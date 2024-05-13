Wienfilharmonikerna
En orkester som förkroppsligar musikens själ
Orkestern grundades 1842 med den så kallade Stora Konserten, som framfördes under namnet Philharmonic Academy. På den tiden saknade Wien en fast konsertorkester med professionella musiker, trots stadens starka efterfrågan på symfonisk musik. Inför varje framträdande behövde nya ensembler sättas samman, vilket blev startskottet för Wienfilharmonikerna. Sedan dess har musikerna rekryterats uteslutande från Wiener Staatsoper – en tradition som lever vidare än idag.
Wienfilharmonikerna är en av få orkestrar som briljerar både som opera- och konsertorkester. Deras framträdanden trollbinder publik i Wiener Staatsoper, Musikverein och på internationella scener världen över. Under sommaren medverkar de i prestigefyllda utomhusevenemang som Salzburgfestivalen, där deras musik ackompanjerar spektakulära miljöer.
Få orkestrar har präglat den europeiska klassiska musikens historia och tradition så djupt som Wienfilharmonikerna. Deras unika "wienersound" framhålls ofta av både dirigenter och artister som en särskild kvalitet som fångar Wiens själ.
Wienfilharmonikerna är inte bara en orkester – de är en levande symbol för Wiens kultur, livsfilosofi och passion för musiken.
Wienfilharmonikernas nyårskonsert når varje år en världsomspännande publik på över 50 miljoner människor och direktsänds i mer än 90 länder.
Musiken och flöjten har alltid varit en naturlig del av livet för Karin Bonelli. Uppvuxen i den musikaliskt rika regionen Salzkammergut i Österrike, var hon omgiven av musik från tidig ålder. Både hennes föräldrar, bror och farbror är flöjtister, och vid åtta års ålder började hon ta sina första lektioner med sin mamma. Senare studerade hon vid konservatoriet i Linz innan hon fortsatte sina studier i Wien, München och Lyon. Vid 23 års ålder tog hon ett stort kliv i sin karriär och blev den första kvinnan som antogs till blåssektionen i Wiens filharmoniska orkester.
I denna intervju ville vi få en djupare inblick i den unga artistens liv och vad det innebär att vara en del av filharmonikerna och föra vidare deras musikaliska arv. Vi frågade henne också vad som gör denna historiska orkester så magisk och var hon finner sin personliga harmoni, ro och styrka i sitt yrke. Efter intervjun avslöjade hon med ett leende vad som ibland kan få henne på fall: 'Wachauer Marillenknödel!'"
Wiens unika ljudstil:
...vad som ligger bakom den fascinerande ljudstil som publiken älskar så mycket.
Vad är hemligheten bakom den fascinerande ljudstil som gjort Wienfilharmonikerna älskade världen över? Flöjtisten Karin Bonelli ger en inblick i vad som skapar det "blandbara, runda och varma ljudet" som är så karaktäristiskt för orkestern.
Det handlar inte enbart om instrumenten, även om de spelar en avgörande roll. Det unika ljudet är djupt rotat i Wiens musikaliska tradition och förmedlas från generation till generation inom orkestern.
Instrumenten, vars design sträcker sig tillbaka till 1700-talet och wienklassicismens era, är centrala för denna ljudidentitet. Wienfilharmonikerna ser sig som arvtagare till detta kulturarv och har valt att stå emot många av de förändringar som skedde under 1800-talet. Istället har de bevarat de ljudideal som var typiska för Mozarts, Haydns och Beethovens tid.
Ett tydligt exempel är blåsinstrumenten, där särskilt wienoboen och wienhornet skiljer sig från internationella motsvarigheter i både konstruktion och spelteknik. Detta ger dem en unik klang som definierar orkesterns ljudstil och skapar en lyssningsupplevelse präglad av tradition, värme och autenticitet.
Wiens unika ljudstil är mer än bara en musikupplevelse – den är en levande länk till det musikaliska kulturarv som gör Wien till en av världens mest ikoniska musikstäder.
Live-magi: var kan man uppleva Wiens filharmoniska orkester?
Statsoperan i Wien
Wiens filharmoniska orkester består av medlemmar från Wiens statsoperas orkester och ackompanjerar spektakulära produktioner.
Grafenegg Festival
När sommarscenen öppnar spelar Wiens filharmoniska orkester i Grafenegg. Festivalen är känd för sitt högklassiga program.
Salzburg-festivalen
Wienfilharmonikerna är en integrerad del av Salzburgfestivalen. Varje sommar ges föreställningar i Mozartstaden.
Schönbrunn sommarnattskonsert
En höjdpunkt i den årliga musikkalendern och en stämningsfull försommarkväll med Wiens filharmoniska orkester.
En resa genom musikhistorien
I Musikens hus i Wien finns Wiens filharmoniska museum, som bjuder på en fascinerande inblick i historien bakom den världsberömda orkestern. Det interaktiva ljudmuseet, invigt år 2000, erbjuder besökarna en djupdykning i Wiens rika musikhistoria och orkesterns nära koppling till wienklassicismen.
På andra våningen kan du ta del av historiska dokument, fotografier och föremål som knyter an till legendariska kompositörer som Bruckner, Brahms och Mahler.
En av museets höjdpunkter är biografrummet, där du kan njuta av klipp från de ikoniska nyårs- och sommarnattskonserterna. Utöver historiska skatter erbjuder museet även interaktiva upplevelser som förklarar ljudets fysik och musikens utveckling. Har du någonsin drömt om att dirigera Wiens filharmoniker? Här kan du testa det virtuellt!
Wiens filharmoniska museum är en plats där musikens historia möter framtidens teknik – en oförglömlig upplevelse för alla musikälskare.
Lysande start på det nya året
Nyårskonserten på Musikverein i Wien är en av de första platserna dit många går för att fira in det nya året. För världens främsta dirigenter är det en ära att få leda den årliga konserten i Wien. Musikstaden Wien är också hem för en av världens bästa orkestrar, Wiener Philharmoniker. "Stora salen" i Musikverein är Wiens vackraste konsertsal och anses vara ett underverk när det gäller ljudkvalitet. Nyårskonsertens höjdpunkt är den medryckande Radetzkymarschen, där dirigenten skickligt leder publikens applåder och skapar en särskilt festlig stämning.
På grund av den stora efterfrågan på biljetter till nyårskonserten lottas de ut exklusivt via Wienfilharmonikernas webbplats i början av året. Detta säkerställer att gäster från hela världen har lika stor chans att få biljetter. Registreringar för biljettlotteriet tas emot från januari till februari.