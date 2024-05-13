Altwiener Germgugelhupf- österrikisk sockerkaka
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Prova detta recept så får du ta del av Österrikes variant på sockerkaka, Gugelhupf, som är en stor klassiker. Det bästa med just detta recept- det går snabbt och smakar så gott!
Tillagning
- Tillagningstid: 45 Min.
- 10 Portioner
Värm upp hälften av mjölken på svag värme. Smula ner jästen och rör om tillsammans med en liten del av sockret. Strö över mjöl och låt stå på en varm plats tills massan har dubblat sig i storlek.
Vispa smöret poröst. Tillsätt äggula, hälften av sockret och vaniljsocker, vispa tills det blir fluffigt. Värm upp resten av mjölken på svag värme, blanda i mjöl, jästblandningen och citronskalet. Knåda till en jämn deg.
Vispa äggvitorna med en nypa salt och resten av sockret hårt. Arbeta in russinen i blandningen.
Smörj en sockerkaksform med smör och strö över mandelspån. Häll i degen och lägg över en handduk.
Låt stå i 30 – 45 minuter.
Efter 30-45 minuter, sätt in och grädda kakan i ugnen på 180 °C (varmluft) i ca. 35 minuter. Vänd ut kakan och strö över florsocker när kakan har svalnat.
Ingredienser
Visste du att...?
Det österrikiska köket är känt för sin Gugelhupf, men visste du att det faktiskt var romarna som först kom på receptet? De bakade en jäst-Gugelhupf, vars runda form symboliserade solen. Denna solsymbol har överlevt genom tiderna och blivit en älskad Gugelhupf-klassiker genom historien.