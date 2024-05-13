Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås
Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 30 Stück
Ta ut alla ingredienser en timme innan degen ska tillredas.
Till degen
Smält smöret och värm upp mjölken tills den är ljummen. Blanda ägget, äggulorna, sockret, citronskalet, salt, jästen samt mjölken och vispa med det smälta smöret. Knåda degen tills den går att tas upp med en degskrapa utan att degen klibbar fast. Degen ska vara slät och formbar.
Täck över degen med en handduk och låt jäsa tills den har rest sig dubbelt så stor, ca 30-60 minuter i rumstemperatur. Knåda ner degen en gång och låt stå ytterligare 10 minuter.
Smält det smör som ska användas att doppa bullarna i och låt stå på svag värme. Dela degen i 30-35 småbitar och rulla sedan ut så att de har en tjocklek på ca. 7-8 mm. Skär sedan ut cirklar från bitarna med en diameter på ca. 4 cm. Tillsätt vald fyllning (ca. 1,5 tsk per cirkel), enklast gjort med en spritspåse. Vik kanterna över fyllningen och förslut noga, doppa sedan i det smälta smöret. Placera alla bitar relativt tätt in till varandra i en form, täck över med en handduk och låt jäsa i ca. 10 minuter.
Tips: Om Buchteln ska tillagas för barn, utelämna rom från fyllningen och såsen.
I en förvärmd ugn (160 °C varmluft), sätt in formen och låt stå i ca 30 minuter till bullarna blir gyllenbruna. Låt bullarna svalna i formen så de förblir fluffiga och saftiga (de kommer ha jäst). Vänd sedan ut bullarna, riv dem i bitar och strö över florsocker.
Till vaniljsåsen
Skär vaniljstången på mitten och skrapa ut vaniljfröna. Koka upp mjölken, grädden, sockret samt vaniljstången. Rör i äggulorna och vispa blandningen till en tjock såskonsistens. Ta ur vaniljstången och rör i rom. Servera såsen ljummen eller kall med Buchteln- bullarna.
Ingredienser
Buchteln utan fyllning kallas Dukatenbuchteln. Till skillnad från de fyllda med aprikos- eller plommonmarmelad, där vaniljsås är valfritt men gott, är vaniljsåsen ett måste till Dukatenbuchteln som vanligtvis serveras på en varm tallrik. Det sägs att den enda anledningen till att baka Dukatenbuchteln är för att kunna äta vaniljsås med sked.