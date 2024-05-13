Boende med hållbarhetscertifiering
Ansvar för människor, natur och kultur.
För dig som värdesätter hållbarhet på semestern erbjuder Österrike ett brett utbud av certifierade boenden som uppfyller strikta hållbarhetskrav och granskas externt. Även regionerna satsar på hållbarhet – listan över klimat- och energimodellregioner är en bra vägledning. Dessutom lockar smarta lösningar för miljövänlig mobilitet klimatmedvetna resenärer.
3 pålitliga hållbarhetscertifieringar
Den österrikiska miljömärkningen
Hotell med den österrikiska miljömärkningen genomför åtgärder för klimatskydd och social hållbarhet, med fokus på besparingar som förnybar energi.
Green Key-certifikatet
Den internationella miljömärkningen för hotell främjar hållbar förvaltning - från energibesparing och avfallsminskning till stöd för regionala produkter.
Hotell med hållbarhetscertifikat
Hållbara wellnesshotell i Österrike
Vilka åtgärder vidtar ett hållbart hotell?
Resurser och klimatskydd
Frivillig CO₂-redovisning (inklusive en handlingsplan för att minska utsläppen)
Certifiering av ett oberoende, erkänt organ
Elektricitet från förnybara källor
Biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter
Korta leveranskedjor
Arkitektur och inredningsdesign
Hållbara, regionala byggmaterial
Naturliga material för boende
Regionala partners och hantverkare
En blandning av tradition och modernitet
Mat och dryck
Ekologisk odling i egen regi
Mat från regionala leverantörer
Partnerskap med ekologiska gårdar
Hemmagjorda ekologiska produkter
Engagemang i sociokulturella initiativ
Balans mellan gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov
Bonusavtal för anställda
Stöd till regionala leverantörer
Engagemang i lokala sociala projekt och kulturevenemang
Säsongsbetonade menyer baserade på regionala råvaror
Certifierade ekologiska produkter, t.ex. med EU:s ekologiska logotyp
Ansvarsfull vattenförbrukning
Avfallsminskning och återvinning
Åtgärder mot matsvinn, såsom portionsoptimering och kompostering
Färska råvaror från egen odling eller lokala producenter
Personalutbildning för ökad medvetenhet om hållbarhet
Hemmagjorda produkter och hantverksmässiga inslag
Vart är resan på väg?
Naturen och inspirationen är kraftkällorna i semesterlandet Österrike. Dit hör berg och sjöar, konst och kultur samt kulinariska höjdpunkter. Alla dessa upplevelser åtföljs av medvetenhet och konsekventa åtgärder för hållbarhet. I idealfallet fördelas ansvaret för människor, djur, miljö och klimat på alla ”involverade”:
Gästerna
Hållbart resande innebär att man minimerar sitt koldioxidavtryck och tar hänsyn till andras välbefinnande.
Värdarna
De engagerar sig för ömsesidig förståelse inom tillgänglighet och inkludering, men också för rättvisa för sina medarbetare.
Regionerna
Österrike har tillsammans med experter och 19 pilotregioner utvecklat certifieringen med det österrikiska miljömärket för resmål. Regionerna är certifierade enligt internationellt erkända kriterier och stärker avsevärt hållbarheten i semesterlandet.