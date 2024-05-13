Lockas du av förstklassig mat och dryck i mysiga alphyttor direkt vid pisten, med vänliga värdar och en fantastisk utsikt över snötäckta berg?

De österrikiska alphyttorna, med sina träterrasser och rustika rätter, är omtalade. Efter en dag i bergen är det dags att ta av sig skidorna eller snowboarden och slå sig ner i hyttans värme eller vid ett bord på solterrassen. Beställ en portion ostspaetzle med bergsost, fluffiga jästklimpar eller en Brettljause med hemlagad korv, bacon, gårdssmör och nybakat bröd. Allt detta med utsikt över bergen i kvällsljuset.

Från traditionell till modern – eller något helt unikt? Värdarna i skidområdena lägger stor vikt vid att förnya sina rustika hyttor med en modern touch. De renoverar, bygger om eller integrerar glaskuber vid bergsstationerna. Alltid med gästernas trivsel i fokus, matchar mat- och dryckesutbudet den nya designen. Alltid med ditt välbefinnande i åtanke harmonierar mat- och dryckesutbudet med den nya designen.