vattenskål.
Kärnten
Semester vid vattnet med din hund
Det Jo. Seehotel i Pörtschach
Hundar är på The Jo. Seehotel inte bara tillåtna, utan uttryckligen välkomna. Här erbjuds hundvänliga rum med robusta golv, hundsängar, filtar och skålar. Det finns också direkt tillgång till sjön och handdukar för våta tassar - perfekt efter en promenad.
Strandhotel Burgstaller i Feld am See
På Strandhotel Burgstaller väntar ett varmt välkomnande för hundar och deras ägare med bekväma faciliteter, inklusive en hundsäng, skålar och handdukar. Hotellet erbjuder direkt tillgång till sjön, som är särskilt godkänd för hundar, samt rymliga promenadvägar i det omgivande området. Hundduscharna och möjligheten att ta med din fyrbenta vän till hotellets egen hundstrand är särskilt praktiskt.
Familjär gästfrihet med en hund
4-stjärniga Hotel Eschenhof i Bad Kleinkirchheim
Hundar är varmt välkomna på Eschenhof oavsett om det är på rummet eller i utvalda delar av restaurangen. De två hundarna som bor på hotellet, Bella och Coco, är glada över att ha lekkamrater.
Ytterligare tips
Niederösterreich
Naturnära semester med hundar
Genießergasthof Kutscherklause i Eggern i regionen Waldviertel
På Genießergasthof Kutscherklause väntar välkomstgodis, mysiga filtar, matskålar och hundpåsar i rummen. Det finns också gott om möjligheter för hundarna att springa runt på de omgivande vandringslederna och svalka sig i dammarna.
Steinschalerhof i Rabenstein
På Steinschalerhof känner sig hundar som hemma. Hundar är välkomna i restaurangen och i trädgården. Det finns många promenadstigar, vandringsleder och badmöjligheter på plats. De mysiga trädgårdshusen med inhägnad trädgård är idealiska för hundar. Dessutom finns handdukar att torka av tassarna på, vatten- och matskålar på rummet, en naturlig damm och idylliska badplatser vid bäcken. Vid ankomsten väntar välkomstgodis och en hundstation dig.
Oberösterreich
Hotell med allsidig service för hundar
Hotell Bärnsteinhof i Aigen-Schlägl
Mat, vattenskål, mysig hundfilt, hundpåsar, torr handduk, promenad- och vandringstips tillhandahålls av Hotell Bärnsteinhof med paketet "Auf den Hund gekommen".
Falkensteiner nöjes- och välbefinnandehotell i Mühlviertel
På Falkensteiner Hotell kan din hund se fram emot ankomstpaketet som består av godis, tuggben, tips på promenader, daglig lektid, hundpromenadtjänster, hundfilt, handduk, matskål och halsduk.
Hotell Donauschlinge Haibach/Donau
Fyrbenta vänner är välkomna på Hotel Donauschlinge och får ett omfattande välkomstpaket som inkluderar följande tjänster: Mat- och vattenskål, handduk, mysig filt, hundpåse, godis, hundpromenadtjänster, promenadvägar och badmöjligheter i Donau.
SalzburgerLand
Aktiv semester för hundar och ägare
Hundhotell Grimming i Rauris
På Hotell Grimming kan hundar förvänta sig mysiga hundkuddar och skålar för mat och vatten finns, liksom ett urval av torr- och våtfoder och en daglig matningsservice. Hundarna kan springa runt på en 4 500 m² stor äng utan koppel där agilitybana, vippbrädor, hinder och tunnlar finns. Samt en simdamm som ger ett uppfriskande dopp. Hundvänliga bergsstugor, som beskrivs i "Dog Hut Guide", erbjuder förfriskningar och en välförtjänt paus.
Berghotel Arthurhaus*** på Hochkönig
Berghotel Arthurhaus som ligger direkt i vandringsområdet på 1 500 meters höjd vid foten av Hochkönig, erbjuder hundar gratis vistelse i rummen. De särskilda bekvämligheterna inkluderar en hundmeny, hundpåsar, ett inhägnat område med fri tillgång, en hundbana samt hundhanddukar och en maskin där man kan tvätta hundarnas tassar. Dessutom erbjuds privatlektioner med hundtränare och omfattande träningsmöjligheter i vandringsområdet.
Wellness och avkoppling för fyrbenta vänner
GRUBERS Hotel Apartment Gastein
På Gruber i det termiska spaet och vandringsparadiset i Gastein-dalen, har hundar en mycket trevlig vistelse. En mysig hundsoffa och matskålar väntar dig vid ankomst. Hundarna är också välkomna till frukost och middag. Många vandringsstigar börjar precis utanför ytterdörren, och en uppfriskande bäck ligger bara 150 meter bort. Medan du som hundägare besöker de termiska baden eller spaet tar en hundvakt hand om hundarna. Andra bekvämligheter inkluderar mysiga filtar, en hundbutik, en inhägnad hundäng, doggy wellness och en hunddusch.
Gartenhotel Theresia****S i Saalbach-Hinterglemm
Hotellet Gartenhotel Theresia ligger idealiskt beläget från Hinterglemms livliga centrum. Hotellets läge erbjuder hundar oändlig motion på vandringsleden, längs floden till slutet av dalen eller ut ur dalen. Den 2,7 hektar stora fastigheten med vattendrag, simdamm och pooler är ett verkligt paradis för människor och djur. Hundar är mycket välkomna i restaurangen Zirbenstube, lobbyn och baren. Matskålar, handdukar och hundfiltar finns.
Familjär gästfrihet med en hund
Hotell Aloisia i Mariapfarr
På den 1 000 m² stora hundlekplatsen på Hotel Aloisia kan de verkligen släppa loss. På hotellet är hundar också tillåtna i restaurangen, i trädgården och på gräsmattan där man kan sola. Hundpromenader och hundpassning erbjuds också.
Hotell Sonne**** i Saalbach-Hinterglemm
På Hotel Sonne är värdarna kända för att vara särskilt hundvänliga. Hundmat finns på hotellet och hundar är tillåtna i barområdet samt i den mysiga Zirmstube. Den rymliga tomten erbjuder gott om plats för en avkopplande vistelse med din fyrbenta vän.
Steiermark
Hotell med allsidig service för hundar
Almfrieden Hotel & Romantikchalet i Ramsau am Dachstein
Hotellet Almfrieden Hotell & Romantikchalet erbjuder inte bara hundar en gratis vistelse, utan också gott om utrymme för att leka och springa runt i hotellets egen agilitypark. På rummet finns en hundskål, en mysig filt, leksaker, en hundhandduk och välkomstgodis. Ett separat restaurangområde för hundägare, en liten hundbutik, hundpassning på begäran och andra bekvämligheter gör din vistelse mitt i det gröna vandrings-, längdskidåknings- och skidområdet Dachstein särskilt trevlig.
Ytterligare tips
Tyrolen
Lyx och komfort med din hund
Gradonna****s Mountain Resort i Östtyrolen
Gradonna****s Mountain Resort är en bilfri resort som erbjuder hundar fri rörlighet i ett drömlikt landskap. Det 4-stjärniga hotellet och de tillhörande stugorna erbjuder många bekvämligheter för hundar, exempelvis hundgodis och matskålar.
Hotel Klosterbräu***** i Seefeld i Tyrolen
På Hotel Klosterbräu finns en särskild restaurang och ett separat frukostområde för hundar. Vid ankomst får de fyrbenta gästerna en egen hundskål, en bekväm sovplats i rätt storlek och en handduk att torka sig med på rummet. Rum med direkt trädgårdstillgång erbjuds vid förfrågan. Mat- och vattenskålar är utplacerade på hela hotellet, och det finns både en hundmeny och hundmat tillgänglig. Hundpassning kan ordnas på begäran, och hotellet har ett agilityområde för aktiva hundar. En veterinär finns nära till hands, och vandringsleder med möjlighet för hundar att springa fritt och bada i Wildsee-sjön kompletterar hotellets tjänster.
Aktiv semester för hundar och ägare
Hotel Riederhof**** i Tyrolska Oberland
Hotell Hotell Riederhof är speciellt utformat för hundar och erbjuder många fördelar: en hundrastningsservice, ett 1 000 m² stort område där hundarna kan leka fritt, en simdamm, en hundfrisör, guidade vandringar och en hundskola. Hundfiltar, matskålar och plädar till sängen och soffan finns i rummet. Hundar får stanna i rummet ensamma eller följa med ägaren till restaurangen.
Hotel Lärchenhof****S i Seefeld i Tyrolen
Hotell Lärchenhof på Seefelds högplatå är ett hundvänligt natur- och spahotell där hundar är varmt välkomna. De får välkomstgodis, egen mat- och vattenskål och en mysig sovplats på rummet. Den stora hotellgården erbjuder gott om utrymme att springa runt på och en mängd olika promenad- och vandringsleder börjar precis utanför ytterdörren. På vintern erbjuder det speciella längdskidspåret för hundar i Olympiaregion Seefeld bekymmersfri längdskidåkning för människor och hundar.
Wellness och avkoppling för fyrbenta vänner
Hotell Magdalena**** i Zillertal
Hotell Magdalena är ett hundvänligt wellnesshotell som inte tar extra betalt för hundar. De erbjuder exempelvis en hundbädd och matskål på rummet som ingår i priset. Hundar och deras ägare kan också njuta av en läshörna med hundrelaterad litteratur och en hundtrimmer. Det finns också en simdamm för hundar, promenadstråk precis utanför dörren, en lekplats för hundar och en hundtoalett. Guidade vandringar med hundar avrundar erbjudandet.
Panoramahotel Inntalerhof**** i Seefeld i Tyrolen
På hotellet Panoramahotel Inntalerhof är hundar varmt välkomna. För att säkerställa en stressfri semester för husse och matte erbjuder hotellet en rad bekvämligheter för hundar: välkomstgodis på rummet, en vattenpunkt i entréområdet och hundhanddukar vid ingångarna. Träningspass och program erbjuds också i samarbete med den certifierade djurcoachen Peter Oberhollenzer. Hotellet är en "Pfotencheck-certifierad" anläggning med fem tassar.
Familjär gästfrihet med hundar
Hotell Johanna mitt i Ötztal
På Hotell Johanna i Ötztal känner sig hundar och dess ägare lika varmt välkomna. På detta familjeägda hotell tolereras inte bara hundar, utan de välkomnas varmt, vilket gör vistelsen särskilt trevlig för alla.
Romantikhotel Böglerhof**** i Alpbach
På hotellet Romantikhotel Böglerhof välkomnas hundar vid ankomsten med ett välkomstpaket som innehåller en mysig hundkorg, godis, vatten- och matskålar, en hundhandduk, en informationsbroschyr för hundägare i Alpbach och hundpåsar. Receptionsteamet ger dig gärna tips om intressanta promenadvägar för hundar, inklusive en särskild hundled.
Upplev naturen vid vattnet
Alpenhotel Kitzbühel
Alpenhotel Alpenhotel Kitzbühel ligger direkt vid stranden av sjön Schwarzsee och erbjuder hundägare och deras fyrbenta vänner en avkopplande semester mitt i naturen, omgiven av många vandringsleder som inbjuder dig att gå på upptäcktsfärder tillsammans.
Hotell Natürlich i Fiss
Hotell Natürlich är ett husdjursvänligt hotell med tre rum för hundar på bottenvåningen, alla med egen terrass och gräsyta. Här finns en hundkorg, en hundfrisör och promenadstråk precis utanför ytterdörren. Det finns också organiserade promenader med din hund och hundstationer i byn.
Ytterligare tips
Vorarlberg
Naturupplevelser med din hund
Hotell Hubertushof** Stuben am Arlberg
På Hotel Hubertushof kan du njuta av en skidsemester med din hund. Vatten- och matskålar med golvmattor, en dörrskylt med "hund på rummet", godis och Robby Bags finns tillgängliga för de fyrbenta vännerna. Det finns vandringsleder i omedelbar närhet.
Ytterligare tips
Kleinwalsertal hundvärld
Hundvärlden Hundvärld i Kleinwalsertal erbjuder speciella guidade hundvandringar för ensamresenärer, kvinnor och örtälskare samt allmänna promenader i Kleinwalsertal.
Bregenzerwald
I Bregenzerwald är hundar tillåtna på de flesta bergsliftar, vilket gör det enkelt att vandra tillsammans i det alpina landskapet.
Wien
Lyx och komfort med hund
Hotell Sacher
Hotellets "Sacher Pets"-programmet -På Sacher-hotellen i Wien och Salzburg erbjuder en lyxig vistelse för gäster med eller utan husdjur. På Hotel Sacher Wien kan hundar förvänta sig en mjuk hundbädd anpassad till deras storlek, en mysig filt, en speciell handduk, hundpåsar och en vatten- och matskål direkt i rummet. Din hund och du som ägare är välkomna till frukost och middag i Sacherstube, där nylagad mat serveras enligt gourmetstandard på begäran. Hundpassning erbjuds också.
Boutique Hotel Stadthalle
Boutique Hotel Stadthalle i Wien välkomnar husdjur och erbjuder en mängd bekvämligheter för en avkopplande vistelse med fyrbenta vänner. Hundar välkomnas med ett särskilt välkomstpaket, som innehåller en mysig hundbädd och matskålar. Det finns också många grönområden och promenadstråk i närheten, perfekt för promenader.
Guesthouse Wien
The The Guesthouse Vienna är ett elegant designhotell i hjärtat av Wien som är särskilt anpassat för gäster med hundar. Hundar bor gratis och välkomnas med en mysig hundsäng, välkomstgodis och vattenskål på rummet. Hundar är också välkomna i hotellets restaurang, där de också får mat. För extra omsorg kan en hundvakt ordnas på begäran så att husse och matte kan utforska staden utan bekymmer.
Ännu fler tips för hundälskare
Utrustning och korrekt beteende
Information om utrustning och korrekt beteende vid kontakt med betande boskap.
En överblick över hundhotellen
550 hundvänliga hotell och pensionat samt 9.000 semesterbostäder, med sökfilter och gästrecensioner.
Kolla tassarna
Främsta märkning för certifiering av hundvänliga hotell.
Aktiviteter med hundar
Upptäck aktiviteter med hundar i hela Österrike.
Vandringshotell
Din fyrbenta vän är mycket välkommen på dessa boenden.
Stugnöje med din hund
Fjällstugor och chalets för stugsemester med hund.
Hotell på landet med hundar
Här gäller familjens gästfrihet även din fyrbenta vän.
Camping med hund
På de här campingplatserna blir fyrbenta vänner snabbt nya vänner.