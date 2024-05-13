Vingårdar och vinkällare i Wachau
Wachau-regionens viner, som serveras i traditionella värdshus och Buschenschanken, bjuder på tre unika kvalitetsklasser med poetiska namn som speglar det lokala arvet. Steinfeder, namngivet efter ett gräs som växer i området, representerar den lättaste varianten med en frisk och fruktig smak. Federspiel, inspirerat av lockfåglar inom falkjakt, är ett klassiskt torrt vin som harmonierar utmärkt med måltider. Smaragd, uppkallat efter de smaragdgröna ödlorna som ofta ses på stenmurarna i Wachaus vingårdar, är det mest prestigefyllda vinet, framställt av sent skördade druvor från de främsta vingårdarna och utmärker sig med en fyllig och komplex karaktär.
Middag på norra stranden av Wachau
Heuriger am Frauengrund Dockner i Krems
Modern vinkrog i en källargränd, som erbjuder rejäla rätter och utsikt över vingårdarna som producerar frukten till husets mousserande vin.
Heuriger Stoiber i Krems
Klassiska rätter som osttallrikar, tillsammans med innovativa alternativ som rostad carpaccio, serveras i en modern miljö. Denna topp Heuriger är certifierad som "Sustainable Austria".
Weinhauer Brustbauer i Dürnstein
Naturlig vinodling har bedrivits i generationer på en gård som är över 1 000 år gammal. Köket erbjuder en modern twist på traditionella recept.
Kellerschlössl Heuriger i Dürnstein
Med utsikt över vingårdarna framför det barocka "nöjespalatset" serveras de bästa Wachau-vinerna och unika rariteter tillsammans med klassiska Heuriger-rätter.
Schmidls vingård i Dürnstein
Denna toppvintaverna erbjuder sina egna ekologiska viner och en liten, säsongsbetonad meny samt gästrum för besökare.
Kropf vingård i Weißenkirchen
Alla sorters Riesling och Veltliner kan avnjutas på en underbar terrass med panoramautsikt.
Mang vingård i Weißenkirchen
Familjens äldste son driver Heuriger med sin fru i en miljö med modern arkitektur, medan de biodynamiska vinerna tillverkas av hans bror.
Graben Gritsch vingård i Spitz
Den "Nachhaltig Austria"-certifierade toppvintavernan erbjuder regionala delikatesser, naturliga viner och en fantastisk utsikt över de branta stenterrasserna.
Strawanzer vingård i Spitz
En vinkrog och ett boutiquehotell inbäddat bland Wachaus vingårdar, som erbjuder karaktärsfulla vita viner tillsammans med vegetariska och veganska rätter.
Utforska Donaus högra strand i Wachau
Den södra sidan av Wachau har länge stått i skuggan av det livligare området mittemot. Även om det fortfarande är lite lugnare här, har området utvecklats mycket när det gäller vintavernor, vingårdar och de traditionella heurigen. Detta område är dessutom känt som hemorten för den regionstypiska druvsorten Neuburger.
Genom "LIFE Wachau-projektet" skapas nya livsmiljöer för djur och växter. Projektet syftar till att ta bort längsgående barriärer i Donau, de så kallade Treppelwege, och öppna upp bifloderna. Resultatet blir ett levande flodlandskap mellan floden och det omgivande vinodlingsområdet.
Var man kan njuta av vin på Wachaus södra strand
Lahrnsteig vingård i Mitterarnsdorf
Läckra Wachau-viner, Heurigen-klassiker och viltspecialiteter från vår egen jakt serveras i trädgården under aprikosträd.
Graf vingård i Mauternbach
Steinfeder, Federspiel och Smaragd: Wachau-viner av alla kvalitetsnivåer serveras i trädgården med sin underbara utsikt.
Winzerhof Supperer i Rossatz
Blunzn, rostbiffar och läckra bakverk serveras till vinet. Den 800 år gamla valvkällaren skapar en mysig atmosfär.
Rehrl-Fischer vingård i Rossatzbach
Grüner Veltliner och Riesling smakar särskilt bra i trädgården med utsikt över Dürnstein. Familjen har odlat vin i 240 år och delar gärna med sig av sin expertis till gästerna.
Graf vingård i Unterloiben
Hjärtliga hemlagade rätter, fina bakverk och Wachau-viner från Graf-vingården serveras på den lummiga innergården eller i den 300 år gamla valvkällaren.
Schwaiger vingård i Wösendorf
Vinodling har varit en tradition på familjen Schwaiger Alfreds vingård i 160 år. Den mysiga "Weinerei" och den pittoreska innergården inbjuder dig att koppla av och njuta.
Heurige och Buschenschänken
Heurige och Buschenschänken är båda traditionella österrikiska mötesplatser för socialt umgänge, där regionala viner och mat står i fokus, men det finns några viktiga skillnader mellan dem.
En Buschenschank serverar enbart sina egna viner samt kalla rätter och drycker gjorda på egna produkter.
En Heuriger är däremot en vinbar som är öppen året runt och kan även servera varma rätter och drycker. Ingredienserna behöver inte komma från restaurangens egna trädgårdar, men det unga vinet "heuriger" måste alltid finnas på menyn.