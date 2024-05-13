Vingårdar och vintavernor i Wien
I Wien, vinets stad, finns över 100 klassiska vintavernor – från traditionella heuriger, där bufféer och varma rätter serveras, till dolda buschenschank uppe bland vinbergen. Här bjuder vinodlare på årgångens färska och lättdruckna viner i en atmosfär som andas värme och gemyt.
Det har de fått göra ända sedan 1784, då kejsar Josef II genom ett särskilt dekret gav vintavernor rätt att servera egenproducerade viner. En kvistbuske vid ingången och skylten Ausg’steckt (öppet) är ännu symboler för dessa genuina platser där Wiens själ kommer till uttryck. Sedan 2019 är den unika heurigenkulturen även en del av UNESCO immateriella världsarv.
Wien och vin
Wien är den enda större staden i Europa som har en omfattande och kvalitativ vinproduktion. Vinrankor började planteras här redan på 1100-talet, vilket lade grunden för stadens unika vintradition. För att lyfta fram kvaliteten och potentialen hos wienerviner har sex av stadens vingårdar gått samman i vinodlargruppen "WienWein".
Wienarna gillar att dricka en "G'spritz" på Heurigen: Det är ett torrt vin som spetsas med läsk eller mineralvatten och därför smakar lätt och uppfriskande. Zum Wohl!
Vinodling i Wien
I Wiens gröna utkanter breder stadens vinodlingar ut sig. De tolv vinområdena bildar en halvcirkel från söder till norr, längs sluttningarna vid foten av Wienerwald. Omkring 80 procent av de druvsorter som odlas här är vita, med favoriter som Grüner Veltliner, Pinot Blanc och Chardonnay.
"Wiener Gemischter Satz" är unik. Och stadens mest traditionella vita vin. Sedan 2013 har blandningen av druvsorter haft DAC-status - vilket innebär att det anses vara ett kvalitetsvin som är typiskt för regionen. Det smakar av terroir!
Wiens vinodlingar
Wieninger vin taverna
De biodynamiska vinerna sträcker sig från okomplicerade till komplexa, delikatesserna är gjorda av de bästa produkterna och utsikten är en upplevelse.
Mayer vingård och vintaverna på Pfarrplatz
Viner från de bästa vingårdarna och hemlagade veganska rätter: Det barocka förortshuset, där Beethoven en gång bodde, anses vara symbolen för Wiens vintavernakultur.
Sirbu vin taverna
Med utsikt över Kahlenberg, Leopoldsberg och över staden kan du koppla av på terrassen eller i vinterträdgården - med utsökta viner och en klassisk buffé.
Wailand vingård och vin taverna
Atmosfären och utsikten är bland de vackraste, det exklusiva köket på vinbaren erbjuder även veganska alternativ och vinerna är förstklassiga.
Heuriger Schübel-Auer
En mysig plats: Huset och innergården är charmiga, köket är sofistikerat, Krautfleckerl är legendariska och vinerna är mousserande och uppfriskande.
Buschenschank Fuhrgassl-Huber
En rustik vinkrog belägen mellan vingårdar, som erbjuder buffé och fina viner samt specialiteter som gås, sillfest samt vegetariska och veganska rätter.
Hans & Fritz vintaverna
Nötköttstartar, ceviche och utsikt över Wien: Denna restaurang drivs av stjärnkocken Juan Amador och vinmakaren Fritz Wieninger och erbjuder moderna Heurigen-snacks, veganska alternativ och naturviner.
Ekologisk vinodling och Buschenschank Obermann
Ekologisk Veltliner och rosé på glas, en vinkällare på tallrik och grillad fågel finns på Obermann på den mysiga innergården. Picknick i vingården också!
Ekologisk vingård och Heuriger Zahel
Gammalt möter nytt: ekologisk Gemischter Satz, hemlagade Heuriger-klassiker med ekologiskt surdegsbröd och nytolkade Buchteln i en historisk miljö.
Christ vingård och vintaverna
Arkitekturen är extraordinär, gästträdgården är en ren idyll och utbudet av sorter är anmärkningsvärt. Stor vikt läggs vid att vara nära naturen, även med de regionala specialiteterna.
Heurige och Buschenschänken
Heuriger och Buschenschank är båda typiska österrikiska samlingsplatser, där lokala viner avnjuts tillsammans med mindre eller större rätter i en avslappnad miljö.
En Buschenschank serverar enbart sina egna viner och kalla rätter eller drycker baserade på egen produktion. Fokus ligger på hemodlade ingredienser och traditionella smaker.
En Heuriger, däremot, är en vinbar som håller öppet året runt och kan även servera varma rätter samt drycker som inte är egenproducerade. Endast årets unga vin, kallat "heuriger," får finnas på menyn – vilket gör Heuriger till ett fönster för den senaste årgången.