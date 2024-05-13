Lokala viner, hemlagade delikatesser och utsikt över Donau: vinkulturen i Wachau-dalen, som finns med på UNESCO världsarvslista, är verkligen unik.

Wachau-regionens viner, som serveras i traditionella värdshus och Buschenschanken, bjuder på tre unika kvalitetsklasser med poetiska namn som speglar det lokala arvet. Steinfeder, namngivet efter ett gräs som växer i området, representerar den lättaste varianten med en frisk och fruktig smak. Federspiel, inspirerat av lockfåglar inom falkjakt, är ett klassiskt torrt vin som harmonierar utmärkt med måltider. Smaragd, uppkallat efter de smaragdgröna ödlorna som ofta ses på stenmurarna i Wachaus vingårdar, är det mest prestigefyllda vinet, framställt av sent skördade druvor från de främsta vingårdarna och utmärker sig med en fyllig och komplex karaktär.