Inrese-och tullbestämmelser i Österrike
Vid landgränserna till Schengenstaterna genomförs vanligtvis inga kontroller längre. För att kunna styrka sin identitet vid stickprovskontroller måste resenärer dock alltid ha med sig sitt resedokument även inom Schengenområdet.
Varje barn behöver ett eget identitetsdokument (id-kort eller pass) – inskrivningar i förälders pass är inte tillåtna.
Schweiziska medborgare behöver ett giltigt ID-kort eller ett utgånget pass som är högst fem år gammalt för att resa in i Österrike.
Tyska medborgare behöver ett giltigt (eller högst ett år ogiltigt) nationellt ID-kort eller pass för att resa in i Österrike.
Visum
Medborgare från EU-länder, EES-länder, Schweiz och andra länder t.ex. Australien, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, etc. behöver inte visum för att resa in i Österrike. Medborgare från andra länder behöver ett Schengenvisum för vistelser upp till 90 dagar.
Med införandet av Schengenavtalet kan tredjelandsmedborgare, som är visumpliktiga, resa in i Österrike med ett Schengenvisum utan att behöva ett separat österrikiskt visum.
Medborgare som har uppehållstillstånd i ett Schengen-land har rätt att resa till och vistas i alla andra Schengen-länder i upp till 90 dagar.
Visuminformation
Mellan kl 14.00-16.00 kan du få personlig hjälp från visumavdelningen på Österrikes ambassad i Bern som nås nummer 031-356 52 52. Övrig tid finns det inspelad information på nummer 0900-575 022.
Huvudsakligen görs inga tullkontroller längre, men stickprovskontroller kan när som helst förekomma.
Vid direktflyg (utan mellanlandning i ett tredjeland) från ett EU-land till ett annat EU-land gäller utresan för EU-resenärer.
Observera: Om resan påbörjades i ett land utanför EU och endast en mellanlandning/ett transiteringsuppehåll gjordes i ett annat EU-land innan inresan till Österrike, gäller bestämmelserna för resenärer från tredjeländer. (Drittstaaten.)
Inresa från EU-länder
Maxmängd för tobaksvaror eller alkoholhaltiga drycker
Tobaksvaror eller alkoholhaltiga drycker är endast avgiftsfria för eget bruk. Vid överskridande av följande riktmängder måste det klargöras att varorna är avsedda för eget bruk:
Tobaksvaror:
Cigaretter: 800 styck
Cigarill (högst 3 g styckvikt): 400 styck
Cigarr: 200 styck
Röktobak: 1 kg
Alkoholhaltiga drycker:
Starksprit/spritdrycker?: 10 Liter
Andra alkoholhaltiga drycker än öl, mousserande vin eller vin upp till 22 % vol.: 20 liter
Vin (därav högst 60 liter mousserande vin): 90 liter
Öl: 110 Liter
Inresa från icke-EU-länder.
Reseinförselkvoter och tullfria gränser från tredjeländer.
Högsta tillåtna mängder för tullfri införsel till Österrike från tredjeländer för personligt bruk eller som gåva vid flyg- och sjötrafik:
Tobaksvaror (per person över 17 år):
- Cigaretter: 200 stycken eller
- Cigariller (cigarrer med högst 3 g styckvikt): 100 stycken eller
- Cigarrer: 50 stycken eller
- Rökningstobak: 250 gram eller
- En proportionell kombination av dessa varor
**Alkoholhaltiga drycker (per person över 17 år):** - Sprit
Alkohol och alkoholdrycker med en alkoholhalt på mer än 22 volymprocent eller odenaturerad etylalkohol på 80 volymprocent eller mer: 1 liter eller
Alkohol och alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent: 2 liter eller
en proportionell sammanställning av dessa varor och dessutom
icke-mousserande viner: 4 liter och
Öl: 16 liter
Andra varor upp till ett varuvärde på 300 euro totalt (vid inresa till landet landvägen); för flygresenärer upp till ett varuvärde på 430 euro totalt.
För resenärer under 15 år är dessa två ersättningar i allmänhet reducerade till 150 euro (oavsett vilket transportmedel som används). Flera resenärer kan inte lägga ihop sina reseersättningar.
reseutrustning för personligt bruk under vistelsen får importeras till Österrike tullfritt och informellt, förutsatt att det inte finns några importförbud.
Tullinformation
Zollamt Klagenfurt Villach
Ackerweg 19
9500 Villach
Telefon +43 (0) 50 233 740
E-Mail zollinfo@bmf.gv.at
Bra att veta
Resa med husdjur
Maximalt fem djur per person är tillåtet.
Varje djur måste vara identifierat med ett mikrochip. En tatuering som utförts före den 3 juli 2011 är dock fortfarande giltig så länge den är tydligt läsbar.
Varje djur måste åtföljas av ett djurpass (Pet Passport) utfärdat av en veterinär som godkänts av den behöriga myndigheten. Det måste också visa att djuret i fråga har en giltig rabiesvaccination och, om tillämpligt, en giltig boostervaccination. Rabiesvaccinationen är giltig i 21 dagar efter avslutad grundimmunisering om djuret därefter har genomgått regelbundna boostervaccinationer.
Ytterligare information om inresa, rabiesvaccinationens giltighet och inresekrav för valpar finns på webbplatsen för Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection. Där hittar du också information om inresa och återinresa med husdjur från tredjeländer till Österrike.
Koppel och munkorg måste medföras under din vistelse i Österrike. I Österrike är regleringen av koppeltvång de enskilda kommunernas ansvar. Det finns ingen nationell lag som exakt reglerar skyldigheten att hålla hundar i koppel eller munkorg. Turistföreningen på det valda semestermålet kan ge exakt information om de bestämmelser som gäller i respektive kommun.
I allmänhet tillämpas Oberösterreichs hundhållningslag.
Ett utdrag ur den:
I lokalområdet måste hundar hållas kopplade ELLER ha munkorg. Vid behov, men under alla omständigheter vid busshållplatser, i kollektivtrafiken, i skolor och förskolor, på lekplatser och vid stora folksamlingar, t.ex. i köpcentrum, badanläggningar och vid evenemang, ska hundar hållas kopplade OCH ha munkorg.
Polishundar, assistans- och räddningshundar, utbildade jakthundar och hundar vars hjälp vissa personer är beroende av (t.ex. ledarhundar för blinda) är undantagna från dessa föreskrifter.
Kommunen får genom förordning bestämma:
där koppel ELLER munkorg INTE är obligatoriskt i det lokala området (områden med frigående djur)
där koppel och munkorg är obligatoriska i det lokala området
där koppel generellt är förbjudna i närområdet (hundfri zon)
där koppel eller munkorg är obligatoriskt utanför det lokala området