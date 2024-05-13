Hållbarhet angår oss alla!

Naturen och inspirationen är kraftkällorna i semesterlandet Österrike. Dit hör berg och sjöar, konst och kultur samt kulinariska höjdpunkter. Alla dessa upplevelser åtföljs av medvetenhet och konsekventa åtgärder för hållbarhet. I idealfallet fördelas ansvaret för människor, djur, miljö och klimat på alla ”involverade”:

Gästerna

Hållbart resande innebär att man minimerar sitt koldioxidavtryck och tar hänsyn till andras välbefinnande.

Värdarna

De engagerar sig för ömsesidig förståelse inom tillgänglighet och inkludering , men också för rättvisa för sina medarbetare.

Regionerna

Österrike har tillsammans med experter och 19 pilotregioner utvecklat certifieringen med det österrikiska miljömärket för resmål. Regionerna är certifierade enligt internationellt erkända kriterier och stärker avsevärt hållbarheten i semesterlandet.