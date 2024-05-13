I Burgenland lever man på solsidan: detta är tack vare det milda klimatet, vilket påverkar köket, vinet och humöret.

Det burgenländska köket

Alla som talar om Burgenlands kök kommer att stöta på ordet "pannoniskt". På menyerna står "pannonisk fisksoppa", en rätt med paprikapulver och gös eller havskatt från Neusiedlsjön. Här talar vi om klimatet på den pannoniska slätten, som anses vara varmt, torrt, milt och med lite nederbörd. Stäppboskap, Mangalitza-grisar och betande gäss, liksom grönsaker som paprika, tomater och chili växer under solen. En grogrund för kreativa kockar som kombinerar traditionella rätter med regionala ingredienser.

Kraftfulla röda viner som druvsorten Blaufränkisch växer i centrala Burgenland och vecklar ut solen i glaset tack vare vinodlarnas kunskap och hantverksskicklighet. I värdshusen och tavernorna på landet serverar värdarna regionala specialiteter. Oavsett om det är i norr, mitten eller söder: Burgenland betyder att leva och njuta av livet på solsidan.