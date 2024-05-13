Vingårdar och vinkällare i Wachau

Lokala viner, hemlagade delikatesser och utsikt över Donau: vinkulturen i Wachau-dalen, som finns med på UNESCO världsarvslista, är verkligen unik.

Wachau-regionens viner, som serveras i traditionella värdshus och Buschenschanken, bjuder på tre unika kvalitetsklasser med poetiska namn som speglar det lokala arvet. Steinfeder, namngivet efter ett gräs som växer i området, representerar den lättaste varianten med en frisk och fruktig smak. Federspiel, inspirerat av lockfåglar inom falkjakt, är ett klassiskt torrt vin som harmonierar utmärkt med måltider. Smaragd, uppkallat efter de smaragdgröna ödlorna som ofta ses på stenmurarna i Wachaus vingårdar, är det mest prestigefyllda vinet, framställt av sent skördade druvor från de främsta vingårdarna och utmärker sig med en fyllig och komplex karaktär.

Middag på norra stranden av Wachau

Upptäck den norra stranden av Wachau, där rutten från Krems till Spitz bjuder på en oförglömlig upplevelse. Passera det blå tornet i Dürnstein, stanna till i Weißenkirchen omgiven av vingårdar, och avsluta med en middag i Spitz, där lokala rätter och viner väntar.

Heuriger am Frauengrund Dockner i Krems

Modern vinkrog i en källargränd, som erbjuder rejäla rätter och utsikt över vingårdarna som producerar frukten till husets mousserande vin.

Heuriger på kvinnogrunden

Heuriger Stoiber i Krems

Klassiska rätter som osttallrikar, tillsammans med innovativa alternativ som rostad carpaccio, serveras i en modern miljö. Denna topp Heuriger är certifierad som "Sustainable Austria".

Heuriger Stoiber

Weinhauer Brustbauer i Dürnstein

Naturlig vinodling har bedrivits i generationer på en gård som är över 1 000 år gammal. Köket erbjuder en modern twist på traditionella recept.

Weinhauer Brustbauer

Kellerschlössl Heuriger i Dürnstein

Med utsikt över vingårdarna framför det barocka "nöjespalatset" serveras de bästa Wachau-vinerna och unika rariteter tillsammans med klassiska Heuriger-rätter.

Kellerschlössl-Heuriger

Schmidls vingård i Dürnstein

Denna toppvintaverna erbjuder sina egna ekologiska viner och en liten, säsongsbetonad meny samt gästrum för besökare.

Schmidls vingård

Kropf vingård i Weißenkirchen

Alla sorters Riesling och Veltliner kan avnjutas på en underbar terrass med panoramautsikt.

Kropf vingård

Mang vingård i Weißenkirchen

Familjens äldste son driver Heuriger med sin fru i en miljö med modern arkitektur, medan de biodynamiska vinerna tillverkas av hans bror.

Mang vingård

Graben Gritsch vingård i Spitz

Den "Nachhaltig Austria"-certifierade toppvintavernan erbjuder regionala delikatesser, naturliga viner och en fantastisk utsikt över de branta stenterrasserna.

Graben Gritsch vingård

Strawanzer vingård i Spitz

En vinkrog och ett boutiquehotell inbäddat bland Wachaus vingårdar, som erbjuder karaktärsfulla vita viner tillsammans med vegetariska och veganska rätter.

Strawanzer vin taverna
Alltid med lugn och ro

Utforska Donaus högra strand i Wachau

Den södra sidan av Wachau har länge stått i skuggan av det livligare området mittemot. Även om det fortfarande är lite lugnare här, har området utvecklats mycket när det gäller vintavernor, vingårdar och de traditionella heurigen. Detta område är dessutom känt som hemorten för den regionstypiska druvsorten Neuburger.

Livsprojektet WACHAU

Genom "LIFE Wachau-projektet" skapas nya livsmiljöer för djur och växter. Projektet syftar till att ta bort längsgående barriärer i Donau, de så kallade Treppelwege, och öppna upp bifloderna. Resultatet blir ett levande flodlandskap mellan floden och det omgivande vinodlingsområdet.

Var man kan njuta av vin på Wachaus södra strand

I små byar som Rossatz, Mautern, Wösendorf och Aggsbach, eller i staden Melk – "porten till Wachau" – kan du efter en cykeltur längs Donau stanna till vid en vintaverna och blicka över mot livet och rörelsen på andra sidan floden.

Lahrnsteig vingård i Mitterarnsdorf

Läckra Wachau-viner, Heurigen-klassiker och viltspecialiteter från vår egen jakt serveras i trädgården under aprikosträd.

Lahrnsteig vingård

Graf vingård i Mauternbach

Steinfeder, Federspiel och Smaragd: Wachau-viner av alla kvalitetsnivåer serveras i trädgården med sin underbara utsikt.

Graf vingård

Winzerhof Supperer i Rossatz

Blunzn, rostbiffar och läckra bakverk serveras till vinet. Den 800 år gamla valvkällaren skapar en mysig atmosfär.

Winzerhof Supperer

Rehrl-Fischer vingård i Rossatzbach

Grüner Veltliner och Riesling smakar särskilt bra i trädgården med utsikt över Dürnstein. Familjen har odlat vin i 240 år och delar gärna med sig av sin expertis till gästerna.

Vingården Rehrl-Fischer

Graf vingård i Unterloiben

Hjärtliga hemlagade rätter, fina bakverk och Wachau-viner från Graf-vingården serveras på den lummiga innergården eller i den 300 år gamla valvkällaren.

Graf vingård

Schwaiger vingård i Wösendorf

Vinodling har varit en tradition på familjen Schwaiger Alfreds vingård i 160 år. Den mysiga "Weinerei" och den pittoreska innergården inbjuder dig att koppla av och njuta.

Schwaiger vingård
Vad är det för skillnad?

Heurige och Buschenschänken

Heurige och Buschenschänken är båda traditionella österrikiska mötesplatser för socialt umgänge, där regionala viner och mat står i fokus, men det finns några viktiga skillnader mellan dem.

En Buschenschank serverar enbart sina egna viner samt kalla rätter och drycker gjorda på egna produkter.

En Heuriger är däremot en vinbar som är öppen året runt och kan även servera varma rätter och drycker. Ingredienserna behöver inte komma från restaurangens egna trädgårdar, men det unga vinet "heuriger" måste alltid finnas på menyn.

