Skidområden i Österrike

Den som letar efter stora skidområden med moderna liftar hittar sitt paradis i Österrike. Här väntar variation på välskötta pister, omgivna av spektakulära berg.

Skidåkning och snowboardåkning i Österrike: Äventyr i Alperna

Skidåkning är en självklar del av den österrikiska kulturen. Med en lång tradition av vinteridrott erbjuder landets skidorter varierade pister och moderna funparks, vilket lockar både nybörjare och erfarna åkare.

Att åka skidor en klar dag med Alperna som bakgrund och avsluta i en alpstuga med en Kaiserschmarren är en klassisk österrikisk skidupplevelse. Här möter du välskötta pister, effektiva liftar och en infrastruktur som gör skidsemestern smidig och njutbar.