Vinvägarna i södra Steiermark lockar med utsökta viner, böljande landskap och genuina vinkrogar

Välkommen till Södra Steiermark, där vinodlare och lantbrukare stolt serverar sina viner och lokala produkter. Här skapar det böljande landskapet, med kullar, skogar och vinodlingar, idealiska förutsättningar för vinproduktion.

Regionens kulinariska mångfald speglas också i vinkrogarna, där värdarna serverar regionala specialiteter – enligt traditionen endast kalla rätter och drycker. Den klassiska Brettljause, ofta upplagd på en träbricka, är en lokal favorit. Själva livet känns ännu lite bättre med ett gott glas vin och trevligt sällskap!