Upptäck Österrikes små historiska pärlor
Om du söker en lugnare upplevelse är Österrikes små historiska städer det perfekta valet. Dessa charmiga pärlor – som Bludenz i Vorarlberg, Bad Ischl i Oberösterreich och Hallein i SalzburgerLand – bjuder på en unik blandning av historia, värme och romantisk atmosfär.
Hemliga stigar och unika upplevelser
Fem noga utvalda rutter kopplar samman 16 småstäder, där varje plats har sin egen karaktär. Utforska Schärdings pittoreska gränder eller besök Steyr, som stoltserar med ett av de bäst bevarade historiska stadstorget i Oberösterreich. I Baden möts du av storslagen Biedermeier-arkitektur från 1800-talet.
De små historiska städerna kombinerar tidlös romantik med en dynamisk kulturscen. Här samsas traditionella festivaler och moderna konstprojekt, vilket skapar en plats där det förflutna och nutiden möts i harmoni. Det är destinationer där du kan stanna upp, uppskatta detaljerna och njuta av ögonblicket – helt i din egen takt, utan stress eller måsten.
Små historiska städer – upplev dem från alla vinklar
5 resvägar genom Österrikes små historiska städer
Braunau - Steyr - Gmunden - Bad Ischl
Resan börjar i Braunau am Inn, fortsätter till Gmunden am Traunsee, via den 1 000 år gamla staden Steyr och slutar i den kejserliga staden Bad Ischl.
Baden - Freistadt - Schärding - Hallein
Vin, öl, dumplings eller salt - de här fyra städerna är kända för sina utmärkta maträtter, men också för sina imponerande trädgårdar och parker.
Judenburg - Bruck an der Mur - Fürstenfeld
I de tre medeltida handelsstäderna kan du fortfarande känna av liv och rörelse och den högljudda handeln på marknadsplatserna.
16 Små historiska gamla städer i Österrike
Bad Ischl
Kejserliga sommarställen, kaffehuskultur och Lehár-festivalen: en plats där historia och kultur smälter samman med stil.
Bad Radkersburg
Renässansstad nära den slovenska gränsen: känd för sina termiska källor och imponerande bevarade stadsbefästningar.
Baden nära Wien
Termalkällor, spaträdgårdar och kejserlig stil möter modern kultur - en plats att må bra och upptäcka.
Bludenz
Medeltida gränder, alpin känsla och porten till Brandnertal och Montafon - den alpina staden inbjuder dig att utforska.
Braunau vid värdshuset
Gotisk arkitektur och musikaliskt arv: gränsstaden till Bayern, hem till Franz Xaver Gruber, kombinerar historia med kultur.
Bruck an der Mur
Medeltiden möter industrin: här finns majsknivstornet och hjärtat av järnvägen - en stad som kombinerar historia och hantverk.
Freistadt
En medeltida stad med intakta stadsbefästningar och den traditionella bryggerikommunen - en plats full av historia och njutning.
Gmunden
Vid sjön Traunsee: En pittoresk stad med en rik keramiktradition och det imponerande slottet Ort - en plats full av charm och historia.
Hallein
Saltstad med historia: Keltiskt museum och saltgruvor vid Dürrnberg nära Salzburg - en plats som kombinerar förflutet och upplevelse.
Hartberg
Medeltida känsla i östra Steiermark: ringmuren och stadstornet berättar historien om en charmig, historisk stad.
Radstadt
Pongaus medeltida charm: den perfekta utgångspunkten för vandringar och skidturer i det imponerande Radstädter Tauern.
Schärding
Barockjuvel på Inn: pastellfärgade hus och torget Silberzeile gör denna stad till en speciell arkitektonisk upplevelse.
Små städer, stora upplevelser
Evenemang
En mängd olika evenemang i de små historiska städerna: Från kejsardagarna i Bad Ischl till Street Food Festival i Bludenz - upplev kultur, njutning och tradition.
Cykelturer
Utforska Österrikes små historiska städer på cykel: pittoreska landskap, kulturella höjdpunkter och historiska städer som Steyr och Schärding väntar på dig.
Vanliga frågor
Klimatskydd i städer
Bevarande av historiska byggnader
Att vårda och använda historiska byggnader bidrar till klimatskydd genom att spara resurser. Genom att undvika rivning och nybyggnation minskas förbrukningen av byggmaterial och markförsegling. Små historiska städer spelar en viktig roll i detta genom sitt fokus på långsiktigt underhåll av kulturarv.
Stöd för traditionellt hantverk
Restaurering och bevarande av äldre byggnader stärker traditionella hantverk och bevarar kunskaper för framtida generationer, vilket i sin tur främjar lokal hållbarhet.
Social hållbarhet och inkludering
Att säkerställa tillgänglighet och inkludering är centralt för hållbara städer. Den inkluderande museiguiden erbjuder en omfattande översikt över museer i Österrike med särskilda initiativ för att främja tillgänglighet och inkludering.
Genom att kombinera klimatskydd, social hållbarhet och tradition skapar de små historiska städerna en balanserad och framtidsorienterad livsmiljö