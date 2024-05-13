Aprikoskaka med marsipan
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
Höjdpunkten under aprikossäsongen är denna snabba aprikoskaka bakad direkt på plåten, förfinad med marsipan.
Tillagning
- Tillagningstid: 45 Min.
- 1 Blech
Förvärm ugnen till 180 °C varmluft.
Rör marsipan, florsocker och äggulor till en jämn massa.
Rör ner det rumstempererade smöret i ägguleblandningen.
Vispa 4 äggvitor med strösockret till ett hårt skum.
Rör ner mjöl, citronskal, bakpulver och mjölk i ägguleblandningen.
Vänd ner de vispade äggvitorna.
Bred ut blandningen på ett bakplåtspapper och toppa med halverade aprikoser. Blandningen räcker till ca 2/3 av en plåt.
Baka i 30-40 minuter. Sänk temperaturen till 160 °C efter 20 minuter.