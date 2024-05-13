Skidområden i Österrike
Perfekta pister och alpina upplevelser

Den som letar efter stora skidområden med moderna liftar hittar sitt paradis i Österrike. Här väntar variation på välskötta pister, omgivna av spektakulära berg.

Skidåkning och snowboardåkning i Österrike: Äventyr i Alperna

Skidåkning är en självklar del av den österrikiska kulturen. Med en lång tradition av vinteridrott erbjuder landets skidorter varierade pister och moderna funparks, vilket lockar både nybörjare och erfarna åkare.

Att åka skidor en klar dag med Alperna som bakgrund och avsluta i en alpstuga med en Kaiserschmarren är en klassisk österrikisk skidupplevelse. Här möter du välskötta pister, effektiva liftar och en infrastruktur som gör skidsemestern smidig och njutbar.

Österrikes skidområden: Carving och snowboard

Österrikes 9 största skidområden

Österrikes 5 bästa skidområden

Snösäkra skidområden – garanterat vinterparadis

Familjevänliga skidområden – stor vinterglädje för de små

Små charmiga skidområden – mysiga och hållbara

Nybörjarvänliga skidområden

Skidområden med spa: Från backen till termalbad

Glaciärskidområden: Skidåkning på toppnivå

Kvällsåkning i Österrike: Carving under stjärnorna

När solen går ner, fortsätter pistäventyret och en unik upplevelse tar vid: kvällsåkning under stjärnhimlen, något som vissa regioner i Österrike erbjuder. Backarna lyses upp efter mörkrets inbrott. Oemotståndligt romantiskt!

Få den rätta tekniken

Skidskolor i Österrike

Skickliga carvingsvängar, rätt användning av stavar, korrekt på- och avstigning i skidliften - nybörjare lär sig allt detta av proffsen på österrikiska skidskolor:

Skiopenings och säsongsstart i Österrike: Viktiga datum på en blick

Start på vintersäsongen

Klimatskyddtips

Hur kan vi kombinera klimatskydd och vintersemester?

  • Välj hållbara skidorter 

  • Boka miljöcertifierade hotell 

  • Planera din resa med tåg 

  • Använd hållbara transportmedel i skidorten 

  • Hyr skidutrustning (med miljöstandarder) 

  • Håll dig på pisten (för naturens skull) 

  • Njut av regionala, säsongsbetonade och ekologiska matvaror

  • Prova på långsamma vinteraktiviteter 

Hållbar vintersemester

