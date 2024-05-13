Sevärdheterna i Burgenland som du inte får missa
Introduction
Den östligaste delen av Österrike ligger i det pannoniska klimatområdet: med omkring 300 soldagar om året är det varmare här än i övriga landet – stäpp, salzlackor och vingårdar är typiska för landskapet. Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel utgör kärnan i det gränsöverskridande kulturlandskap som 2001 utsågs till UNESCO-världsarv. Runt stäppsjön präglas bilden av vinorter som Rust, Mörbisch am See och Gols samt källargator som i Purbach, Donnerskirchen och Breitenbrunn.
I länshuvudstaden Eisenstadt ligger det barocka slottet Esterházy med en vidsträckt parkanläggning. I Haydnsalen, uppkallad efter kompositören Joseph Haydn som under lång tid var kapellmästare här, hålls varje år festivalen HERBSTGOLD. Vid foten av Rosalienbergen ligger borgen Forchtenstein, i familjen Esterházys ägo sedan 1626. Dess innergård rymmer de till ytan största seccomålningarna norr om Alperna, porträtt av habsburgska kejsare som en gång skulle understryka furstefamiljens rang och legitimitet.
Arkitektur möter musik och vin
Middelalderlige borge og barokke slotte i Burgenland er den dag i dag mødesteder – for musik, kunst, vin og sang. I Eisenstadt vidner Schloss Esterházy, Haydn-Haus og Haydnkirche med Joseph Haydns sidste hvilested om mesteren for wienerklassikken. I Raiding holder Lisztzentrum minnet om Franz Liszt levende: hans fødehjem ligger lige ved siden af den moderne koncertsal. Nogle slotte er samtidig vingårde, som Schloss Halbturn: vinbønderne fører dem videre med en nutidig æstetik uden at give slip på traditionen.
Borgar, slott och moderna gallerier
Slottet Halbturn
Det barocka trädgårdsslottet användes av Habsburgarna som sommar- och jaktresidens. Idag rymmer det ett vingård i de tidigare Lipizzaner-stallarna samt en restaurang.
Friluftsmuseet Gerersdorf
Halmtäckta bostads- och ekonomibyggnader från tre århundraden visar jordbruksredskap – en inblick i södra Burgenlands pannoniska kultur.
Haydn-huset
I det barocka Haydn-huset bodde kompositören i tolv år. Originalmöbler och friläggda väggmålningar visar hans liv och verksamhet som kapellmästare hos Esterházy.
Landsgalleriet Burgenland
I Eisenstadt visar Landsgalleriet samtida och modern konst: bildkonst, skulptur, installationer och medial konst. Inträdet är gratis.
Borgen Güssing
Burgenlands äldsta borg, uppförd på en slocknad vulkan, är på sommaren scen för olika evenemang.
Haydnkirche (Bergkirche)
I Haydnkirche, där Haydn dirigerade sina egna mässor, ligger under nordtornet hans mausoleum, uppfört 1932 – nära den historiska orgel som han själv var med och utforma.
Stenbrottet St. Margarethen
En av Europas äldsta stenbrott, UNESCO-världsarv sedan 2001 – dess kalksandsten är miljontals år gammal. Idag naturscen för "Opera i stenbrottet".
Lisztcentrum Raiding
Direkt bredvid Franz Liszts födelsehem i Raiding förenar Lisztcentret en modern konsertsal med ett museum om kompositörens liv och verk.
Borgen Schlaining
Borgen Schlaining hyser Fredsmuseet, som växte fram ur landsutställningen år 2000. Dess ledmotiv: förvandlingen från försvarsborg till fredsborg.
Slottet Esterházy
Barockslottet som tillhörde furstarna Esterházy var en gång i tiden centrum för hovlivet – idag klingar festivalen HERBSTGOLD i Haydnsalen.
UNESCO-världsarv möter fyr och vinutsikt
Hjärtat i UNESCO-världsarvet utgörs av nationalparken Neusiedler See-Seewinkel: 300 kvadratkilometer stäpp med vassbälten, salzlackor och betesmarker, där gråboskap och vita åsnor betar och även jordekorren hittar tillräckligt med ängar. Från trätorn kan man observera upp till 340 fågelarter. Den röd-vit-röda fyren i Podersdorf tjänade ursprungligen som orienteringshjälp och stormvarning, idag är den ett utflyktsmål och ett populärt fotomotiv. Från utsiktsplattformen Weinblick på Eisenbergs sydsluttning sträcker sig blicken över naturparken "Weinidylle" ända bortom Ungerns gränser.
Stäppsjö, vinutsikt och naturpark
Kelleriviertel Heiligenbrunn
Ett vidsträckt, nästan helt bevarat ensemble av halmtäckta vinkällare i bruk sedan 1700-talet – många med vinpressar från 1600-talet.
Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel
Nationalparken är en del av UNESCO-världsarvet: stäpplandskap med vassbälten, salzlackor och betesmarker – hem för upp till 340 fågelarter och den sällsynta jordekorren.
Naturparken Geschriebenstein-Írottkö
Utsiktstornet på Geschriebenstein erbjuder på 884 meters höjd utsikt över skogar och kullar. Historieintresserade upptäcker borgarna Lockenhaus och Stadtschlaining.
Fyren i Podersdorf
Den 12 meter höga, röd-vit-röda fyren präglar stranden vid Neusiedler See med utsikt över vatten och vassbälte – idag ett utflyktsmål och ett populärt fotomotiv.
Vinutsikt vid Eisenberg
Vid Eisenberg tycks utsiktsplattformen Weinblick av trä sväva, säkrad av ett glasräcke – belönad med Holzbaupreis år 2008.
Utflyktsmål med barn
I Burgenland ligger vingårdar, sjö, vassbälten och kullandskap tätt intill varandra – däremellan finns olika upplevelser för familjer: gamla borgar, nöjesparker, en högrepsbana och en racerbana i Speedarena, där vuxna och barn kör sina varv. I stäppdjursparken Pamhagen lever omkring 50 djurarter delvis fritt på 13 hektar: stäppnöt, stäpphästar, vildsvin, vargar, björnar och fåglar kan man observera längs rundslingorna. Alla dessa utflyktsmål visar hur omväxlande en familjedag i Burgenland kan vara.
Familypark, högrepsbana och dressintur
Högrepsbana Stegersbach
I södra Burgenland leder nio klätterbanor med olika svårighetsgrader upp till 23 meters höjd – en eftermiddag bland trädkronor för hela familjen.
Stäppdjursparken Pamhagen
Stäppnöt betar fritt, vildhästar drar sina banor: sedan 1975 lever 50 djurarter i Seewinkel på 13 hektar stäpp – för att observera och mata, alldeles nära.
Speedarena Rechnitz
Hyra gokart och köra varv på banan eller delta i ett tävlingsevenemang: på en FIA-godkänd racerbana på över 1 000 meter.
Riddarborgen Lockenhaus
På borgen lever en koloni av fransfladdermöss – barn utforskar under guidade turer deras levnadssätt eller lär sig mer om riddarnas utbildning i vapenkammaren.
Sonnenland dressintur
23 kilometer nedlagda järnvägsspår, kantade av vingårdar och byar: Dressinturen korsar Mittelburgenland – familjer trampar själva.
FAQs
Elhybrid-hästvagn
Den första elhybrid-hästvagnen är en klassisk vagn med elektriskt motorstöd. En sensor mäter kontinuerligt hästarnas dragkraft och kopplar automatiskt in elmotorn vid ansträngning – djuren får stöd i uppförsbackar. Den slutna, väderbeständiga vagnen erbjuder plats för upp till 14 personer, kan användas året runt och är även tillgänglig för rullstolspassagerare. Från juni till september kör den i linjetrafik genom Güssing.