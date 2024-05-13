Österrikes alphyttor 2.0
Gourmettips i backen

Lockas du av förstklassig mat och dryck i mysiga alphyttor direkt vid pisten, med vänliga värdar och en fantastisk utsikt över snötäckta berg?

De österrikiska alphyttorna, med sina träterrasser och rustika rätter, är omtalade. Efter en dag i bergen är det dags att ta av sig skidorna eller snowboarden och slå sig ner i hyttans värme eller vid ett bord på solterrassen. Beställ en portion ostspaetzle med bergsost, fluffiga jästklimpar eller en Brettljause med hemlagad korv, bacon, gårdssmör och nybakat bröd. Allt detta med utsikt över bergen i kvällsljuset.

Från traditionell till modern – eller något helt unikt? Värdarna i skidområdena lägger stor vikt vid att förnya sina rustika hyttor med en modern touch. De renoverar, bygger om eller integrerar glaskuber vid bergsstationerna. Alltid med gästernas trivsel i fokus, matchar mat- och dryckesutbudet den nya designen. Alltid med ditt välbefinnande i åtanke harmonierar mat- och dryckesutbudet med den nya designen.

Njutningsstugor i Österrikes skidområden

Coola alphyttor i Tyrolen

Kristallhütte

Ät en tyrolsk Gröstl med utsikt över hela Zillertal. På Kristallhütte i Ramsau i skidområdet Hochzillertal möts mysig bergsstuga och elegant lyxhotell.

Kristallhütte

Schneekarhütte

Familjen Bair lagar kreativa rätter i Hippach i Zillertal med ekologiska produkter från sin egen gård. Och allt detta på en höjd av 2 230 meter.

Schneekarhütte

Wedelhütte

Du behöver inte träna på korta svängar (= wedeln) när du åker skidor för att stanna till vid Wedelhütte i Kaltenbach i Hochzillertal. Alla matintresserade är välkomna.

Wedelhütte

ice Q

Ötztalalperna speglar sig i glasfasaden på Ice Q i Sölden. Maten i restaurangen, vinerna och tapas i loungen är en del av det övergripande konstverket.

ice Q

Hospiz Alm

En alpin stuga har stått i St Christoph am Arlberg i över 30 år. Gourmetkök med smak av alpin gästfrihet serveras i eleganta salonger.

Hospiz Alm

Moderna trähyttor i Vorarlberg

Frööd

Restaurangen Frööd i Bürserberg vid Panorama-linbanans bergsstation imponerar med sin moderna träarkitektur och utsikt över bergen i Brandner-dalen.

Frööd

Der Wolf

Arkitektur i granträ, rätter som sträcker sig från Riebel till curry och ett storskaligt bergspanorama. Allt detta kan gästerna uppleva i "Der Wolf" i Lech am Arlberg.

Der Wolf

Goona

Vid bergsstationen för Palüdbahn-linbanan i Brand överraskar Goona med en relaxavdelning, modern mat och happy hour i snöbaren.

Goona

Coola alphyttor i SalzburgerLand

Die Deantnerin

I skidområdet Hochkönig i Dienten kombinerar den moderna alpstugan högkvalitativ mat med en unik upplevelse. Gästerna kan njuta av en mysig och urban atmosfär.

Die Deantnerin

Wieseralm

Alpstugan på Hotel Wiesergut i skidområdet Saalbach Hinterglemm vid Reiterkogel serverar gourmetmat med kvalitetsråvaror från den egna gården.

Wieseralm

Hendl Fischerei

Mountain Club på Hotel Mama Thresl i skidområdet Leogang vid bergstationen Asitzbahn serverar drinkar, grillad kyckling, fisk och mjukglass i en avslappnad atmosfär.

Hendl Fischerei

tom Almhütte

En stuga som kallas Tom, byggd av trä och glas med en modern stugkänsla, överraskar skidåkare i Maria Alm i skidområdet Hochkönig.

tom Almhütte

Food Hall Lumberjack

Shuttelberg in Flachauwinkel-Kleinarl: Skidåkarna sitter på stora bord, trappsteg och soffor i mathallen med utsikt över Kleinarl-dalen.

Food Hall Lumberjack

Vi är ekologiska. Vi odlar våra egna örter, sallader och tomater i upphöjda bäddar och växthus runt Food Hall. Vi har startat en bigård och planterat fruktträdgårdar.

Maria Schmid-HarmlÄgare av Lumberjack Food Hall

Gourmethyttor i Steiermark

Gumpen BAR

En liten skidstuga 2.0 i trä med glasfront, solterrass och bergspanorama i skidområdet Schladming-Dachstein i Ennstal.

Gumpen BAR

Krummholzhütte

Utsikten över Dachstein i Haus i Ennstal från skidstugan kan få dig att tappa hakan och din lammkorv att kallna.

Krummholzhütte

Eagle

Den arkitektoniska höjdpunkten "Eagle", en restaurang med bar och drive-in för särskilt hungriga skidåkare, tronar på Kreischberg.

Restaurang Eagle

Weitmoosalm

Stanna till i Schladming vid bergstationen Weitmooslifte och njut av hjärtliga rätter på solterrassen eller i vinterträdgården med utsikt över bergen.

Weitmoosalm

Skidområdet Schladming-Dachstein

Almkulinarik från den prisbelönta kocken

Den prisbelönta kocken Richard Rauch tar almmaten till en ny nivå. Almkulinarik i regionen Schladming-Dachstein förenar det bästa från två världar – ursprunglighet och kreativ finess.

Både sommar och vinter skapas rätter på regionens almar som är genomsyrade av tradition och samtidigt överraskar. I spetsen står den prisbelönta kocken Richard Rauch, som tillsammans med kockar från regionen visar hur modern alpin mat kan smaka.

Oavsett om det är kycklingklubbor i pinjekärnmjölk, stuvad oxbringa eller crème brûlée med ängsörter – här möter jordnära traditioner finess. Allt är regionalt tänkt och tolkat på ett modernt sätt – med målsättningen att skapa harmoni mellan njutning och ursprung.

Almkulinarik av Richard Rauch

Mysiga hyttor i Kärnten

Almzeit-Hütte

I skidområdet Turracher Höhe skämmer Almzeit-stugan bort sina gäster med läckra rätter som serveras direkt i "Reindl" (en kastrull).

AlmZeit-Hütte

eva alps-Hütte

Panoramastugan i Bad Kleinkirchheim skämmer bort dig med "hemlagade drycker" med klingande namn som "Eis-Carver 2.0" samt specialiteter från Kärnten.

eva alps

Garnitzenalm

Ät en baconmacka från Gailtal, huttsoppa eller spenatnudlar från Kärnten på en av de vackraste platserna i skidområdet Nassfeld-Pressegger See.

Garnitzenalm

Typiska rätter med recept

Germknödel

En riktig klassiker i backen. Välj mellan smör eller vaniljsås!

Recept

Kaiserschmarren

Recept

Knödel med ost

Recept

Information om klimatskydd

Hållbar vintersemester

Vinter- och skidsemestern i de österrikiska Alperna är legendarisk. Mycket förändras för att det ska förbli så:

  • Skidregionen "Klimaberg" Katschberg ligger i mitten av "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" och har tilldelats den österrikiska miljömärkningen och det tyska "Green Tourism Award".

  • I skidområdet Zell am See drivs linbanorna till 100 procent av el från förnybara energikällor.

  • I Kapruns skidområde odlas snö på glaciären. Snön lagras till nästa vinter och isytan på glaciärtungan täcks över.

  • Skidregionen Schladming-Dachstein förlitar sig på en klimatvänlig resa med tåg samt skidbussar och e-tankstationer på plats.

  • I skidområdet Wilder Kaiser belönas alla gäster som reser med tåg: de Fördelar i överblick.

  • I skidområdena Silvretta Montafongolm och Brandnertal kan skidgäster boka en Green Ticket online.

Vanliga frågor

Österrikes skidstugor med sina träterrasser och stugrätter är legendariska – med bergspanorama inkluderat. Här är våra rekommendationer:

Schneekarhütte i Tyrolen i Hippach i Zillertal

Ice Q i Tyrolen i Ötztaler Alpen i Sölden

Frööd i Vorarlberg i Brandnertal i Bürserberg

Die Deantnerin i SalzburgerLand i skidområdet Hochkönig i Dienten

Krumholzhütte i Steiermark i skidområdet Schladming-Dachstein i Haus im Ennstal

Eve alps-Hütte i Kärnten i Bad Kleinkirchheim

Typiska rätter är bland annat: Äppelstrudel,brettljause, Kaiserschmarren, Ost spaetzle, Ostknödel, gulaschsoppa, germknödel, Tiroler Gröstl, Wiener Schnitzel.

Brettljause har sina rötter i de enkla snacks som bondfamiljer brukade servera och presenteras traditionellt på en träbräda. Rejäla, oftast hemgjorda produkter som bacon, skinka, korv, ost, pålägg, smör och bröd kompletteras med gurkor, tomater och paprika. Varje alpstuga har sina egna specialiteter, som du kan upptäcka på deras Brettljause.

Skiwasser, den rosafärgade kultdrycken från Alperna, är en del av varje skidsemester. Den uppfriskande drycken görs med hallonsirap, mycket dricksvatten och citronsaft.

Receptet har funnits sedan 1922, då skidvatten uppfanns för att släcka törsten i de avlägsna alpbyarna. Glaciärvatten blandades med hallonsaft och uppfriskades med några stänk av citronsaft.

