Visste du att...?

Det österrikiska köket är känt för sin Gugelhupf, men visste du att det faktiskt var romarna som först kom på receptet? De bakade en jäst-Gugelhupf, vars runda form symboliserade solen. Denna solsymbol har överlevt genom tiderna och blivit en älskad Gugelhupf-klassiker genom historien.