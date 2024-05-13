Aprikoskaka med marsipan

  • Sweet
  • Vegetarian
  • dessert

Höjdpunkten under aprikossäsongen är denna snabba aprikoskaka bakad direkt på plåten, förfinad med marsipan.

Tillagning

  • Tillagningstid: 45 Min.
  • 1 Blech
Steg 1

Förvärm ugnen till 180 °C varmluft.

Steg 2

Rör marsipan, florsocker och äggulor till en jämn massa.

Steg 3

Rör ner det rumstempererade smöret i ägguleblandningen.

Steg 4

Vispa 4 äggvitor med strösockret till ett hårt skum.

Steg 5

Rör ner mjöl, citronskal, bakpulver och mjölk i ägguleblandningen.

Steg 6

Vänd ner de vispade äggvitorna.

Steg 7

Bred ut blandningen på ett bakplåtspapper och toppa med halverade aprikoser. Blandningen räcker till ca 2/3 av en plåt.

Steg 8

Baka i 30-40 minuter. Sänk temperaturen till 160 °C efter 20 minuter.

Ingredienser
Till aprikoskakan:

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike