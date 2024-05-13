Upptäck Österrikes små historiska pärlor

Österrike har många städer, men de små städerna har en alldeles särskild charm. Det är kanske inte så konstigt – dessa hundraåriga platser vårdas med stor omsorg.

Om du söker en lugnare upplevelse är Österrikes små historiska städer det perfekta valet. Dessa charmiga pärlor – som Bludenz i Vorarlberg, Bad Ischl i Oberösterreich och Hallein i SalzburgerLand – bjuder på en unik blandning av historia, värme och romantisk atmosfär.

Hemliga stigar och unika upplevelser

Fem noga utvalda rutter kopplar samman 16 småstäder, där varje plats har sin egen karaktär. Utforska Schärdings pittoreska gränder eller besök Steyr, som stoltserar med ett av de bäst bevarade historiska stadstorget i Oberösterreich. I Baden möts du av storslagen Biedermeier-arkitektur från 1800-talet.

De små historiska städerna kombinerar tidlös romantik med en dynamisk kulturscen. Här samsas traditionella festivaler och moderna konstprojekt, vilket skapar en plats där det förflutna och nutiden möts i harmoni. Det är destinationer där du kan stanna upp, uppskatta detaljerna och njuta av ögonblicket – helt i din egen takt, utan stress eller måsten.

Fakta
Antal städer:16
Förbundsstater:6
Vägar:5
Kriterier:Byggnadsminnen, stadsstadga och max 45.000 invånare
Bästa tiden att resa
Spring, Summer och Autumn
Perfekt för
Solo Traveler, Couples och Friends

Små historiska städer – upplev dem från alla vinklar

5 resvägar genom Österrikes små historiska städer

Bludenz - Radstadt - Wolfsberg

Perfekt för dig som vill kombinera stadspuls med vandring i bergen.

Rundresa nr 1

Braunau - Steyr - Gmunden - Bad Ischl

Resan börjar i Braunau am Inn, fortsätter till Gmunden am Traunsee, via den 1 000 år gamla staden Steyr och slutar i den kejserliga staden Bad Ischl.

Rundresa nr 2

Baden - Freistadt - Schärding - Hallein

Vin, öl, dumplings eller salt - de här fyra städerna är kända för sina utmärkta maträtter, men också för sina imponerande trädgårdar och parker.

Rundresa nr 3

Judenburg - Bruck an der Mur - Fürstenfeld

I de tre medeltida handelsstäderna kan du fortfarande känna av liv och rörelse och den högljudda handeln på marknadsplatserna.

Rundresa nr 4

Bad Radkersburg - Hartberg - Baden

Termalkällor, underbara trädgårdar och arkitektoniska konstskatter erbjuds på denna rutt i det kuperade östra Steiermark och Niederösterreich.

Rundresa nr 5

16 Små historiska gamla städer i Österrike

Bad Ischl

Kejserliga sommarställen, kaffehuskultur och Lehár-festivalen: en plats där historia och kultur smälter samman med stil.

Bad Ischl

Bad Radkersburg

Renässansstad nära den slovenska gränsen: känd för sina termiska källor och imponerande bevarade stadsbefästningar.

Bad Radkersburg

Baden nära Wien

Termalkällor, spaträdgårdar och kejserlig stil möter modern kultur - en plats att må bra och upptäcka.

Baden nära Wien

Bludenz

Medeltida gränder, alpin känsla och porten till Brandnertal och Montafon - den alpina staden inbjuder dig att utforska.

Bludenz

Braunau vid värdshuset

Gotisk arkitektur och musikaliskt arv: gränsstaden till Bayern, hem till Franz Xaver Gruber, kombinerar historia med kultur.

Braunau på värdshuset

Bruck an der Mur

Medeltiden möter industrin: här finns majsknivstornet och hjärtat av järnvägen - en stad som kombinerar historia och hantverk.

Bruck an der Mur

Freistadt

En medeltida stad med intakta stadsbefästningar och den traditionella bryggerikommunen - en plats full av historia och njutning.

Freistadt

Fürstenfeld

Termalområde, vin och pumpa: staden i östra Steiermark kombinerar avkoppling med trevliga festivaler och regional mat.

Fürstenfeld

Gmunden

Vid sjön Traunsee: En pittoresk stad med en rik keramiktradition och det imponerande slottet Ort - en plats full av charm och historia.

Gmunden

Hallein

Saltstad med historia: Keltiskt museum och saltgruvor vid Dürrnberg nära Salzburg - en plats som kombinerar förflutet och upplevelse.

Hallein

Hartberg

Medeltida känsla i östra Steiermark: ringmuren och stadstornet berättar historien om en charmig, historisk stad.

Hartberg

Judenburg

Historiskt stadstorn möter högteknologi - ett av de modernaste planetarierna i Europa.

Judenburg

Radstadt

Pongaus medeltida charm: den perfekta utgångspunkten för vandringar och skidturer i det imponerande Radstädter Tauern.

Radstadt

Schärding

Barockjuvel på Inn: pastellfärgade hus och torget Silberzeile gör denna stad till en speciell arkitektonisk upplevelse.

Schärding

Steyr

Medeltida stad vid järnvägen: här möts historisk känsla och levande Christkindl-tradition.

Steyr

Wolfsberg

Wolfsberg i Lavanttal: romantiska slott och livliga stadsfestivaler gör denna distriktshuvudstad till en speciell upplevelse.

Wolfsberg
16 små historiska städer i överblick

Små städer, stora upplevelser

Evenemang

En mängd olika evenemang i de små historiska städerna: Från kejsardagarna i Bad Ischl till Street Food Festival i Bludenz - upplev kultur, njutning och tradition.

Evenemang

Cykelturer

Utforska Österrikes små historiska städer på cykel: pittoreska landskap, kulturella höjdpunkter och historiska städer som Steyr och Schärding väntar på dig.

Cykelturer

Motorcykelturer

15 motorcykelrutter genom Österrikes historiska städer: pittoreska landskap, kultur och speciella motorcykelhotell gör varje tur till en höjdpunkt.

Österrike Classic Tour

Vanliga frågor

Endast städer i Österrike med kulturminnesmärkta byggnader eller stadsdelar, en stadsstadga och upp till 45 000 invånare kan bli medlemmar i "Small Historic Towns". Syftet med sammanslutningen av städer är att höja deras profil bland turister.

Det finns totalt 16 gamla städer i Österrike med beteckningen "Small Historic Town". De är spridda över sex federala stater:

Kärnten

  • Wolfsberg

Niederösterreich

  • Baden

Övre Österrike

  • Bad Ischl

  • Braunau

  • Freistadt

  • Gmunden

  • Schärding

  • Steyr

SalzburgerLand

  • Hallein

  • Radstadt

Steiermark

  • Bruck an der Mur

  • Bad Radkersburg

  • Fürstenfeld

  • Hartberg

  • Judenburg

Vorarlberg

  • Bludenz

Gmunden ligger vid sjön Traunsee.
Dessa 15 städer ligger vid floder:

Kärnten

  • Wolfsberg (Lavant)

Niederösterreich

  • Baden (Schwechat)

Övre Österrike

  • Bad Ischl (Traun)

  • Braunau (Inn)

  • Freistadt (Feldaist, Jaunitz)

  • Schärding (Inn)

  • Steyr (Enns och Steyr)

SalzburgerLand

  • Hallein (Salzach)

  • Radstadt (Enns)

Steiermark

  • Bruck an der Mur (Mur)

  • Bad Radkersburg (Mur)

  • Fürstenfeld (Feistritz)

  • Hartberg (Hartberger Safen)

  • Judenburg (Mur)

Vorarlberg

  • Bludenz (Ill, Alfenz, Alvierbach och Schesa)

Klimatskydd i städer

Hållbara tips

  1. Bevarande av historiska byggnader
    Att vårda och använda historiska byggnader bidrar till klimatskydd genom att spara resurser. Genom att undvika rivning och nybyggnation minskas förbrukningen av byggmaterial och markförsegling. Små historiska städer spelar en viktig roll i detta genom sitt fokus på långsiktigt underhåll av kulturarv.

  2. Stöd för traditionellt hantverk
    Restaurering och bevarande av äldre byggnader stärker traditionella hantverk och bevarar kunskaper för framtida generationer, vilket i sin tur främjar lokal hållbarhet.

  3. Social hållbarhet och inkludering
    Att säkerställa tillgänglighet och inkludering är centralt för hållbara städer. Den inkluderande museiguiden erbjuder en omfattande översikt över museer i Österrike med särskilda initiativ för att främja tillgänglighet och inkludering.

Genom att kombinera klimatskydd, social hållbarhet och tradition skapar de små historiska städerna en balanserad och framtidsorienterad livsmiljö

