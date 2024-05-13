Som vinets huvudstad bjuder Wien in till en levande vinkultur, där besökare får möjlighet att smaka på de utsökta vinerna från stadens gröna omgivningar.

I Wien, vinets stad, finns över 100 klassiska vintavernor – från traditionella heuriger, där bufféer och varma rätter serveras, till dolda buschenschank uppe bland vinbergen. Här bjuder vinodlare på årgångens färska och lättdruckna viner i en atmosfär som andas värme och gemyt.

Det har de fått göra ända sedan 1784, då kejsar Josef II genom ett särskilt dekret gav vintavernor rätt att servera egenproducerade viner. En kvistbuske vid ingången och skylten Ausg’steckt (öppet) är ännu symboler för dessa genuina platser där Wiens själ kommer till uttryck. Sedan 2019 är den unika heurigenkulturen även en del av UNESCO immateriella världsarv.