Vinkrogar i södra Steiermark
Välkommen till Södra Steiermark, där vinodlare och lantbrukare stolt serverar sina viner och lokala produkter. Här skapar det böljande landskapet, med kullar, skogar och vinodlingar, idealiska förutsättningar för vinproduktion.
Regionens kulinariska mångfald speglas också i vinkrogarna, där värdarna serverar regionala specialiteter – enligt traditionen endast kalla rätter och drycker. Den klassiska Brettljause, ofta upplagd på en träbricka, är en lokal favorit. Själva livet känns ännu lite bättre med ett gott glas vin och trevligt sällskap!
Av de över 800 vingårdar med vintavernor i Steiermark har ungefär en av tio utmärkelsen ”utmärkt”. Det betyder att de enbart serverar sina egna viner och produkter, eller råvaror från närliggande producenter.
Utmärkelsen garanterar också att både kvaliteten och atmosfären är i toppklass – en komplett upplevelse där allt samverkar. Endast de platser där mat, vin, människor, kultur och landskap smälter samman i perfekt harmoni kan få denna hedersbetygelse.
Undrar du hur man hittar en "utmärkt" vinbar? Det är enkelt: Titta bara efter det rektangulära vinröda sigillet med vita bokstäver.
En steirisk Brettljause
Ett träfat med det bästa från köket: bacon, rökt kött, nyriven pepparrot, hemlagade pålägg, leverpastej, ost, pumpafröolja och mycket mer.
Detta välbalanserade urval serveras med nybakat gårdsbröd och garneras med tomat och paprika. Brettljause, som en gång var böndernas mellanmål, har nu blivit en självklarhet på regionens menyer.
En Brettljause utan bacon och korv? Det hittar du numera också. Allt fler krogar i Steiermark erbjuder nu vegetariska och veganska alternativ, serverade på ett träfat eller tallrik.
Förfriskningstips längs vinrutten
Skoff vingård i Gamlitz
Oavsett om det är på ängen, i vinterträdgården eller i tapprummet: här smakar mellanmålstallrikarna med regionala och vegetariska delikatesser lika gott, liksom de fina konjakerna.
Kögls vingård i Ratsch
En gård som kärleksfullt renoverats med lera och gammalt trä, där Tamara och Robert Kögl serverar biodynamiska viner till sina hemlagade delikatesser. Även veganskt!
Repolusk vingård i Leutschach
"Nachhaltig Austria"-certifierad verksamhet med ett fantastiskt läge. Gårdsbröd, steiriska (även veganska) specialiteter och bakverk är alla hembakade.
Vingården Oberer Germuth i Leutschach
Beläget på branta vingårdar, Steiermark vinnare 2024 (Falstaff). Fruktiga viner, dagligen tillagad brüstl (krispigt rostat magkött), fina bakverk.
Vinidyllen Dreisiebner i Sulztal
Mitt bland vingårdarna serveras hemlagade klassiker från södra Steiermark tillsammans med utmärkta lokala viner. Du kan också stanna över natten!
Vingården Assigal i Leibnitz
Rejäla snacks eller lätta specialiteter? Båda finns tillgängliga. Plus fräscha, fruktiga viner i en modern atmosfär med utsikt över vingårdarna. Med gästrum!
Schauer vingård i Kitzeck
Det kulinariska spektrumet sträcker sig från typiska Steiermark Brettljause till veganska rätter, allt hemlagat. Ackompanjeras av viner fulla av karaktär. En specialitet: Kübelfleisch.
Zweytick vingård i Ehrenhausen
De hållbart producerade vinerna är en fröjd att dricka, desserterna är värda att njuta av och det hemlagade köttet kommer från närområdet. Öppet året runt!
Hiden vingård i St. Stefan ob Stainz
Vill du ha picknick i vingården? Det kan du göra. Vita viner, den lokala Schilcher, rökt kött och salami är också utsökt i den skuggiga vinrankan.
Bernd Stelzls vingård i Leutschach
Osttallrik, skalbaggsbönssallad och sallad: på Hiritschberg kan du njuta av hemlagade klassiker med fina viner från Bernd Stelzl. En vacker utsikt!
Schipferhof vingård i St Martin
Liten gård med lugnt läge. Här förädlas gårdens egna Zebu-nötkreatur och Turopolje-grisar, och kärnoljan och brännvinet är hemgjorda - precis som de klara vinerna.
Schneeberger vingård i Heimschuh
Hemmarinad fisk, bacon och skinka från den egna ullgrisen och veganska pålägg med utmärkt bröd finns här året runt. Toppvin och mousserande vin? Det är samma sak.