Upplev mat- och dryckeskulturen i SalzburgerLand
Njut av det traditionella

Samla minnesvärda smakupplevelser: I SalzburgerLand kombineras tradition med modern kreativitet i köket.

Dyrbar tradition

När fisken fångas upp ur kristallklart vatten tidigt på morgonen, trädskott samlas in av toppkockar och fänkål bakas med glaciärsand tills den är perfekt: då sitter du förmodligen vid ett restaurangbord i SalzburgerLand.

I SalzburgerLand är matlagningen genuin och fylld av passion. Här värnar man om traditioner samtidigt som man är öppen för nya smaker. Kreativa kockar ger traditionella rätter ny glans med influenser från regionens rika mattradition.

Bland sjöar vid Alpernas fot, alpängar och skogar, mitt i en hisnande bergsvärld och glaciärlandskap, skapar de kulinariska hjältarna i SalzburgerLand sina mästerverk. Med enkla ingredienser som smör, bergsost, färsk hömjölk och örter trollar de fram gourmetmenyer. De prisbelönta kockarna i SalzburgerLand sätter en hög standard när de kombinerar regionala råvaror på sofistikerade sätt, och de visar att även det enkla kan bli något extraordinärt med rätt kreativitet.

Kulinariska tips i SalzburgerLand

Gourmetrestauranger

Kulinariska höjdpunkter

Via Culinaria

Alpina köket

Fäbodar på sommaren

Kreativa toppkockar från SalzburgerLand

Kreativ matlagning med alpina produkt

Alpina köket

  "Vi sätter produkterna från alpregionen i centrum och förädlar dem med moderna tillagnings- och matlagningstekniker", säger den prisbelönta kocken Andreas Döllerer och beskriver stilen i det nya alpköket. Överraskande rätter tillagas med ost, vassle och ekologisk yoghurt från alpernas betesmarker. Sötvattensfisken kommer från Sigi Schatteiner, som föder upp Bluntau-rödingen i Bluntau-dalen i det renaste källvattnet speciellt för Döllerer. Men han experimenterar också med vilt, nötkött och lamm, vilda frukter, örter och svampar. Andreas Döllerer föregår med gott exempel och många kockar följer hans exempel.

Kulinariska specialiteter i alphyttorna i SalzburgerLand

Frische Butter von der Präauhochalm, Dorfgastein

Frischkäse von der Filzmoosalm, Großarltal

Profesen und Bauernkrapfen von der Bartl Hütte, St. Gilgen

Käsespätzle in der TOM Almhütte, Maria Alm

Smakupplevelser i alphyttorna i SalzburgerLand

Filzmoosalm i Grossarltal

Tödlingalm, Leogang

Litzlalm i Saalachtal

Bürgl Alm, Dienten i Hochkönig

Kulinariska upplevelser i SalzburgerLand

Söta specialiteter från Salzburg

FAQ

I SalzburgerLand är matlagningen genuin och passionerad. Här bevaras traditioner samtidigt som man är öppen för nya smaker. Traditionella rätter med rötter i regionen får nytt liv tack vare kreativa kockar. De prisbelönta kockarna i SalzburgerLand sätter ribban högt genom att skickligt kombinera regionala råvaror.

Mellan sjöar vid foten av Alperna, alpängar och skogar, mitt i en hisnande bergsvärld och glaciärområden, utnyttjar de kulinariska hjältarna i SalzburgerLand regionens fulla potential.

Med ingredienser från alpina betesmarker, såsom alpsmör, bergsost, färsk hömjölk och örter, skapar de gourmetmenyer som kombinerar traditionella recept med en nypa kreativitet. Kockarna i SalzburgerLand sätter ribban högt genom att smart kombinera regionala råvaror som sötvattensfisk, vilt, nötkött, lamm, vild frukt och svamp. Så smakar SalzburgerLand: bondmunkar, Pinzgau-ostspätzle, surdegsbröd med alpsmör och alpörter, Salzburg Mozartkugeln och Salzburger Nockerl.

Det alpina köket sätter fokus på råvaror från alpregionen och förädlar dem med moderna tillagnings- och matlagningstekniker. Enligt den prisbelönta kocken Andreas Döllerer, som är en föregångare och ambassadör för denna stil, handlar det om att lyfta fram det bästa av regionens produkter.

I det nya alpina köket tillagas överraskande rätter av ekologisk ost, vassle och yoghurt från alpina betesmarker. Bluntau-rödingen i Bluntaudalen, som föds upp i det renaste källvattnet, är speciellt framtagen för Döllerer. Dessutom experimenterar han med vilt, nötkött och lamm, samt vilda frukter, örter och svampar. Flera kockar i regionen inspireras av Döllerer och följer hans exempel, vilket gör honom till en central figur i utvecklingen av det alpina köket i Salzburgerland.

Via Culinaria inspirerar i SalzburgerLand med cirka 350 gourmetadresser, gourmetvägar med utvalda restauranger, värdshus, direktförsäljare och producenter.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till:

  • Insidertips för din nästa semester i Österrike

  • Utsökta recept

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Resetips och erbjudanden