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Sevärdheterna i Burgenland som du inte får missa

Aerial view of Forchtenstein Castle on a forested hill, white castle building with tower, village in the background.
Borgar och slott, nationalparken Neusiedler See-Seewinkel, vinlandskapet med sina källargator och det milda pannoniska klimatet präglar Burgenland.

Den östligaste delen av Österrike ligger i det pannoniska klimatområdet: med omkring 300 soldagar om året är det varmare här än i övriga landet – stäpp, salzlackor och vingårdar är typiska för landskapet. Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel utgör kärnan i det gränsöverskridande kulturlandskap som 2001 utsågs till UNESCO-världsarv. Runt stäppsjön präglas bilden av vinorter som Rust, Mörbisch am See och Gols samt källargator som i Purbach, Donnerskirchen och Breitenbrunn.

I länshuvudstaden Eisenstadt ligger det barocka slottet Esterházy med en vidsträckt parkanläggning. I Haydnsalen, uppkallad efter kompositören Joseph Haydn som under lång tid var kapellmästare här, hålls varje år festivalen HERBSTGOLD. Vid foten av Rosalienbergen ligger borgen Forchtenstein, i familjen Esterházys ägo sedan 1626. Dess innergård rymmer de till ytan största seccomålningarna norr om Alperna, porträtt av habsburgska kejsare som en gång skulle understryka furstefamiljens rang och legitimitet.

Konst och kultur i Burgenland

Arkitektur möter musik och vin

Middelalderlige borge og barokke slotte i Burgenland er den dag i dag mødesteder – for musik, kunst, vin og sang. I Eisenstadt vidner Schloss Esterházy, Haydn-Haus og Haydnkirche med Joseph Haydns sidste hvilested om mesteren for wienerklassikken. I Raiding holder Lisztzentrum minnet om Franz Liszt levende: hans fødehjem ligger lige ved siden af den moderne koncertsal. Nogle slotte er samtidig vingårde, som Schloss Halbturn: vinbønderne fører dem videre med en nutidig æstetik uden at give slip på traditionen.

Borgar, slott och moderna gallerier

Slottet Halbturn

Det barocka trädgårdsslottet användes av Habsburgarna som sommar- och jaktresidens. Idag rymmer det ett vingård i de tidigare Lipizzaner-stallarna samt en restaurang.

Slottet Halbturn

Friluftsmuseet Gerersdorf

Halmtäckta bostads- och ekonomibyggnader från tre århundraden visar jordbruksredskap – en inblick i södra Burgenlands pannoniska kultur.

Friluftsmuseet Gerersdorf

Haydn-huset

I det barocka Haydn-huset bodde kompositören i tolv år. Originalmöbler och friläggda väggmålningar visar hans liv och verksamhet som kapellmästare hos Esterházy.

Haydn-huset

Landsgalleriet Burgenland

I Eisenstadt visar Landsgalleriet samtida och modern konst: bildkonst, skulptur, installationer och medial konst. Inträdet är gratis.

Landsgalleriet Burgenland

Borgen Güssing

Burgenlands äldsta borg, uppförd på en slocknad vulkan, är på sommaren scen för olika evenemang.

Borgen Güssing

Haydnkirche (Bergkirche)

I Haydnkirche, där Haydn dirigerade sina egna mässor, ligger under nordtornet hans mausoleum, uppfört 1932 – nära den historiska orgel som han själv var med och utforma.

Haydnkirche (Bergkirche)

Stenbrottet St. Margarethen

En av Europas äldsta stenbrott, UNESCO-världsarv sedan 2001 – dess kalksandsten är miljontals år gammal. Idag naturscen för "Opera i stenbrottet".

Stenbrottet St. Margarethen

Lisztcentrum Raiding

Direkt bredvid Franz Liszts födelsehem i Raiding förenar Lisztcentret en modern konsertsal med ett museum om kompositörens liv och verk.

Lisztcentrum Raiding

Borgen Schlaining

Borgen Schlaining hyser Fredsmuseet, som växte fram ur landsutställningen år 2000. Dess ledmotiv: förvandlingen från försvarsborg till fredsborg.

Borgen Schlaining

Slottet Esterházy

Barockslottet som tillhörde furstarna Esterházy var en gång i tiden centrum för hovlivet – idag klingar festivalen HERBSTGOLD i Haydnsalen.

Slottet Esterházy

Borgen Forchtenstein

Den senmedeltida borgen är en evenemangsplats och visar furstarna Esterházys militära utrustning i Zeughaus samt raritetetr i konstkammaren.

Borgen Forchtenstein
Naturupplevelser i Burgenland

UNESCO-världsarv möter fyr och vinutsikt

Hjärtat i UNESCO-världsarvet utgörs av nationalparken Neusiedler See-Seewinkel: 300 kvadratkilometer stäpp med vassbälten, salzlackor och betesmarker, där gråboskap och vita åsnor betar och även jordekorren hittar tillräckligt med ängar. Från trätorn kan man observera upp till 340 fågelarter. Den röd-vit-röda fyren i Podersdorf tjänade ursprungligen som orienteringshjälp och stormvarning, idag är den ett utflyktsmål och ett populärt fotomotiv. Från utsiktsplattformen Weinblick på Eisenbergs sydsluttning sträcker sig blicken över naturparken "Weinidylle" ända bortom Ungerns gränser.

Stäppsjö, vinutsikt och naturpark

Kelleriviertel Heiligenbrunn

Ett vidsträckt, nästan helt bevarat ensemble av halmtäckta vinkällare i bruk sedan 1700-talet – många med vinpressar från 1600-talet.

Kelleriviertel Heiligenbrunn

Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel

Nationalparken är en del av UNESCO-världsarvet: stäpplandskap med vassbälten, salzlackor och betesmarker – hem för upp till 340 fågelarter och den sällsynta jordekorren.

Nationalpark

Naturparken Geschriebenstein-Írottkö

Utsiktstornet på Geschriebenstein erbjuder på 884 meters höjd utsikt över skogar och kullar. Historieintresserade upptäcker borgarna Lockenhaus och Stadtschlaining.

Naturpark Geschriebenstein-Írottkö

Fyren i Podersdorf

Den 12 meter höga, röd-vit-röda fyren präglar stranden vid Neusiedler See med utsikt över vatten och vassbälte – idag ett utflyktsmål och ett populärt fotomotiv.

Fyren i Podersdorf

Vinutsikt vid Eisenberg

Vid Eisenberg tycks utsiktsplattformen Weinblick av trä sväva, säkrad av ett glasräcke – belönad med Holzbaupreis år 2008.

Vinutsikt vid Eisenberg

Lange Lacke

Runt saltlackorna vid Lange Lacke betar boskap på urgamla så kallade betesmarker. Under senhösten drar nordiska gäss i skymningen mot sin sovplats.

Lange Lacke
Familjehöjdpunkter i Burgenland

Utflyktsmål med barn

I Burgenland ligger vingårdar, sjö, vassbälten och kullandskap tätt intill varandra – däremellan finns olika upplevelser för familjer: gamla borgar, nöjesparker, en högrepsbana och en racerbana i Speedarena, där vuxna och barn kör sina varv. I stäppdjursparken Pamhagen lever omkring 50 djurarter delvis fritt på 13 hektar: stäppnöt, stäpphästar, vildsvin, vargar, björnar och fåglar kan man observera längs rundslingorna. Alla dessa utflyktsmål visar hur omväxlande en familjedag i Burgenland kan vara.

Familypark, högrepsbana och dressintur

Högrepsbana Stegersbach

I södra Burgenland leder nio klätterbanor med olika svårighetsgrader upp till 23 meters höjd – en eftermiddag bland trädkronor för hela familjen.

Högrepsbana Stegersbach

Stäppdjursparken Pamhagen

Stäppnöt betar fritt, vildhästar drar sina banor: sedan 1975 lever 50 djurarter i Seewinkel på 13 hektar stäpp – för att observera och mata, alldeles nära.

Stäppdjursparken Pamhagen

Speedarena Rechnitz

Hyra gokart och köra varv på banan eller delta i ett tävlingsevenemang: på en FIA-godkänd racerbana på över 1 000 meter.

Speedarena Rechnitz

Riddarborgen Lockenhaus

På borgen lever en koloni av fransfladdermöss – barn utforskar under guidade turer deras levnadssätt eller lär sig mer om riddarnas utbildning i vapenkammaren.

Riddarborgen Lockenhaus

Sonnenland dressintur

23 kilometer nedlagda järnvägsspår, kantade av vingårdar och byar: Dressinturen korsar Mittelburgenland – familjer trampar själva.

Sonnenland dressintur

Familypark St. Margarethen

Vid Neusiedler See mellan sagoskog, äventyrsborg och äventyrsö ligger Österrikes största nöjespark med omkring 145 000 kvadratmeter.

Familypark St. Margarethen

FAQs

Till de kända sevärdheterna hör slottet Esterházy med Haydnsalen i Eisenstadt, borgen Forchtenstein, borgen Schlaining och borgen Güssing. Stenbrottet St. Margarethen, UNESCO-världsarv sedan 2001, är spelplats för "Opera i stenbrottet".

Sevärt och lätt att utforska med cykel är nationalparken Neusiedler See-Seewinkel, vars område ingår i UNESCO-världsarvet Kulturlandskapet Fertő / Neusiedler See, samt fyren i Podersdorf vid Neusiedler See. Mitt bland vingårdarna ligger utsiktsplattformen „Weinblick am Eisenberg" och källarkvarteret Heiligenbrunn i södra Burgenland.

Familjer kan i Burgenland besöka Familypark St. Margarethen, riddarborgen Lockenhaus och stäppdjursparken Pamhagen, eller åka Sonnenland dressintur på 23 kilometer nedlagda järnvägsspår genom Mittelburgenland.

Södra Burgenland

Elhybrid-hästvagn

Den första elhybrid-hästvagnen är en klassisk vagn med elektriskt motorstöd. En sensor mäter kontinuerligt hästarnas dragkraft och kopplar automatiskt in elmotorn vid ansträngning – djuren får stöd i uppförsbackar. Den slutna, väderbeständiga vagnen erbjuder plats för upp till 14 personer, kan användas året runt och är även tillgänglig för rullstolspassagerare. Från juni till september kör den i linjetrafik genom Güssing.

Elhybrid-hästvagn

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