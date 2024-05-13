Vinteräventyr bortom skidbackarna
Vinter i Österrike: En kombination av sport och avkoppling
När snön knarrar under dina skor på morgonen, du andas in den friska, krispiga luften och blickar ut över de majestätiska bergen, vet du att du är på vintersemester. I snötäckta Österrike blir vintern en drömlik upplevelse med en mångfald av aktiviteter.
Vill du hålla dig aktiv under semestern men ta en paus från skidåkningen, finns det gott om alternativ. Med perfekta förhållanden varje dag är det lätt att sätta nya mål – den enda begränsningen är din egen kondition.
Vad väntar bortom pisterna idag? Kanske en snöskovandring i Montafon, skridskoåkning på Weissensees naturliga is, eller en stillsam häst- och slädtur genom SalzburgerLand. Möjligheterna är oändliga.
Snöskovandring i Raurisdalen
Rauris ligger på 950 meters höjd i nationalparken Hohe Tauern, det största skyddade området i Alperna. Här är naturen särskilt välbevarad, vilket gör snöskovandring till en unik upplevelse. I Rauris urskog, bortom skidbackarna, vandrar du mellan månghundraåriga granar och tallar, där vintersolen får snökristallerna att glittra och dansa. Ibland kan du se skygga skogsdjur skymta förbi i jakt på mat. Med varje steg du tar i de breda snöskorna infinner sig ett lugn.
Snöskospåret i Raurisdalen är välmarkerat, och du kan utforska det på egen hand. Om du föredrar sällskap finns guidade snöskovandringar med nationalparkens rangers två gånger i veckan. En särskild höjdpunkt är den nattliga fullmåneturen.
Raurisdalen erbjuder också mycket för vinterentusiaster utöver snöskovandring, oavsett om du vill åka skidor i pisten, ta en lugn vintervandring, åka pulka med familjen, eller ge dig ut på längdskidor.
Vintervandring i Kartitsch
Bergsklättrarbyn Kartitsch i Östtyrolen ligger i en av Alpernas vackraste högdalar och erbjuder naturnära vinterupplevelser. I den snötäckta skogen är det enda som bryter den meditativa tystnaden ljudet av dina steg i snön. Din andedräkt i den klara vinterluften sätter takten för din vandring. Kartitsch, som är Österrikes första certifierade vintervandringsby, har med sina många väl underhållna leder verkligen förtjänat sin titel. Byn ligger skyddad mellan foten av Lienz Dolomiterna i norr och Karniska åsen i söder. Här finns något för alla, oavsett om du söker soliga eller skuggiga, utmanande eller lugna leder.
Den unika bergsbakgrunden är alltid i sikte. Borta från pisten åtföljs vintervandringen alltid av fascinerande och välskött natur som du kommer att minnas under lång tid framöver. Till detta bidrar också vintervandringsanläggningarna med sina vänliga värdar och regionala maträtter, liksom de guider som erbjuder guidade turer genom vinterlandskapet. De som letar efter ännu mer variation kommer också att hitta det i omgivningarna i Kartitsch: vare sig det är på pisterna i de omgivande skidområdena, i längdskidspåren eller på en skidtur.
Turåkning i Montafon
I hjärtat av de österrikiska Alperna, nära den schweiziska gränsen, ligger Montafon – en region där både avkoppling och äventyr möts under vintern. För över 100 år sedan besökte den berömda författaren Ernest Hemingway den då stillsamma dalen i Vorarlberg för att lära sig åka skidor. De rustika bondgårdarna som nu präglar landskapet i Montafon hade antagligen just börjat byggas då. Om du idag blickar upp mot de 3000 meter höga topparna, ser du samma vy som Hemingway såg under sina första åk.
Montafon är den perfekta platsen för den som söker vinteräventyr på en skidresa. Bortom pisterna kan du följa med erfarna guider genom snötäckta skogar och över vidsträckta alpina ängar. En kvällsskidtur i Gargellen erbjuder en särskild bergsupplevelse: När skidområdet stänger för dagen, tar du dig upp till Schafbergplatån med turskidor, och åker sedan ner till dalen i ljuset av din egen pannlampa.
Fördjupa dig i naturens lugn, där det enda ljudet är pudersnön som knarrar under dina fötter. Vinterlandskapet i Montafon är mer än bara en destination – det är en inbjudan att följa i Hemingways fotspår, skapa dina egna i pudersnön, och uppleva naturens rena skönhet.
Alpackavandring i Seefeld
Bara ett steg utanför hotelldörren och du befinner dig redan mitt i Seefelds vinterprakt. Snökristaller glittrar längs stigen, den azurblå himlen står i kontrast till de vita bergstopparna, och den milda vintersolen värmer dina kinder. Men det mest speciella är att du får promenera sida vid sida med en alpacka i denna vackra miljö. Dessa vänliga djur är kända för sin mildhet och familjevänlighet. Vad gör då alpackavandring i Seefeld till en så unik upplevelse?
Trots den storslagna bergsvärlden som omger den 1200 meter höga högplatån är utsikten fantastisk. Seefeld ligger i naturparken Karwendel, den största naturreservatet i Tyrolen och den största naturparken i hela Österrike. Här får du inte bara uppleva naturens skönhet bortom skidbackarna; du kan också njuta av hållbar rekreation i olika former, från alpackavandring och längdskidåkning till vinterskogsbad. Dessa upplevelser kommer att bli minnen du bär med dig länge.
Skridskoåkning på sjön Weissensee
Den vita kalkstenen på botten har gett sjön Weissensee sitt namn. Den ligger som en fjord, pittoreskt inbäddad på 930 meters höjd mitt i Gailtalalperna. Det som verkligen gör denna sjö speciell är dess nästan orörda strandlinje, vilket speglar det starka engagemanget för att bevara naturen i sin ursprungliga form. Naturparken har länge fokuserat på hållbar utveckling, något som även präglar det lokala köket. Invånarna vid Weissensee är stolta över att bo och arbeta i den första Slow Food-regionen, där njutning och ansvar förenas på bästa sätt. Här handlar det om värdet av regional mat som inte bara smakar fantastiskt, utan också produceras ekologiskt och hållbart. Många utmärkelser visar att detta arbete är på rätt spår.
Men upplevelserna vid Weissensee stannar inte där. På vintern förvandlas sjön till Europas största naturliga isrink. Ofta är isen tillräckligt tjock för att vintersportentusiaster ska kunna njuta av 6,5 kvadratkilometer is – perfekt för skridskoåkning, curling eller en promenad med utsikt över de snötäckta bergen.
Och om isen inte är tillgänglig för skridskoåkning, finns det gott om andra aktiviteter: snöskovandring, längdskidåkning eller kanske ett besök i det lilla skidområdet med utsikt över sjön.
Wellness och spa i Bad Gastein
Det är bastuns värme och det varma termalvattnet som hjälper oss att slappna av medan snöflingorna faller stilla utanför. Efter en vinterpromenad känner vi oss ombonade och avslappnade när vi lyssnar till den sprakande elden. Kombinationen av den bitande kylan utomhus och värmen från vatten och eld skapar en lugnande effekt. Bad Gastein i SalzburgerLand är därför den perfekta platsen för den som söker avkoppling bortom skidbackarna.
Denna spa- och vintersportort är känd för sina hotell och villor från Belle Époque, byggda på skogsklädda, branta sluttningar. Ett vattenfall, som är Bad Gasteins landmärke, forsar genom mitten av byn, som ligger på 1 000 meters höjd i nationalparken Hohe Tauern, ett av de största skyddade områdena i Centraleuropa. I detta högalpina landskap bubblar varmt termalvatten upp ur klipporna. Många av byns boenden och spa-anläggningar använder det mineralrika källvattnet för att främja helhetsmässig återhämtning och välbefinnande. Värdarna här strävar efter att harmonisera sina gästers kropp och själ.
Förutom snöskovandringar och vintervandringar i Gastein-dalen erbjuder de även avkopplande aktiviteter som yoga och massage i naturen. Efter en vistelse här kommer du att återvända hem full av energi, redo för de kalla vintermånaderna.
Vandring i fackelsken vid Pillersee
En stjärnklar januarikväll i Pillerseetal-dalen i Tyrolen. Landskapet är täckt av ett vitt snötäcke, och luften är kall och torr. När du andas bildas små moln framför ansiktet, men facklornas lågor ger en skön värme. De är den enda ljuskällan i mörkret. Snön knarrar mjukt under kängorna medan du går genom den snötäckta skogen. Det enda som hörs är ljudet av dina steg, annars råder total tystnad. Facklornas sken kastar mjuka skuggor på de omgivande träden – en riktigt magisk upplevelse.
Pillerseetal ligger i Kitzbühelalperna, på 835 meters höjd över havet. Här är bergen höga, dalarna djupa och skogarna täta, med orörd natur så långt ögat kan nå. Under dagen, innan skymningen faller och det blir den perfekta tiden för vandring, erbjuder Kitzbühelalperna massor av vinteraktiviteter bortom pisterna. Du kan glida fram på längdskidor i en av Tyrolens snörikaste regioner eller ta dig genom snön på snöskor.
Ett särskilt tips är en vintervandring till världens största tillgängliga toppkors, Jakobskreuz. Högt uppe på toppen av Buchensteinwand står detta imponerande kors mitt i det snötäckta landskapet. Från panoramaplattformen, cirka 30 meter upp, får du en fantastisk utsikt över de omgivande bergen i Kitzbühelalperna.
Issimning i Millstattsjön
Att ta ett dopp i en frusen sjö på vintern kan verka galet för många, men för de riktigt modiga är isbad ett spännande sätt att bekämpa vinterdepression. Sjön Millstätter See i Kärnten är täckt av ett tjockt lager is, och de omgivande bergen reser sig majestätiskt mot den klara himlen. Isbad är som en form av extrem meditation där allt fokus ligger på nuet och andningen, som blir långsam och djup. Fler och fler provar denna aktivitet, trots att den kräver en viss ansträngning. Kanske beror det på en längtan efter frihet och en starkare koppling till naturen?
Millstätter See, som sträcker sig elva kilometer, erbjuder en perfekt miljö för detta. Den vackra utsikten över biosfärområdet Nockberges mjuka kullar och Millstätter Alpe hjälper till att ta bort fokus från den bitande kylan. Och om du känner att modet sviker, kan du alltid värma dig med en mysig tröja och uppleva naturen på en vintervandring, snöskovandring eller en romantisk hästdragen slädtur runt den idylliska sjön.
Med häst och släde i Schladming-Dachstein
Det är en klar och kall vinterdag i Schladming. Kusken drar åt sig den varma filten och klättrar upp i släden. Med en knäppande handrörelse får han de två rödbruna hästarna att börja röra sig. Luften fylls av ljudet från bjällrorna som sitter fast i hästarnas tyglar, och snön knarrar mjukt under slädens medar när de glider in i den snötäckta skogen. Det känns som ett vinterland, och kylan är bortglömd. Nu är det bara att luta sig tillbaka och njuta av den stillsamma tystnaden och naturens skönhet.
Schladming-Dachstein-regionen bjuder på fantastiska naturscener, långt bort från skidbackarna. I Ramsau am Dachstein färdas 40 slädar över 40 kilometer specialpreparerade spår genom det orörda vinterlandskapet. För den som föredrar att vandra finns det 282 kilometer vandringsleder att utforska. Du kan också uppleva ”vintervandringslandet” ännu mer genom att ge dig ut på någon av de många snöskovandringslederna.
Kälkåkning i Wildkogel Arena
En kälke, två medar och världens längsta upplysta naturkälkebana – Wildkogel Arena i Neukirchen och Bramberg är det perfekta stället för dig som vill åka kälke under vintersemestern. Med hjälm, skyddsglasögon, handskar och bra skor är du redo för äventyret. Den 14 kilometer långa kälkebanan sträcker sig från Wildkogel ner till Bramberg. Kabinbanan Smaragdbahn tar dig upp till nästan 2 100 meter över havet, där du sedan kan ge dig iväg nerför den spännande banan i strålkastarljus. Turen ner tar ungefär 30–50 minuter och täcker en höjdskillnad på 1 300 meter.
Om du söker en lugnare upplevelse för att koppla av från vardagens stress, erbjuder den alpina naturen utanför pisterna en fantastisk miljö. Ingenstans glittrar snökristallerna så starkt som i den nyfallna pudersnön. Du kan själv uppleva detta på de 30 kilometer längdskidspår, eller genom vintervandring och snöskovandring i de orörda Sulzbach-dalarna.