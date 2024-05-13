Termalbad i Österrike: vattnets avslappnande kraft
När det ångar och värmer
I Österrike finns det cirka 40 termalbad med spaanläggningar där det bubblar, rinner och ångar. En badanläggning kan bara kalla sig "termalbad" om den har en egen källa och grundvatten med en utloppstemperatur på mer än 20° C. Den speciella egenskapen: Termalvatten innehåller mineraler och spårämnen i olika sammansättningar, som kan ha en hälsofrämjande effekt.
Kan termiskt vatten hjälpa?
Forskning visar att regelbundna besök i termalbad och bastu kan bidra till stressreduktion och avslappning. Denna positiva effekt beror delvis på en minskning av kortisolnivåerna - känt som "stresshormonet". Det har också visat sig att vissa typer av vatten har olika effekter. Om du vill vara säker på vilken kombination av mineraler som är effektiv för vad innan du besöker ett termiskt spa, fråga de termiska baden direkt.
Therme Wien: det största stadsspaet i Europa
Ta ett djupt andetag i lugn och ro? Njuter du av avkoppling? Vill du utöva någon sportaktivitet? Therme Wien uppfyller ett brett spektrum av önskemål och behov. De olika fantasifulla områdena, termalbassängerna och aktivitetsbassängerna gör det möjligt.
Landskapet i termalbadet är utformat efter en lång bäck: Här överraskar vattenkaskader, små vattenfall och vassbäddar, som är utlagda längs vägen från källan ut i naturen. Däremellan finns det generöst tilltagna områden som liknar stenar längs bäckens lopp.
St. Martins Therme & Lodge: Så nära naturen
Termalbadkomplexet i utkanten av nationalparken Neusiedler See-Seewinkel är som ett invecklat snigelskal. Den omfattande wellness- och termalvattenvärlden - med inomhus- och utomhuspooler, rymliga relaxrum och solterrasser på halvön till spaanläggningens egen badsjö - utgör den "klassiska" delen av erbjudandet.
För barnen är den 90 meter långa rutschkanan och barnaktivitetspoolen med vildvattenkanal och färgglada vattenautomater en fröjd. Ett underhållningsteam tar hand om de små i upptäckar- och kreativitetsrummen, medan termalbadets barnområde är akustiskt avskärmat.
Therme Laa: En touch av lyx möter avkoppling
Den 4-stjärniga superior-anläggningen ligger mitt i Weinviertel-regionen och tilltalar både finsmakare, familjer och alla som söker lugn och ro. Therme Laa erbjuder ett brett utbud av avkopplings- och rekreationsalternativ:
Inomhus- och utomhuspooler samt salt- och massagebassänger kompletterar ett brett bastulandskap med ångbad och olika typer av bastu. "Silent Spa" erbjuder en lugn tillflyktsort för vuxna. Det finns också en sommarpool från juni till augusti och erbjudandet om en avkopplande dagssemester med många VIP-tjänster. För barn finns särskilda pooler och underhållningsprogram.
Rogner Bad Blumau termalbad: en oas som hämtad ur en sagobok
Torn, lekfulla fasader, färgglada linjer: Den österrikiske konstnären Friedensreich Hundertwasser har med sin arkitektoniska stil gett byggnaderna på kurorten ett omisskännligt utseende. Det omfattande spalandskapet med cirka 2.700 kvadratmeter vatten är imponerande, med två egna källor som försörjer inomhus- och utomhuspoolerna.
Den helande Melchior-källan stiger upp till ytan vid 47,2 grader, den helande Vulkania-källan vid 110 grader - dess starkt mineraliserade vatten anses vara den starkaste källan i Steiermarks termiska spa-region. Förutom bastuavdelningen, saltgrottan i Döda havet och den marina klimatkabinen erbjuds även massage och ayurvediska behandlingar.
AQUA DOME - Tirol Therme: Futurism i Alperna
Utomhuspoolerna påminner om glödande rymdskepp, medan det inglasade termiska spaet erbjuder en utsikt över de gigantiska Ötztalalperna. Ur ett arkitektoniskt perspektiv är AQUA DOME lika mycket en upplevelse som kvaliteten på de faciliteter som erbjuds.
Bastuvärlden med loftbastu, jordbastu och isgrotta är en särskilt mysig kontrast till den moderna arkitekturen. Barnen har sitt eget område för simning, rutschkana och klättring i "Alpen Arche Noah", där underhållare tar hand om de små. Föräldrarna kan njuta av sina termiska upplevelser i lugn och ro.
Thermal Römerbad: sensualitet i alla färger
De är så att säga uppfinnarna av den avslappnande fysiska kulturen, men i denna värld av välbefinnande skulle till och med de gamla romarna bli förvånade. Upplysta termalbassänger i grönt och lila, infusioner i "Forum Romanum" och "Trajanus Laconicum" - allt här är centrerat kring romerska badceremonier.
Thermal Römerbad i Bad Kleinkirchheim, i hjärtat av Nockbergebergen i Kärnten, är ett av de vackraste alpina wellnesstemplen i Europa. 13 lyxiga bastur är fördelade på tre våningar, medan massage- och skönhetsavdelningarna erbjuder aromatiska massager och kroppsskrubb.
Erlebnis-Therme Amadé: vila, avkoppling och aktivitet
30.000 kvadratmeter för rent välbefinnande, för aktivitetsglädje och behov av vila och avkoppling: Erlebnis-Therme, som ligger mitt i det alpina landskapet i SalzburgerLand, lever upp till sitt namn: bad- och bastulandskap samt elva inomhus- och utomhuspooler - inklusive en sport- och vågbassäng - erbjuder variation och avkoppling i lika hög grad.
Temperaturerna varierar från behagligt svala till mysiga 35 grader, som i bergskristallpoolen. Det extra för hälsoprogrammet: vissa pooler är berikade med 1,5 till 2,5 % saltlösning.
Salzkammergut Thermal Spa Bad Ischl
Bad Ischl ligger mitt i den pittoreska regionen Salzkammergut och är känt för sin salt- och saltlakevärld, som känns i hela termalbadets landskap. Behandlingar med saltlake och termiskt vatten erbjuds i bastuavdelningen "Relaxium" eller i den orientaliska världen "Alhambra". I utomhusområdet kan du använda den 38-gradiga bubbelpoolen och "Lazy River". Physikarium avrundar hälso- och wellnessprogrammet.
Anläggningen ligger i anslutning till det fyrstjärniga Hotel Royal och serverar förstklassiga ekologiska rätter i restaurangen Saliera.