Österrike har många städer, men de små städerna har en alldeles särskild charm. Det är kanske inte så konstigt – dessa hundraåriga platser vårdas med stor omsorg.

Om du söker en lugnare upplevelse är Österrikes små historiska städer det perfekta valet. Dessa charmiga pärlor – som Bludenz i Vorarlberg, Bad Ischl i Oberösterreich och Hallein i SalzburgerLand – bjuder på en unik blandning av historia, värme och romantisk atmosfär.

Hemliga stigar och unika upplevelser

Fem noga utvalda rutter kopplar samman 16 småstäder, där varje plats har sin egen karaktär. Utforska Schärdings pittoreska gränder eller besök Steyr, som stoltserar med ett av de bäst bevarade historiska stadstorget i Oberösterreich. I Baden möts du av storslagen Biedermeier-arkitektur från 1800-talet.

De små historiska städerna kombinerar tidlös romantik med en dynamisk kulturscen. Här samsas traditionella festivaler och moderna konstprojekt, vilket skapar en plats där det förflutna och nutiden möts i harmoni. Det är destinationer där du kan stanna upp, uppskatta detaljerna och njuta av ögonblicket – helt i din egen takt, utan stress eller måsten.