Boende med hållbarhetscertifiering
Ansvar för människor, natur och kultur.

Smart energi, resurshushållning, lokala produkter och socialt ansvar – ett certifierat hållbart boende gör din semester grönare.

För dig som värdesätter hållbarhet på semestern erbjuder Österrike ett brett utbud av certifierade boenden som uppfyller strikta hållbarhetskrav och granskas externt. Även regionerna satsar på hållbarhet – listan över klimat- och energimodellregioner är en bra vägledning. Dessutom lockar smarta lösningar för miljövänlig mobilitet klimatmedvetna resenärer.

3 pålitliga hållbarhetscertifieringar

Det finns många hotellcertifieringar, men kriterierna kan vara svåra att överblicka. Här är tre utmärkelser som fungerar som en trygg guide till hållbart boende.

Den österrikiska miljömärkningen

Hotell med den österrikiska miljömärkningen genomför åtgärder för klimatskydd och social hållbarhet, med fokus på besparingar som förnybar energi.

Green Key-certifikatet

Den internationella miljömärkningen för hotell främjar hållbar förvaltning - från energibesparing och avfallsminskning till stöd för regionala produkter.

BIO HOTELS

Hotell som är certifierade som BIO HOTELS® förbinder sig att göra kontinuerliga ekologiska framsteg, vilket säkerställs genom strikta oberoende ekologiska inspektioner.

Hotell med hållbarhetscertifikat

Vilka åtgärder vidtar ett hållbart hotell?

Många hotell i Österrike fokuserar på att minimera sitt koldioxidavtryck och främja socialt ansvar. Detta börjar med byggnation eller inredning och sträcker sig till sociokulturell hållbarhet.

Resurser och klimatskydd

  • Frivillig CO₂-redovisning (inklusive en handlingsplan för att minska utsläppen)

  • Certifiering av ett oberoende, erkänt organ

  • Elektricitet från förnybara källor

  • Biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter

  • Korta leveranskedjor

Arkitektur och inredningsdesign

  • Hållbara, regionala byggmaterial

  • Naturliga material för boende

  • Regionala partners och hantverkare

  • En blandning av tradition och modernitet

Mat och dryck

  • Ekologisk odling i egen regi

  • Mat från regionala leverantörer

  • Partnerskap med ekologiska gårdar

  • Hemmagjorda ekologiska produkter

Engagemang i sociokulturella initiativ

  • Balans mellan gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov

  • Bonusavtal för anställda

  • Stöd till regionala leverantörer

  • Engagemang i lokala sociala projekt och kulturevenemang

Vad kännetecknar en hållbar restaurang?

  • Säsongsbetonade menyer baserade på regionala råvaror

  • Certifierade ekologiska produkter, t.ex. med EU:s ekologiska logotyp

  • Ansvarsfull vattenförbrukning

  • Avfallsminskning och återvinning

  • Åtgärder mot matsvinn, såsom portionsoptimering och kompostering

  • Färska råvaror från egen odling eller lokala producenter

  • Personalutbildning för ökad medvetenhet om hållbarhet

  • Hemmagjorda produkter och hantverksmässiga inslag

Vart är resan på väg?

Hållbarhet angår oss alla!

Naturen och inspirationen är kraftkällorna i semesterlandet Österrike. Dit hör berg och sjöar, konst och kultur samt kulinariska höjdpunkter. Alla dessa upplevelser åtföljs av medvetenhet och konsekventa åtgärder för hållbarhet. I idealfallet fördelas ansvaret för människor, djur, miljö och klimat på alla ”involverade”:

  • Gästerna

Hållbart resande innebär att man minimerar sitt koldioxidavtryck och tar hänsyn till andras välbefinnande.

  • Värdarna

De engagerar sig för ömsesidig förståelse inom tillgänglighet och inkludering, men också för rättvisa för sina medarbetare.

  • Regionerna

Österrike har tillsammans med experter och 19 pilotregioner utvecklat certifieringen med det österrikiska miljömärket för resmål. Regionerna är certifierade enligt internationellt erkända kriterier och stärker avsevärt hållbarheten i semesterlandet.

Regioner med Ö-miljömärkning

Vanliga frågor

För dig som värnar om klimatet, naturen och minskade koldioxidutsläpp är det klokt att välja boende med miljöcertifiering.

Över hela Österrike pågår värdefulla insatser för att skydda miljön och klimatet. Hållbara regioner arbetar aktivt för att bevara livsmiljöer för människor, djur och natur – ofta genom initiativ som även främjar sociokulturell hållbarhet. Här är fem regioner som har certifierats med den österrikiska miljömärkningen:

