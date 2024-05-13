Upplev morgonskidåkning i Österrike
För den morgonpigga väntar en känsla som är svår att beskriva – när de flesta fortfarande sover står du redan på toppen, andas in den krispiga luften och ser solen sakta stiga över bergen. Att vara bland de första att sätta spår i den orörda snön är en njutning som få kan mäta sig med.
Flera österrikiska skidorter öppnar sina liftar redan i gryningen för dig som vill fånga dagen från första stund. Denna magiska stund är värd att lämna den varma hotellsängen för – en upplevelse som inte bara sätter guldkant på semestern, utan skapar minnen som varar långt efter att snön smält bort.
Morgonåkning i Gastein – först i spåren
Tidigt på morgonen, innan liftarna öppnat för alla andra, väntar en magisk upplevelse i Gasteins skidbackar. Glid fram över nypreparerad snö, andas in den klara bergsluften och njut av den unika tystnaden när dagen sakta vaknar. Perfekt för morgonpigga som vill känna friheten i de allra första svängarna.
Viktig information:
Period: januari och februari, på utvalda datum
Start: från kl. 7.30
Ingår: gourmetfrukost i skidstugan
Bokning: föranmälan krävs
Kostnad: ingår ej i liftkortet
Vårskidåkning i Saalbach – först på berget
Drömmer du om vårskidåkning på nästan tomma pister? I Saalbach blir drömmen verklighet. Här väntar spektakulära soluppgångar, perfekt pistade backar och känslan av att ha bergen nästan för dig själv. En upplevelse som gör morgonen oförglömlig!
Viktig information:
Period: hela säsongen
Start: i Saalbach, Hinterglemm och Leogang startar utvalda bergbanor dagligen redan kl. 8.00. I Fieberbrunn öppnar Streubödenbahn dagligen kl. 8.15.
Kostnad: ingår i liftkortet
Skikeriki i Großarltal – soluppgång på skidor
I Großarltal börjar dagen tidigare än på andra håll. Med Skikeriki väntar tidig morgonskidåkning på nypreparerade pister, tomma backar och i takt med att solen stiger över topparna. En unik chans att uppleva bergen i sin mest stilla och magiska stund.
Viktig information:
Period: hela säsongen, alltid på onsdagar
Start: från kl. 7.15
Förutsättningar: säker åkning på röda pister
Medföljer: skidguide
Ingår: rejäl frukost
Bokning: föranmälan krävs
Kostnad: ingår ej i liftkortet
Morgonupplevelser i Obertauern – två sätt att starta dagen
I Obertauern kan du välja mellan två unika alternativ för att njuta av frisk bergsluft, nypreparerade pister och känslan av att se bergen vakna till liv.
God morgon Obertauern
Period: hela säsongen, varje onsdag
Start: Gamsleitenbahn I, Achenrainbahn och Zehnerkarbahn öppnar redan kl. 8.30
Kostnad: ingår i liftkortet
First.Track
Period: utvalda datum
Start: från kl. 7.30
Med: lokala skidguider
Ingår: en almbrunch och en goodie bag
Bokning: föranmälan krävs
Kostnad: kombibiljett med liftkort möjligt
Morgonåkning i Serfaus-Fiss – först på högplatån
De tidiga morgontimmarna i Serfaus och Fiss är något alldeles extra. Här kan du ansluta till en liten grupp och vara bland de första som sveper nerför de orörda pisterna på den solbelysta högplatån. Att stiga upp tidigt lönar sig – de här stunderna blir oförglömliga.
Viktig information:
Period: från mitten av december till april, på utvalda datum
Start: från kl. 7.30
Förutsättningar: säker åkning på röda pister
Medföljer: skidguide
Ingår: rejäl bergsfrukost
Bokning: föranmälan krävs
Morgonåkning i Zillertal Arena – först i spåren
För alla morgonpigga väntar en extra belöning i Zillertal Arena, Zillertals största skidområde. Att vara först ut på nypreparerade pister och lämna dagens allra första spår i snön är en kick som sätter tonen för resten av dagen.
Viktig information:
Period: i mars, varje torsdag och söndag
Start: utvalda bergbanor i Zell, Gerlos och Königsleiten öppnar redan kl. 6.55
Kostnad: ingår i liftkortet
Early Bird-skidåkning i SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
I SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental får de morgonpigga en chans att njuta av backarna innan alla andra. Med Early Bird-skidåkning i Brixen och Westendorf väntar nypreparerade pister, frisk bergsluft och en speciell känsla av frihet när dagen precis har börjat.
Viktig information:
Period: februari till april, varje fredag och lördag
Start: från kl. 7.30 på SkiWelt-banan, Choralmbahn, Alpenrosenbahn I + II, Sonnenlift och Talkaserlift
Kostnad: ingår i liftkortet
Första linjen i Gurgl i Ötztal
Väck skidorten Gurgl till liv och ha den nästan helt för dig själv under de första timmarna på dagen.
Viktig information
Period: från februari på nedfarterna Festkogl och Hohe Mut
Start: från kl. 7.30
Förutsättningar: säker åkning på röda pister
Medföljer: en skidguide
Ingår: en rejäl frukost
Bokning: anmälan krävs
Kostnad: ingår inte i liftkortet
Nova Exklusivt i regionen Silvretta-Montafon
Morgonsport i bergen är den bästa starten på dagen – särskilt i kombination med oförglömliga intryck och soluppgången över bergen. I Gaschurn kan du glida fram över de nypreparerade backarna.
Viktig information
Period: varje fredag från slutet av december till slutet av mars
Start: från kl. 7.20
Förutsättningar: säker åkning på röda pister
Medföljer: en skidguide
Ingår: en bergsfrukost i Nova Stoba
Bokning: anmälan krävs
Kostnad: ingår inte i liftkortet