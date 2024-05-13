Steiermark kallas "Österrikes gröna hjärta": Dess naturskatter, kulturskatter och steiernas härliga livsstil kommer att få ditt hjärta att slå lite snabbare.

Kontemplativa och storslagna

Högkultur finns i delstatshuvudstaden Graz, i vinregionerna och till och med i Alperna: Admontklostret, med världens största klosterbibliotek, är en höjdpunkt i nationalparken Gesäuse. Basilikan i Mariazell är en populär pilgrimsort med sitt stora högaltare, ligger vid foten av Alperna i Övre Steiermark. Herberstein slott, omgivet av skog, ligger i naturreservatet Feistritztal. Slottet Stainz, omringat av vingårdar och fruktträdgårdar, rymmer Steiermarks jaktmuseum.

Från bergen till vin och choklad