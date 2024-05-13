Österrikes historia

Den tidiga historien

Området som idag utgör Österrike – med sina bördiga marker längs Donau och Alpernas dalgångar – har varit bebott sedan paleolitisk tid (fram till cirka 8000 f.Kr.). Omkring 400 f.Kr. slog sig keltiska folk från Västeuropa ner i de östra delarna av Alperna. Under 200-talet f.Kr. utvecklades den keltiska staten Noricum, som blev ett viktigt centrum för järnbearbetning.

Redan från 700-talet f.Kr. var Hallstatt, ett stort förhistoriskt saltgruvområde, en av de viktigaste bosättningarna i regionen. Hallstatt-perioden (cirka 750–450 f.Kr.) har fått sitt namn efter denna plats och var en betydelsefull tid för den keltiska kulturen.

Romarna kom till området runt 200 f.Kr. och år 15 f.Kr. hade de tagit kontroll över hela regionen. Den viktigaste romerska bosättningen i det som idag är Österrike var Carnuntum (huvudstad i den romerska provinsen Pannonia, i nuvarande Niederösterreich). Staden blev ett strategiskt centrum för de romerska befästningarna längs Donau. Idag kan man besöka en arkeologisk park där, med ett museum och en välbevarad amfiteater.