Information enligt art. 13/14 GDPR
Informationsskyldighet för Österreich Werbung
Namn och kontaktuppgifter
Ansvarig för databehandling:
Österrikes nationella turistbyrå
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österrike
Tfn: +43 1 588 66-0 +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40 +43 1 588 66-40
E-post: datenschutz@austria.info
Vi behandlar
i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR, personuppgifter för gäster och personer som är intresserade av semester i Österrike på grundval av det samtycke de har gett, t.ex. när de beställer informationsmaterial, deltar i gästundersökningar och turistforskningsprojekt eller begär vårt nyhetsbrev.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Du kan t.ex. återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för marknadsförings- och reklamändamål om du inte längre samtycker till behandlingen. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts fram till tidpunkten för återkallandet.
i enlighet med artikel 6.1 b och f i GDPR, personuppgifter om prenumeranter på våra publikationer om turismforskning och deltagare i branschevenemang, turistmässor, onlinekurser och tävlingar för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och skydda våra legitima intressen.
i enlighet med artikel 6.1 a och f i GDPR behandlar vi personuppgifter om användare av våra webbplatser, sociala mediekanaler och andra interneterbjudanden i syfte att optimera och samordna vårt innehåll, rikta riktade reklamerbjudanden till våra besökare samt klargöra störningar och säkerhetsincidenter. Detta sker på grundval av användarnas samtycke och på grundval av våra berättigade intressen som operatör av erbjudandena och vår roll som nationell österrikisk turistorganisation.
i enlighet med artikel 6.1 a, b och f i GDPR behandlar vi personuppgifter från österrikiska och internationella turistföretag och turistpartner på grundval av deras samtycke till att ta emot informationsmaterial, för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att genomföra åtgärder före avtal och på grundval av de legitima intressen som tillfaller oss på grund av vår roll som den nationella österrikiska turistorganisationen.
Om vi behandlar personuppgifter för att skydda berättigade intressen, sker detta på grundval av en intresseavvägning mot de registrerades rättigheter och intressen för följande ändamål:
Främjande och marknadsföring av österrikiska turismerbjudanden som en del av våra uppgifter som en nationell österrikisk turistorganisation
Försvar mot skador på tillgångar eller anseende, skydd av egendom
Tillvaratagande av våra rättsliga intressen och försvar av rättsliga anspråk
Förebyggande av bedrägerier, utredning av störningar och säkerhetsincidenter
Vi hanterar personuppgifter som namn, adress, språk, födelsedatum (om angivet), e-postadress, telefonnummer och specialintressen för gäster och potentiella kunder i Österrike. Dessutom lagrar vi information om kontaktens ursprung, typ av förfrågan, anteckningar om registrering eller samtycke, skickat material och reklamåtgärder samt uppgifter om tidigare aktiviteter och kontakter.
Vi hanterar uppgifter från deltagare i tävlingar och prisdragningar som är nödvändiga för att organisera evenemanget, samt information som de frivilligt lämnat. Detta inkluderar vanligtvis namn, elektroniska kontaktuppgifter, tävlingsbidrag och utvärderingsresultat, samt eventuellt foton och intressen.
Inom vår turismforskning behandlar vi huvudsakligen statistiska uppgifter, som antalet övernattningar och kundrecensioner. Vid enkätundersökningar lagrar vi svaren anonymt, så att de inte kan kopplas till deltagarna.
För prenumeranter av våra studier och publikationer inom turismforskning hanterar vi namn, adress och elektroniska kontaktuppgifter, samt information om associerade företag och behöriga användare. Om studier laddas ner via internet registrerar vi tid och IP-adress för att kunna identifiera eventuella överträdelser av våra användarvillkor.
För österrikiska och internationella turistpartners behandlar vi namn, adresser och elektroniska kontaktuppgifter, samt information om kontaktpersoner och deras ansvarsområden. Vi lagrar även tidigare förfrågningar, aktiviteter, erbjudanden och kontrakt som uppstår i samband med affärs- och reklamaktiviteter. Beroende på behov lagrar vi också uppgifter som företagsprofiler och information om utställningsmontrar i samband med våra turistevenemang.
Vi behandlar endast de uppgifter som är absolut nödvändiga för respektive ändamål eller som lämnas frivilligt. Ingen automatiserad beslutsfattande eller profilering, enligt artikel 22 i GDPR, förekommer.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om det inte är absolut nödvändigt inom ramen för respektive behandling eller om det inte uttryckligen begärs av de registrerade.
Vid rättsliga skyldigheter kan personuppgifter överföras till offentliga organ och institutioner, såsom statliga myndigheter eller skattemyndigheter. För att skydda våra rättsliga eller ekonomiska intressen kan dessa uppgifter även lämnas ut till juridiska ombud och domstolar.
När vi anlitar personuppgiftsbiträden för att utföra behandling åt oss är de avtalsbundet skyldiga att följa våra instruktioner. Personuppgifter säljs inte till tredje part och marknadsförs inte på något annat sätt.
Uppgifter som behandlas med stöd av samtycke lagras som huvudregel till dess att samtycket återkallas.
För uppgifter som behandlas inom ramen för avtalsförhållanden baseras lagringstiden på lagstadgade bestämmelser om dokumentations- och bevisskyldighet. I regel är den sju år. I undantagsfall, i synnerhet för vissa avtalsobjekt, kan lagringstiden vara längre.
Uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk lagras så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Lagringsperioden baseras i första hand på lagstadgade preskriptionstider och är vanligtvis tre år.
Uppgifter om österrikiska turistföretag och turistpartners som behandlas för att fullgöra vår uppgift som österrikisk turistorganisation raderas i allmänhet tre år efter det att partnerns affärsverksamhet har upphört.
Du har rätt att,
att begära information om dina personuppgifter i enlighet med artikel 15 i GDPR;
att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter i enlighet med artikel 16 i dataskyddsförordningen
begära radering av dina personuppgifter i enlighet med artikel 17 i GDPR
begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 18 i dataskyddsförordningen
begära att dina personuppgifter som du har lämnat till oss överförs till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 20 i GDPR
att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 i GDPR;
att när som helst återkalla ditt tidigare givna samtycke med verkan för framtiden.
För detta ändamål ber vi dig att använda de tekniska alternativ som finns för detta ändamål eller kontakta de kontaktadresser som anges ovan.
Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Den behöriga myndigheten i Österrike är Österrikiska dataskyddsmyndigheten Barichgasse 40-42, 1030 Wien.
Status: Juni 2024