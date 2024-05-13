Fiakergulasch- gulasch på österrikiskt vis
- Klassisker
- Kött
- main-course
Med det här receptet blir Fiakergulasch lika smakrik och god som originalet från Wien. Denna variant av den klassiska gulaschen serveras med korv, stekt ägg och inlagda gurkor för en extra smakupplevelse.
Tillagning
- Tillagningstid: 300 Min.
- 4 Portioner
Rensa nötköttet genom att ta bort senorna men behåll de tunna fetthinnorna, detta behåller köttets saftighet. Skär köttet i munstora bitar och löken i grova skivor.
I en stor kastrull, värm upp smöret och stek löken på låg värme. Rör om kontinuerligt så att löken behåller sin vätska.
Häll i paprikapulvret, tillsätt en skvätt vinäger och sedan tomatpurén. Lägg ner köttet, rör kort om. Krydda med vitlök, kummin, salt, peppar och en nypa mejram. Häll i den mängd vatten så att köttet precis täcks. Beroende på köttets kvalitet ska det sjuda på låg värme i 2-3 timmar. Rör om då och då, tillsätt mer vatten vid behov. Tänk på att vätskan ska kokas in i köttet så att det inte blir torrt.
När köttet har blivit mört, tillsätt en aning mer vatten och låt sjuda i ytterligare 10-15 minuter. Smaka av innan servering och tillsätt eventuella kryddor.
Till garneringen: låt korvarna sjuda i varmt vatten de sista 10-15 minuterna på köttets koktid. Stek äggen och skär upp de inlagda gurkorna.
Häll upp gulaschen i stora tallrikar, lägg korven, de stekta äggen och de inlagda gurkorna på toppen. Dekorera med röd paprikastrimlor om så önskas.
Servera med bröd eller småfranska. Kokt potatis är även ett alternativ.
Ingredienser
Visste du att...?
Detta recept har fått sitt namn från de kända kuskarna och deras hästdroskor i Wien. Rätten består av en nötköttragu toppad med korv och stekt ägg. Den mustiga såsen smaksätts med söt paprika från Ungern, som till och med den berömde kocken Auguste Escoffier importerade från Szeged till Frankrike på 1800-talet.