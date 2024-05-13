Slappna av och låt dig omslutas av värmen i Österrikes exklusiva termalbad. Med cirka 40 termalbad runt om i landet kan du njuta rogivande vatten och total avkoppling.

När det ångar och värmer

I Österrike finns det cirka 40 termalbad med spaanläggningar där det bubblar, rinner och ångar. En badanläggning kan bara kalla sig "termalbad" om den har en egen källa och grundvatten med en utloppstemperatur på mer än 20° C. Den speciella egenskapen: Termalvatten innehåller mineraler och spårämnen i olika sammansättningar, som kan ha en hälsofrämjande effekt.

Kan termiskt vatten hjälpa?

Forskning visar att regelbundna besök i termalbad och bastu kan bidra till stressreduktion och avslappning. Denna positiva effekt beror delvis på en minskning av kortisolnivåerna - känt som "stresshormonet". Det har också visat sig att vissa typer av vatten har olika effekter. Om du vill vara säker på vilken kombination av mineraler som är effektiv för vad innan du besöker ett termiskt spa, fråga de termiska baden direkt.