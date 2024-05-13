Information enligt art. 13/14 GDPR

Kategorier av behandlade uppgifter

Vi hanterar personuppgifter som namn, adress, språk, födelsedatum (om angivet), e-postadress, telefonnummer och specialintressen för gäster och potentiella kunder i Österrike. Dessutom lagrar vi information om kontaktens ursprung, typ av förfrågan, anteckningar om registrering eller samtycke, skickat material och reklamåtgärder samt uppgifter om tidigare aktiviteter och kontakter.

Vi hanterar uppgifter från deltagare i tävlingar och prisdragningar som är nödvändiga för att organisera evenemanget, samt information som de frivilligt lämnat. Detta inkluderar vanligtvis namn, elektroniska kontaktuppgifter, tävlingsbidrag och utvärderingsresultat, samt eventuellt foton och intressen.

Inom vår turismforskning behandlar vi huvudsakligen statistiska uppgifter, som antalet övernattningar och kundrecensioner. Vid enkätundersökningar lagrar vi svaren anonymt, så att de inte kan kopplas till deltagarna.

För prenumeranter av våra studier och publikationer inom turismforskning hanterar vi namn, adress och elektroniska kontaktuppgifter, samt information om associerade företag och behöriga användare. Om studier laddas ner via internet registrerar vi tid och IP-adress för att kunna identifiera eventuella överträdelser av våra användarvillkor.

För österrikiska och internationella turistpartners behandlar vi namn, adresser och elektroniska kontaktuppgifter, samt information om kontaktpersoner och deras ansvarsområden. Vi lagrar även tidigare förfrågningar, aktiviteter, erbjudanden och kontrakt som uppstår i samband med affärs- och reklamaktiviteter. Beroende på behov lagrar vi också uppgifter som företagsprofiler och information om utställningsmontrar i samband med våra turistevenemang.

Vi behandlar endast de uppgifter som är absolut nödvändiga för respektive ändamål eller som lämnas frivilligt. Ingen automatiserad beslutsfattande eller profilering, enligt artikel 22 i GDPR, förekommer.