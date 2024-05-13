Faschingskrapfen
Fyllda med aprikosmarmelad och beströdda med florsocker är faschingskrapfen (karnevalsmunkar) en klassiker under den österrikiska karnevalssäsongen, som firas runt fettisdagen. Prova detta alternativ till våra semlor!
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 16 Stück
Till munkarna
Blanda jäst, mjölk och 100 g mjöl och knåda till en mjuk deg. Forma till en boll och linda in i plastfolie. Låt vila i rumstemperatur i 1 - 2 timmar.
Blanda i en skål 3 äggulor, hela ägget, socker, rom, vaniljstång och citronskal. Tillsätt denna blandning och resten av mjölet till degen. Blanda med en degkrok. Tillsätt smöret och saltet gradvis. Fortsätt knåda tills degen är fin och smidig.
Dela upp degen i portioner om 50 g vardera, forma till bollar och lägg dem på en mjölad skärbräda. Täck över med en mjölad duk och låt jäsa i ca 1-2 timmar. Bollarna ska nästan ha fördubblats i storlek.
Hetta upp oljan i en stekpanna med höga kanter och frittera munkarna gyllenbruna i tre minuter på varje sida. Låt svalna på ett galler, fyll med aprikosmarmelad och pudra över florsocker.