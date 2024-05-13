Upplev mat- och dryckeskulturen i Burgenland
Njut av det kraftfulla
Det burgenländska köket
Alla som talar om Burgenlands kök kommer att stöta på ordet "pannoniskt". På menyerna står "pannonisk fisksoppa", en rätt med paprikapulver och gös eller havskatt från Neusiedlsjön. Här talar vi om klimatet på den pannoniska slätten, som anses vara varmt, torrt, milt och med lite nederbörd. Stäppboskap, Mangalitza-grisar och betande gäss, liksom grönsaker som paprika, tomater och chili växer under solen. En grogrund för kreativa kockar som kombinerar traditionella rätter med regionala ingredienser.
Kraftfulla röda viner som druvsorten Blaufränkisch växer i centrala Burgenland och vecklar ut solen i glaset tack vare vinodlarnas kunskap och hantverksskicklighet. I värdshusen och tavernorna på landet serverar värdarna regionala specialiteter. Oavsett om det är i norr, mitten eller söder: Burgenland betyder att leva och njuta av livet på solsidan.
Gourmettips i Burgenland
Vinodlingsregionen Neusiedler See
Burgenlands största vinodlingsregion präglas av Neusiedlersjön. Rödvinscuvéer trivs på de steniga jordarna av sand och lera, men det produceras också röda viner av en enda sort. År 2012 utsågs Neusiedler See DAC med Zweigelt-sorten. I Seewinkel gynnar mikroklimatet produktionen av Prädikat-viner: från Spätlese och Eiswein till Trockenbeerenauslese. Sedan 2017 har Rust hållit ställningarna med Ruster Ausbruch DAC den enda kommunen i Österrike som innehar Sötvin DAC-status. Längs Leitha-bergen produceras mineralvita viner i sorterna Grüner Veltliner, Pinot blanc, Chardonnay och Neuburger under kvalitetsmärkningen Leithaberg DAC kvalitetsmärkning.
Förkortningen DAC står för "Districtus Austriae Controllatus". Termen avser de typiska kvalitetsvinerna i en region.
Vinodlingsregioner i centrala Burgenland
Med sina djupa, vattenrika jordar, där gamla korallbankar av Leitha-kalksten sticker ut på vissa ställen, är vinbyarna Deutschkreutz, Horitschon, Lutzmannsburg, Neckenmarkt och Raiding ett idealiskt odlingsområde för Blaufränkisch. I Rosalia-regionen sätter Blaufränkisch tonen lika mycket som fruktiga roséviner. Vinet provsmakas inte bara i vinbutiker och på gården, utan firas också på vinevenemang från maj till november.
Under beteckningen Mittelburgenland DAC produceras en Blaufränkisch som är typisk för regionen - med en rubinröd färg, aromer av björnbär, mörka körsbär och björnbär och en antydan till kryddiga örter och mynta.
Vinodlingsområden i södra Burgenland
Framför allt på Eisenberg trivs terroirviner. Eisenberg DAC står för det typiska regionala vinet i södra Burgenland: en Blaufränkisch med en karakteristisk doft och en särskilt mineralisk-kryddig smak. Men eleganta, fruktiga vita viner från regionen är också överraskande, till exempel den syrliga Welschriesling och de vita Burgundy-sorterna längs Pinkatal Wine Route. Uhudler är en specialitet: cuvéen som görs av druvor från olika sorter har en extremt intensiv doft och påminner om smultron eller svarta vinbär.
Den vackraste utsikten över vinregionen får besökarna från utsiktsplattformen Weinblick. Den ligger på Eisenbergs södra sluttning, mitt i en vingård.