Vintern i Österrike erbjuder många naturnära upplevelser som vintervandring, pulkaåkning och längdskidåkning – här tipsar vi om 10 aktiviteter utanför skidbackarna.

Vinter i Österrike: En kombination av sport och avkoppling

När snön knarrar under dina skor på morgonen, du andas in den friska, krispiga luften och blickar ut över de majestätiska bergen, vet du att du är på vintersemester. I snötäckta Österrike blir vintern en drömlik upplevelse med en mångfald av aktiviteter.

Vill du hålla dig aktiv under semestern men ta en paus från skidåkningen, finns det gott om alternativ. Med perfekta förhållanden varje dag är det lätt att sätta nya mål – den enda begränsningen är din egen kondition.

Vad väntar bortom pisterna idag? Kanske en snöskovandring i Montafon, skridskoåkning på Weissensees naturliga is, eller en stillsam häst- och slädtur genom SalzburgerLand. Möjligheterna är oändliga.