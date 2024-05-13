Steg 4

Smält det smör som ska användas att doppa bullarna i och låt stå på svag värme. Dela degen i 30-35 småbitar och rulla sedan ut så att de har en tjocklek på ca. 7-8 mm. Skär sedan ut cirklar från bitarna med en diameter på ca. 4 cm. Tillsätt vald fyllning (ca. 1,5 tsk per cirkel), enklast gjort med en spritspåse. Vik kanterna över fyllningen och förslut noga, doppa sedan i det smälta smöret. Placera alla bitar relativt tätt in till varandra i en form, täck över med en handduk och låt jäsa i ca. 10 minuter.