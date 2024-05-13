Österrikes alphyttor 2.0
Gourmettips i backen
De österrikiska alphyttorna, med sina träterrasser och rustika rätter, är omtalade. Efter en dag i bergen är det dags att ta av sig skidorna eller snowboarden och slå sig ner i hyttans värme eller vid ett bord på solterrassen. Beställ en portion ostspaetzle med bergsost, fluffiga jästklimpar eller en Brettljause med hemlagad korv, bacon, gårdssmör och nybakat bröd. Allt detta med utsikt över bergen i kvällsljuset.
Från traditionell till modern – eller något helt unikt? Värdarna i skidområdena lägger stor vikt vid att förnya sina rustika hyttor med en modern touch. De renoverar, bygger om eller integrerar glaskuber vid bergsstationerna. Alltid med gästernas trivsel i fokus, matchar mat- och dryckesutbudet den nya designen. Alltid med ditt välbefinnande i åtanke harmonierar mat- och dryckesutbudet med den nya designen.
Njutningsstugor i Österrikes skidområden
Coola alphyttor i Tyrolen
Kristallhütte
Ät en tyrolsk Gröstl med utsikt över hela Zillertal. På Kristallhütte i Ramsau i skidområdet Hochzillertal möts mysig bergsstuga och elegant lyxhotell.
Schneekarhütte
Familjen Bair lagar kreativa rätter i Hippach i Zillertal med ekologiska produkter från sin egen gård. Och allt detta på en höjd av 2 230 meter.
Wedelhütte
Du behöver inte träna på korta svängar (= wedeln) när du åker skidor för att stanna till vid Wedelhütte i Kaltenbach i Hochzillertal. Alla matintresserade är välkomna.
ice Q
Ötztalalperna speglar sig i glasfasaden på Ice Q i Sölden. Maten i restaurangen, vinerna och tapas i loungen är en del av det övergripande konstverket.
Moderna trähyttor i Vorarlberg
Frööd
Restaurangen Frööd i Bürserberg vid Panorama-linbanans bergsstation imponerar med sin moderna träarkitektur och utsikt över bergen i Brandner-dalen.
Der Wolf
Arkitektur i granträ, rätter som sträcker sig från Riebel till curry och ett storskaligt bergspanorama. Allt detta kan gästerna uppleva i "Der Wolf" i Lech am Arlberg.
Coola alphyttor i SalzburgerLand
Die Deantnerin
I skidområdet Hochkönig i Dienten kombinerar den moderna alpstugan högkvalitativ mat med en unik upplevelse. Gästerna kan njuta av en mysig och urban atmosfär.
Wieseralm
Alpstugan på Hotel Wiesergut i skidområdet Saalbach Hinterglemm vid Reiterkogel serverar gourmetmat med kvalitetsråvaror från den egna gården.
Hendl Fischerei
Mountain Club på Hotel Mama Thresl i skidområdet Leogang vid bergstationen Asitzbahn serverar drinkar, grillad kyckling, fisk och mjukglass i en avslappnad atmosfär.
tom Almhütte
En stuga som kallas Tom, byggd av trä och glas med en modern stugkänsla, överraskar skidåkare i Maria Alm i skidområdet Hochkönig.
Vi är ekologiska. Vi odlar våra egna örter, sallader och tomater i upphöjda bäddar och växthus runt Food Hall. Vi har startat en bigård och planterat fruktträdgårdar.Maria Schmid-Harml, Ägare av Lumberjack Food Hall
Gourmethyttor i Steiermark
Gumpen BAR
En liten skidstuga 2.0 i trä med glasfront, solterrass och bergspanorama i skidområdet Schladming-Dachstein i Ennstal.
Krummholzhütte
Utsikten över Dachstein i Haus i Ennstal från skidstugan kan få dig att tappa hakan och din lammkorv att kallna.
Eagle
Den arkitektoniska höjdpunkten "Eagle", en restaurang med bar och drive-in för särskilt hungriga skidåkare, tronar på Kreischberg.
Skidområdet Schladming-Dachstein
Almkulinarik från den prisbelönta kocken
Den prisbelönta kocken Richard Rauch tar almmaten till en ny nivå. Almkulinarik i regionen Schladming-Dachstein förenar det bästa från två världar – ursprunglighet och kreativ finess.
Både sommar och vinter skapas rätter på regionens almar som är genomsyrade av tradition och samtidigt överraskar. I spetsen står den prisbelönta kocken Richard Rauch, som tillsammans med kockar från regionen visar hur modern alpin mat kan smaka.
Oavsett om det är kycklingklubbor i pinjekärnmjölk, stuvad oxbringa eller crème brûlée med ängsörter – här möter jordnära traditioner finess. Allt är regionalt tänkt och tolkat på ett modernt sätt – med målsättningen att skapa harmoni mellan njutning och ursprung.
Mysiga hyttor i Kärnten
Almzeit-Hütte
I skidområdet Turracher Höhe skämmer Almzeit-stugan bort sina gäster med läckra rätter som serveras direkt i "Reindl" (en kastrull).
eva alps-Hütte
Panoramastugan i Bad Kleinkirchheim skämmer bort dig med "hemlagade drycker" med klingande namn som "Eis-Carver 2.0" samt specialiteter från Kärnten.
Typiska rätter med recept
Information om klimatskydd
Hållbar vintersemester
Vinter- och skidsemestern i de österrikiska Alperna är legendarisk. Mycket förändras för att det ska förbli så:
Skidregionen "Klimaberg" Katschberg ligger i mitten av "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" och har tilldelats den österrikiska miljömärkningen och det tyska "Green Tourism Award".
I skidområdet Zell am See drivs linbanorna till 100 procent av el från förnybara energikällor.
I Kapruns skidområde odlas snö på glaciären. Snön lagras till nästa vinter och isytan på glaciärtungan täcks över.
Skidregionen Schladming-Dachstein förlitar sig på en klimatvänlig resa med tåg samt skidbussar och e-tankstationer på plats.
I skidområdet Wilder Kaiser belönas alla gäster som reser med tåg: de Fördelar i överblick.
I skidområdena Silvretta Montafongolm och Brandnertal kan skidgäster boka en Green Ticket online.