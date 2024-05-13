Steg 3

Häll i paprikapulvret, tillsätt en skvätt vinäger och sedan tomatpurén. Lägg ner köttet, rör kort om. Krydda med vitlök, kummin, salt, peppar och en nypa mejram. Häll i den mängd vatten så att köttet precis täcks. Beroende på köttets kvalitet ska det sjuda på låg värme i 2-3 timmar. Rör om då och då, tillsätt mer vatten vid behov. Tänk på att vätskan ska kokas in i köttet så att det inte blir torrt.