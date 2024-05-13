Skidområden i Österrike
Perfekta pister och alpina upplevelser
Skidåkning och snowboardåkning i Österrike: Äventyr i Alperna
Skidåkning är en självklar del av den österrikiska kulturen. Med en lång tradition av vinteridrott erbjuder landets skidorter varierade pister och moderna funparks, vilket lockar både nybörjare och erfarna åkare.
Att åka skidor en klar dag med Alperna som bakgrund och avsluta i en alpstuga med en Kaiserschmarren är en klassisk österrikisk skidupplevelse. Här möter du välskötta pister, effektiva liftar och en infrastruktur som gör skidsemestern smidig och njutbar.
Österrikes skidområden: Carving och snowboard
Kvällsåkning i Österrike: Carving under stjärnorna
Få den rätta tekniken
Skidskolor i Österrike
Skickliga carvingsvängar, rätt användning av stavar, korrekt på- och avstigning i skidliften - nybörjare lär sig allt detta av proffsen på österrikiska skidskolor:
Skiopenings och säsongsstart i Österrike: Viktiga datum på en blick
Klimatskyddtips
Hur kan vi kombinera klimatskydd och vintersemester?
Välj hållbara skidorter
Boka miljöcertifierade hotell
Planera din resa med tåg
Använd hållbara transportmedel i skidorten
Hyr skidutrustning (med miljöstandarder)
Håll dig på pisten (för naturens skull)
Njut av regionala, säsongsbetonade och ekologiska matvaror
Prova på långsamma vinteraktiviteter