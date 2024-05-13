Borgar och slott, nationalparken Neusiedler See-Seewinkel, vinlandskapet med sina källargator och det milda pannoniska klimatet präglar Burgenland.

Den östligaste delen av Österrike ligger i det pannoniska klimatområdet: med omkring 300 soldagar om året är det varmare här än i övriga landet – stäpp, salzlackor och vingårdar är typiska för landskapet. Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel utgör kärnan i det gränsöverskridande kulturlandskap som 2001 utsågs till UNESCO-världsarv. Runt stäppsjön präglas bilden av vinorter som Rust, Mörbisch am See och Gols samt källargator som i Purbach, Donnerskirchen och Breitenbrunn.

I länshuvudstaden Eisenstadt ligger det barocka slottet Esterházy med en vidsträckt parkanläggning. I Haydnsalen, uppkallad efter kompositören Joseph Haydn som under lång tid var kapellmästare här, hålls varje år festivalen HERBSTGOLD. Vid foten av Rosalienbergen ligger borgen Forchtenstein, i familjen Esterházys ägo sedan 1626. Dess innergård rymmer de till ytan största seccomålningarna norr om Alperna, porträtt av habsburgska kejsare som en gång skulle understryka furstefamiljens rang och legitimitet.