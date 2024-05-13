Wiener Philharmoniker: I över 180 år har denna världsberömda orkester berört publik världen över.

Orkestern grundades 1842 med den så kallade Stora Konserten, som framfördes under namnet Philharmonic Academy. På den tiden saknade Wien en fast konsertorkester med professionella musiker, trots stadens starka efterfrågan på symfonisk musik. Inför varje framträdande behövde nya ensembler sättas samman, vilket blev startskottet för Wienfilharmonikerna. Sedan dess har musikerna rekryterats uteslutande från Wiener Staatsoper – en tradition som lever vidare än idag.

Wienfilharmonikerna är en av få orkestrar som briljerar både som opera- och konsertorkester. Deras framträdanden trollbinder publik i Wiener Staatsoper, Musikverein och på internationella scener världen över. Under sommaren medverkar de i prestigefyllda utomhusevenemang som Salzburgfestivalen, där deras musik ackompanjerar spektakulära miljöer.

Få orkestrar har präglat den europeiska klassiska musikens historia och tradition så djupt som Wienfilharmonikerna. Deras unika "wienersound" framhålls ofta av både dirigenter och artister som en särskild kvalitet som fångar Wiens själ.

Wienfilharmonikerna är inte bara en orkester – de är en levande symbol för Wiens kultur, livsfilosofi och passion för musiken.