Vi tipsar om österrikiska skidorter där du kan uppleva magin av morgonåkning på riktigt.

För den morgonpigga väntar en känsla som är svår att beskriva – när de flesta fortfarande sover står du redan på toppen, andas in den krispiga luften och ser solen sakta stiga över bergen. Att vara bland de första att sätta spår i den orörda snön är en njutning som få kan mäta sig med.

Flera österrikiska skidorter öppnar sina liftar redan i gryningen för dig som vill fånga dagen från första stund. Denna magiska stund är värd att lämna den varma hotellsängen för – en upplevelse som inte bara sätter guldkant på semestern, utan skapar minnen som varar långt efter att snön smält bort.