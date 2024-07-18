Samla minnesvärda smakupplevelser: I SalzburgerLand kombineras tradition med modern kreativitet i köket.

Dyrbar tradition

När fisken fångas upp ur kristallklart vatten tidigt på morgonen, trädskott samlas in av toppkockar och fänkål bakas med glaciärsand tills den är perfekt: då sitter du förmodligen vid ett restaurangbord i SalzburgerLand.

I SalzburgerLand är matlagningen genuin och fylld av passion. Här värnar man om traditioner samtidigt som man är öppen för nya smaker. Kreativa kockar ger traditionella rätter ny glans med influenser från regionens rika mattradition.

Bland sjöar vid Alpernas fot, alpängar och skogar, mitt i en hisnande bergsvärld och glaciärlandskap, skapar de kulinariska hjältarna i SalzburgerLand sina mästerverk. Med enkla ingredienser som smör, bergsost, färsk hömjölk och örter trollar de fram gourmetmenyer. De prisbelönta kockarna i SalzburgerLand sätter en hög standard när de kombinerar regionala råvaror på sofistikerade sätt, och de visar att även det enkla kan bli något extraordinärt med rätt kreativitet.