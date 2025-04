GO-Box - För lastbilar, bussar och tunga husbilar

Alla fordon med en tillåten totalvikt på mer än 3,5 ton måste vara utrustade med en fordonsmonterad enhet som kallas GO-Box. GO-Box använder en mikrovågssignal för att registrera varje passage där vägtull gäller. EURO-utsläppsklassen eller CO₂-utsläppsklasserna, antalet körda kilometer och antalet axlar på fordonet påverkar tullavgiften, som endast kan betalas via GO-Box. Du hittar alla försäljningsplatser hos ASFINAG. Avgiften kan betalas antingen i förväg eller i efterhand, och kostnaderna kan också regleras direkt med ASFINAG via GO Direkt.