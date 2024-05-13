Tradition och fest: Österrikes vackraste festivaler
Österrikarna värnar om sina rötter med stolthet och håller sina traditioner högt. Redan från unga år växer man upp med regionala sedvänjor och ritualer som på ett naturligt sätt blir en del av vardagen.
Denna starka koppling märks tydligt vid varje festival runt om i landet. Österrikes traditioner bevaras inte bara – de är en levande och aktiv del av kulturen. Hängivenheten och glädjen som präglar dessa högtider är något man verkligen kan uppleva på plats. Det handlar inte om iscensatta föreställningar för att underhålla besökare, utan om en genuin kärlek till traditionerna, som med stor värme delas med dem som vill upptäcka och lära känna den lokala kulturen.
Karnevalssäsongen
Karnevalsparader och firanden tar många olika former, men de förenas av praktfulla kostymer och utsmyckade masker. Förutom kampen mellan goda och onda krafter står karnevalen också för glädje, överflöd och livets njutning.
Wienerbalerna är en självklar del av karnevalssäsongen. Med sin unika elegans och förfinade atmosfär är de ett minnesvärt inslag som förhöjer firandet. Under karnevalen råder en festlig undantagstillvaro, fylld av parader, evenemang och otaliga festligheter.
Påskliljfestival i Ausseerland, Steiermark
Som ett hav av vita blommor breder Ausseerland ut sig på våren när påskliljorna står i full blom. Vid Narzissenfest i slutet av maj hamnar dessa blommor i rampljuset, då cirka 3 000 personer – från barn till semesterfirare – deltar i plockningen.
Under blomsterparaden används över 100 000 påskliljor för att smycka de höga trådskulpturer som deltagarna har arbetat med i månader. Paraden tar sig sedan in till stadens centrum, där runt 30 omsorgsfullt handgjorda figurer visas upp. Den förföriska blomdoften fyller luften och omger både besökare och juryn, som noggrant bedömer skulpturerna. Vid lunchtid fortsätter festligheterna med brassband, traditionella folkdräktsgrupper och påskliljans kungligheter, som tillsammans vandrar ner mot sjön för avslutningen.
Kärntinsk Kranzelreiten i Weitensfeld
På 1500-talet var det bara en adelsdam och tre stadsbor som överlevde pesten i Weitensfeld i Kärnten. En tävling hölls för att avgöra vem som skulle bli hennes framtida make. Till denna dag är Kranzelreiten ryttarna denna tradition på Pingstsöndagenoch bjuder in åskådarna med humoristiska sånger (G'stanzl) och traditionella brassband.
Genom att galoppera genom staden driver ryttarna symboliskt ut pesten och banar väg för loppet. Endast vinnaren förtjänar rätten att kyssa stenjungfrun vid marknadsfontänen och får Kranzelden traditionella brudkransen. Enligt seden ger han den till en utvald ung kvinna, som han sedan dansar Gurktal-valsen.
Fastlagssöndag i Gmunden vid sjön Traunsee
På 1600-talet bjöd kyrkoherden i Gmunden in de fattiga till en måltid den fjärde söndagen i fastan som en välgörenhetsgärning. I dag är det Liebstattsöndagen handlar allt om turturduvor. Och finns det något bättre sätt att uttrycka sin kärlek än med ett hembakat pepparkakshjärta? Gmundens konditorer förbereder otaliga invecklade dekorerade hjärtan med hjärtliga meddelanden, vilket säkerställer att även besökande romantiker kan hitta den perfekta presenten.
Firandet inleds med en gudstjänst och följs sedan av en traditionell parad genom gamla stan. Höjdpunkten på evenemanget? Den Herzerlverteilungdär pepparkakshjärtan delas ut på stadens torg.
Gauder Fest i Zell am Ziller i Tyrolen
Den stora Gauderfest är en av de äldsta folkfesterna i Alperna, med rötter som går tillbaka till 1428. I motsats till vad många tror kommer namnet inte från dialektordet Gaudi (kul) utan från Gauderlehen, den ursprungliga festivalplatsen.
Förr i tiden anordnades gudstjänster och tävlingar på marknaderna. Idag visar skickliga hantverkare upp sitt hantverk på den traditionella hantverks- och bondemarknaden och erbjuder regionala produkter som Doggln (filttofflor), broderade bälten och träsniderier. Luften är fylld av dofter av ost, rökt bacon och honung, vilket inbjuder besökarna att smaka på det rika utbudet av lokala produkter. Och naturligtvis är inget besök komplett utan att smaka på Gauder Bock öl.
Även tävlingsandan lever kvar - en av festivalens höjdpunkter är Ranggelnen form av alpin brottning där motståndarna försöker fästa varandra i marken. Denna Gauderfest tävlingen är nu den mest kända Ranggler tävlingen i Alperna.
Sommarsolståndet i Wachau
Rötterna till firandet av solståndet går tillbaka till förkristen tid då lågor ansågs avvärja onda andar. Än i dag byggs höga eldar längs Donau, vingårdar kantas av facklor, slott lyses upp och glödande lyktor driver nedför floden. När natten faller på tänds eldarna och skapar ett hisnande skådespel som bäst kan beundras från Wachau Järnväg eller ombord på en Donau-kryssning. Kvällens höjdpunkt? Ett bländande fyrverkeri.
Många Heurige, värdshus och restauranger i regionen uppmärksammar tillfället med speciella solståndsmenyer med regionala delikatesser och viner i världsklass.
Boskapsdrivningar i Vorarlberg
Sedan cirka 400 år tillbaka har det tredelade jordbrukssystemet förts vidare från generation till generation i Vorarlberg. Varje vår flyttar bondefamiljerna sin boskap till Vorsäß, en lägre alpin betesmark, innan de i juli beger sig till Alp - som betesmarkerna i bergen kallas i Vorarlberg - på upp till 2 000 meters höjd.
På hösten kommer Senninnen och Sennen (alpskötare) boskapen tillbaka ner till dalen. Utsmyckade med detaljerade huvudbonader av granris, blommor och färgglada band tar sig djuren hemåt, medan deras klockor ekar genom bergen. Dessa koklockor, som tros avvärja onda andar, kan höras långt innan processionen når byn, där lokalbefolkningen och besökare ivrigt väntar på ankomsten av den festligt dekorerade hjorden.
Samsonparader i Salzburgs Lungau-region
Den upp till 6,5 meter långa och över 80 kilo tunga Simson har varit en legendarisk figur i Lungau sedan 1635. Enligt legenden har hans svarta hår en övernaturlig styrka.
Under Lungau Samson-paraderna som hålls som en del av Salzburgs Bauernherbst (skördefest), bär unga ungkarlar den höga figuren genom staden på sina axlar. Han åtföljs av två dvärgar och en blåsorkester som spelar Samsonvalsen. I den livliga processionen deltar också traditionella dräktgrupper, skytteföreningar och ungdomsföreningar på landsbygden.
Kul fakta: I Salzburg Lungau-regionen finns det totalt tio Samson-figurer!
Varför är traditionerna hållbara?
Bevarandet av traditioner i Österrike är djupt sammanflätat med hållbarhet. Evenemang som Almabtriebe (boskapsdrivningar), traditionella festivaler och regionalt hantverk återspeglar en djupgående respekt för naturen och resurserna. De främjar också social hållbarhet genom att skapa ett gemensamt engagemang för att bevara regionens kultur- och naturarv.
Som en del av det immateriella kulturarvet förs traditionella ritualer, seder och hantverk omsorgsfullt vidare från generation till generation, vilket säkerställer deras överlevnad för framtiden.