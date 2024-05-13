Inrese-och tullbestämmelser i Österrike

Varje barn behöver ett eget identitetsdokument (id-kort eller pass) – inskrivningar i förälders pass är inte tillåtna.

Schweiziska medborgare behöver ett giltigt ID-kort eller ett utgånget pass som är högst fem år gammalt för att resa in i Österrike.

Vidare information: Österreichische Botschaft in Bern

Tyska medborgare behöver ett giltigt (eller högst ett år ogiltigt) nationellt ID-kort eller pass för att resa in i Österrike.

Vidare information: Österreichische Botschaft in Berlin

Närmare information om de resedokument som accepteras för inresa till Österrike Reisedokumente