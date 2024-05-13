Vinkrogar i södra Steiermark

Vinvägarna i södra Steiermark lockar med utsökta viner, böljande landskap och genuina vinkrogar

Välkommen till Södra Steiermark, där vinodlare och lantbrukare stolt serverar sina viner och lokala produkter. Här skapar det böljande landskapet, med kullar, skogar och vinodlingar, idealiska förutsättningar för vinproduktion.

Regionens kulinariska mångfald speglas också i vinkrogarna, där värdarna serverar regionala specialiteter – enligt traditionen endast kalla rätter och drycker. Den klassiska Brettljause, ofta upplagd på en träbricka, är en lokal favorit. Själva livet känns ännu lite bättre med ett gott glas vin och trevligt sällskap!

Prisbelönta: "Utmärkta vinkrogar"

Vinkrogar i södra Steiermark

Av de över 800 vingårdar med vintavernor i Steiermark har ungefär en av tio utmärkelsen ”utmärkt”. Det betyder att de enbart serverar sina egna viner och produkter, eller råvaror från närliggande producenter.

Utmärkelsen garanterar också att både kvaliteten och atmosfären är i toppklass – en komplett upplevelse där allt samverkar. Endast de platser där mat, vin, människor, kultur och landskap smälter samman i perfekt harmoni kan få denna hedersbetygelse.

Prisbelönta vintavernor

Undrar du hur man hittar en "utmärkt" vinbar? Det är enkelt: Titta bara efter det rektangulära vinröda sigillet med vita bokstäver.

En klassisk rätt

En steirisk Brettljause

Ett träfat med det bästa från köket: bacon, rökt kött, nyriven pepparrot, hemlagade pålägg, leverpastej, ost, pumpafröolja och mycket mer.

Detta välbalanserade urval serveras med nybakat gårdsbröd och garneras med tomat och paprika. Brettljause, som en gång var böndernas mellanmål, har nu blivit en självklarhet på regionens menyer.

En Brettljause utan bacon och korv? Det hittar du numera också. Allt fler krogar i Steiermark erbjuder nu vegetariska och veganska alternativ, serverade på ett träfat eller tallrik.

Förfriskningstips längs vinrutten

Namnet Buschenschank kommer från den så kallade "Buschen". Det är gröna grenar som hänger ovanför entrén när Buschenschank är öppen.

Skoff vingård i Gamlitz

Oavsett om det är på ängen, i vinterträdgården eller i tapprummet: här smakar mellanmålstallrikarna med regionala och vegetariska delikatesser lika gott, liksom de fina konjakerna.

Buschenschank Skoff

Kögls vingård i Ratsch

En gård som kärleksfullt renoverats med lera och gammalt trä, där Tamara och Robert Kögl serverar biodynamiska viner till sina hemlagade delikatesser. Även veganskt!

Buschenschank Kögl

Repolusk vingård i Leutschach

"Nachhaltig Austria"-certifierad verksamhet med ett fantastiskt läge. Gårdsbröd, steiriska (även veganska) specialiteter och bakverk är alla hembakade.

Buschenschank Repolusk

Vingården Oberer Germuth i Leutschach

Beläget på branta vingårdar, Steiermark vinnare 2024 (Falstaff). Fruktiga viner, dagligen tillagad brüstl (krispigt rostat magkött), fina bakverk.

Buschenschank Oberer Germuth

Vinidyllen Dreisiebner i Sulztal

Mitt bland vingårdarna serveras hemlagade klassiker från södra Steiermark tillsammans med utmärkta lokala viner. Du kan också stanna över natten!

Buschenschank Dreisiebner

Vingården Assigal i Leibnitz

Rejäla snacks eller lätta specialiteter? Båda finns tillgängliga. Plus fräscha, fruktiga viner i en modern atmosfär med utsikt över vingårdarna. Med gästrum!

Buschenschank Assigal

Schauer vingård i Kitzeck

Det kulinariska spektrumet sträcker sig från typiska Steiermark Brettljause till veganska rätter, allt hemlagat. Ackompanjeras av viner fulla av karaktär. En specialitet: Kübelfleisch.

Buschenschank Schauer

Zweytick vingård i Ehrenhausen

De hållbart producerade vinerna är en fröjd att dricka, desserterna är värda att njuta av och det hemlagade köttet kommer från närområdet. Öppet året runt!

Zweytick vintaverna

Hiden vingård i St. Stefan ob Stainz

Vill du ha picknick i vingården? Det kan du göra. Vita viner, den lokala Schilcher, rökt kött och salami är också utsökt i den skuggiga vinrankan.

Buschenschank Hiden

Bernd Stelzls vingård i Leutschach

Osttallrik, skalbaggsbönssallad och sallad: på Hiritschberg kan du njuta av hemlagade klassiker med fina viner från Bernd Stelzl. En vacker utsikt!

Bernd Stelzl vin taverna

Schipferhof vingård i St Martin

Liten gård med lugnt läge. Här förädlas gårdens egna Zebu-nötkreatur och Turopolje-grisar, och kärnoljan och brännvinet är hemgjorda - precis som de klara vinerna.

Schipferhof vin taverna

Schneeberger vingård i Heimschuh

Hemmarinad fisk, bacon och skinka från den egna ullgrisen och veganska pålägg med utmärkt bröd finns här året runt. Toppvin och mousserande vin? Det är samma sak.

Buschenschank Schneeberger

