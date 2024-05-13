Upplev morgonskidåkning i Österrike

Vi tipsar om österrikiska skidorter där du kan uppleva magin av morgonåkning på riktigt.

För den morgonpigga väntar en känsla som är svår att beskriva – när de flesta fortfarande sover står du redan på toppen, andas in den krispiga luften och ser solen sakta stiga över bergen. Att vara bland de första att sätta spår i den orörda snön är en njutning som få kan mäta sig med.

Flera österrikiska skidorter öppnar sina liftar redan i gryningen för dig som vill fånga dagen från första stund. Denna magiska stund är värd att lämna den varma hotellsängen för – en upplevelse som inte bara sätter guldkant på semestern, utan skapar minnen som varar långt efter att snön smält bort.

SalzburgerLand

Morgonåkning i Gastein – först i spåren

Tidigt på morgonen, innan liftarna öppnat för alla andra, väntar en magisk upplevelse i Gasteins skidbackar. Glid fram över nypreparerad snö, andas in den klara bergsluften och njut av den unika tystnaden när dagen sakta vaknar. Perfekt för morgonpigga som vill känna friheten i de allra första svängarna.

Viktig information:

  • Period: januari och februari, på utvalda datum

  • Start: från kl. 7.30

  • Ingår: gourmetfrukost i skidstugan

  • Bokning: föranmälan krävs

  • Kostnad: ingår ej i liftkortet

Gastein
SalzburgerLand

Vårskidåkning i Saalbach – först på berget

Drömmer du om vårskidåkning på nästan tomma pister? I Saalbach blir drömmen verklighet. Här väntar spektakulära soluppgångar, perfekt pistade backar och känslan av att ha bergen nästan för dig själv. En upplevelse som gör morgonen oförglömlig!

Viktig information:

  • Period: hela säsongen

  • Start: i Saalbach, Hinterglemm och Leogang startar utvalda bergbanor dagligen redan kl. 8.00. I Fieberbrunn öppnar Streubödenbahn dagligen kl. 8.15.

  • Kostnad: ingår i liftkortet

Skicircus Saalbach
SalzburgerLand

Skikeriki i Großarltal – soluppgång på skidor

I Großarltal börjar dagen tidigare än på andra håll. Med Skikeriki väntar tidig morgonskidåkning på nypreparerade pister, tomma backar och i takt med att solen stiger över topparna. En unik chans att uppleva bergen i sin mest stilla och magiska stund.

Viktig information:

  • Period: hela säsongen, alltid på onsdagar

  • Start: från kl. 7.15

  • Förutsättningar: säker åkning på röda pister

  • Medföljer: skidguide

  • Ingår: rejäl frukost

  • Bokning: föranmälan krävs

  • Kostnad: ingår ej i liftkortet

Großarltal
SalzburgerLand

Morgonupplevelser i Obertauern – två sätt att starta dagen

I Obertauern kan du välja mellan två unika alternativ för att njuta av frisk bergsluft, nypreparerade pister och känslan av att se bergen vakna till liv.

God morgon Obertauern

  • Period: hela säsongen, varje onsdag

  • Start: Gamsleitenbahn I, Achenrainbahn och Zehnerkarbahn öppnar redan kl. 8.30

  • Kostnad: ingår i liftkortet

First.Track

  • Period: utvalda datum

  • Start: från kl. 7.30

  • Med: lokala skidguider

  • Ingår: en almbrunch och en goodie bag

  • Bokning: föranmälan krävs

  • Kostnad: kombibiljett med liftkort möjligt

Obertauern
Tirol

Morgonåkning i Serfaus-Fiss – först på högplatån

De tidiga morgontimmarna i Serfaus och Fiss är något alldeles extra. Här kan du ansluta till en liten grupp och vara bland de första som sveper nerför de orörda pisterna på den solbelysta högplatån. Att stiga upp tidigt lönar sig – de här stunderna blir oförglömliga.

Viktig information:

  • Period: från mitten av december till april, på utvalda datum

  • Start: från kl. 7.30

  • Förutsättningar: säker åkning på röda pister

  • Medföljer: skidguide

  • Ingår: rejäl bergsfrukost

  • Bokning: föranmälan krävs

Serfaus-Fiss-Ladis
Tirol

Morgonåkning i Zillertal Arena – först i spåren

För alla morgonpigga väntar en extra belöning i Zillertal Arena, Zillertals största skidområde. Att vara först ut på nypreparerade pister och lämna dagens allra första spår i snön är en kick som sätter tonen för resten av dagen.

Viktig information:

  • Period: i mars, varje torsdag och söndag

  • Start: utvalda bergbanor i Zell, Gerlos och Königsleiten öppnar redan kl. 6.55

  • Kostnad: ingår i liftkortet

Zillertal Arena
Tirol

Early Bird-skidåkning i SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

I SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental får de morgonpigga en chans att njuta av backarna innan alla andra. Med Early Bird-skidåkning i Brixen och Westendorf väntar nypreparerade pister, frisk bergsluft och en speciell känsla av frihet när dagen precis har börjat.

Viktig information:

  • Period: februari till april, varje fredag och lördag

  • Start: från kl. 7.30 på SkiWelt-banan, Choralmbahn, Alpenrosenbahn I + II, Sonnenlift och Talkaserlift

  • Kostnad: ingår i liftkortet

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Tirol

Första linjen i Gurgl i Ötztal

Väck skidorten Gurgl till liv och ha den nästan helt för dig själv under de första timmarna på dagen.

Viktig information

  • Period: från februari på nedfarterna Festkogl och Hohe Mut

  • Start: från kl. 7.30

  • Förutsättningar: säker åkning på röda pister

  • Medföljer: en skidguide

  • Ingår: en rejäl frukost

  • Bokning: anmälan krävs

  • Kostnad: ingår inte i liftkortet

Gurgl im Ötztal
Vorarlberg

Nova Exklusivt i regionen Silvretta-Montafon

Morgonsport i bergen är den bästa starten på dagen – särskilt i kombination med oförglömliga intryck och soluppgången över bergen. I Gaschurn kan du glida fram över de nypreparerade backarna.

Viktig information

  • Period: varje fredag från slutet av december till slutet av mars

  • Start: från kl. 7.20

  • Förutsättningar: säker åkning på röda pister

  • Medföljer: en skidguide

  • Ingår: en bergsfrukost i Nova Stoba

  • Bokning: anmälan krävs

  • Kostnad: ingår inte i liftkortet

Silvretta-Montafon

FAQ

Skidåkning på morgonen, innan de vanliga skidliftarna öppnar.

Det här kan du förvänta dig: Nyligen preparerade pister, klar höjdluft och tystnad som bara bryts av de första svängarna i snön: Den som börjar tidigt får uppleva vintern i sin renaste form.

Beroende på region rullar de första gondlarna vanligtvis mellan klockan 7:00 och 8:00 på morgonen. De som kommer upp i tid belönas med en unik start på skiddagen – ofta inklusive soluppgång på berget.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike