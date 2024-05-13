De främsta sevärdheterna i Steiermark
Kontemplativa och storslagna
Högkultur finns i delstatshuvudstaden Graz, i vinregionerna och till och med i Alperna: Admontklostret, med världens största klosterbibliotek, är en höjdpunkt i nationalparken Gesäuse. Basilikan i Mariazell är en populär pilgrimsort med sitt stora högaltare, ligger vid foten av Alperna i Övre Steiermark. Herberstein slott, omgivet av skog, ligger i naturreservatet Feistritztal. Slottet Stainz, omringat av vingårdar och fruktträdgårdar, rymmer Steiermarks jaktmuseum.
Från bergen till vin och choklad
Dachstein, med sina 2 995 meter, är det högsta berget i Steiermark och kan upplevas på nära håll i Dachstein Glacier äventyrsvärld. Från Riegersburg har du utsikt över hela Östra Steiermark med skogar och vingårdar. Vid foten av slottet ligger Josef Zotters Chokladteater, där du kan smaka på choklad från kakaoböna till färdig produkt.
Huvudstaden Graz
Staden Graz har valt ett innovativt arkitektoniskt förhållningssätt till glas, betong och stål. Paradebyggnaden och konsthuset är harmoniskt rund i sin grundstruktur. Likt en blå bubbla med kojgluggar ligger det moderna museet inbäddat bland tegeltaken i Graz historiska stadskärna. Genom en av dessa gluggar kan man se klocktornet- som står på slottskullen och vakar över staden. Gömd bakom Kunsthaus ligger Lendviertel, mötesplatsen för den kreativa scenen. Ganska imponerande är Mur-ön, en stålkonstruktion mitt i floden. Konst i det fria har tagit plats i centrum där skulpturparken har etablerat sig.
Kulinariska evenemang äger rum året runt i den kulinariska huvudstaden Graz. Från "Long Table" till kulinariska stadsrundturer.
Andra sevärdheter i staden Graz
Graz hus för konst
Museum of Contemporary Art kallas kärleksfullt för "Friendly Alien" av invånarna i Graz. Den blå bubblan är ett blickfång mitt i gamla stan.
Graz Schlossberg och klocktornet
Den historiska stadskärnan i Graz omfamnas av Schlossberg, där klocktornet vakar. Schlossbergbanan tar dig smidigt till toppen.
Lendviertel
Graz lever upp till sitt rykte som "City of Design" med kreativa kvarter, unika butiker och charmiga kaféer.
Ön Mur
En överraskande utsikt över staden: ett skal med ett café och en amfiteater flyter mitt i floden och förbinder Murens två stränder med två gångbroar.
Slott, palats och kloster i Steiermark
Riegersburg: Upplevelse av ett slott
I århundraden har Riegersburgsom ligger på en vulkanisk klippa högt ovanför de öststeiriska kullarna, ansågs vara ointagligt och inger än idag respekt med sitt imponerande utseende.
Riegersburgs slott är hem för två utställningar: I Häxmuseet presenteras ett av de mörkaste kapitlen i Europas historia - med fokus på Steiermark. Utställningen i Slottsmuseet erbjuder en resa in i 1600-talets historia. Här skildras två kvinnoöden i en tid av turkiska krig, tvångsarbete och häxeri, men också av barock livsglädje och festivalkultur.
Sydöstra Steiermark är också känt som de varma källornas och vulkanernas land. Förutom magnifika slott och palats kan du fördjupa dig i bubblande källor och prova färska, fruktiga och smakrika viner i vintavernor!
Fler slott, palats och kloster i Steiermark
Eggenbergs slott UNESCO:s världsarvslista
Familjen Eggenberg utövade ett inflytande på utvecklingen av Steiermark på 1600-talet. Med ett slott med 24 statsrum skapade de ett monument över sitt inflytande.
Klostret Admont
En barock juvel möter modern konst: biblioteket med 70.000 restaurerade böcker och det stora moderna museet är höjdpunkterna i klostret.
Slottet Stainz
En underbar plats mitt i naturen: här finns jaktmuseet, jordbruksmuseet och ärkehertig Johanns museum.
Slottet Herberstein med djurpark
De gotiska, renässans- och barockarkitektoniska stilarna och de magnifika trädgårdarna skapar tillsammans en arkitektonisk syntes av konstarterna.
Basilikan i Mariazell
Staden Mariazell är en viktig plats för pilgrimsfärder. Sevärt är det barocka högaltaret och statyn av "Klockmadonnan" som är snidad i lindträ.
Naturupplevelser i Steiermark
Dachsteins glaciärvärld
Dachstein är med sina 2 995 meter det högsta berget i Steiermark. Upp går det med den gula Panorama-gondoler in i Dachsteins glaciärvärld. Du kommer att känna den rena spänningen när du korsar Hängbron, klättra ner för de 14 trapporna ner i tomrummet och när du kliver upp på panoramaplattformen Sky Walk. Här känner du dig lika sublim som bergsmassivet Dachstein och samtidigt lika fri som vinden och nära himlen när du blickar ut över bergskedjorna ovanför Enns-dalen.
Om det är stormigt och sikten är dålig, kan du utforska ispalatset Inne i Dachstein-glaciären.
Hälsa på bergsvärlden vid soluppgången eller titta på bergskedjornas eldiga glöd vid solnedgången. Restaurangen på glaciären erbjuder en mysig atmosfär där man kan njuta av naturens skådespel.
Sevärdheter på Dachstein-glaciären
Hängande bro
Att korsa bron kan vara ett modighetstest för vissa. Men de höga räckena och stålvajrarna garanterar säkerheten högt uppe i luften.
"Trappan till ingenstans"
När du kommer till andra änden av hängbron kan du ta dig upp på "Stairway to Nothingness", som ger dig den unika känslan av att sväva fritt i luften.
Sky Walk
Utsiktsplattformen i stål och glas garanterar en hisnande utsikt över Hohe Tauern på 2 700 meters höjd.
Sevärdheter för familjer
Zotters värld av upplevelser: Chokladmanufaktur
Josef Zotter experimenterar med handskuren choklad och ovanliga smakkombinationer. Efter pumpafrömarsipan kom hampamocka och snart därefter Zotter Erlebniswelt, med vilken smakkonstnären har skapat ett imperium av njutning.
Från jord till bord, ekologiskt och rättvist
Chokladen bearbetas direkt från kakaobönan.
Teater i chokladbutiken
Här kan du se hur choklad tillverkas och smaka på produkterna vid snackstationer.
MiXing bar
Här kan du sätta ihop din favoritchoklad av en mängd olika ingredienser, former och fyllningar.
Chokladbutiken
I butiken hittar du över 400 sorters choklad, praliner och drickchoklad direkt från fabriken.
Andra utflyktsmål för barn
Friluftsmuseet Stübing
I naturreservatet finns hus, stall, kvarnar och bergshyddor från Österrike och Sydtyrolen från de senaste sex århundradena.
Piber Lippizzaner-stuteri
De vita hingstarna tillbringar sina sommarlov i Steiermark. Först efter avslutad utbildning flyttar de till den spanska ridskolan i Wien.
Erzberg äventyr
För att se dagbrottet på nära håll kan du boka en äventyrstur med Hauly på 1 217 hk eller uppleva gruvdrift i gruvan, som leder genom en labyrint av tunnlar.
Klimatskyddstips: Monumentets dag
Det är därför bevarandet av historiska byggnader är ett enastående initiativ i Österrike för klimatskydd. Bevarande av monument sparar resurser, förhindrar försegling av värdefulla grönområden, skyddar djur och växter och spelar en viktig sociokulturell roll.
Monument framåt! Att bevara det förflutna för morgondagen och på så sätt skydda miljön: Bevarande av monument är kanske antitesen till vår snabbrörliga tid. Det hedras på Monumentets dagden 29. Septembersom en del av det Europaomfattande initiativet Europeiska kulturarvsdagar. Över hela Österrike, runt 300 kulturminnesmärkta byggnader i hela Österrike öppnar sina dörrar gratis, och särskilda programpunkter ger en inblick i Österrikes kulturarv. Många platser är väl anslutna till ÖBB:s järnvägsnät järnvägsnätet, så att resan också kan organiseras som ett bidrag till klimatskyddet.
I år har dagen rubriken HAND//WERK tanke+skapande