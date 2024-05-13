Glühwein och punsch
- Dryck
Glögg och punsch är förmodligen två av de mest populära vinterdryckerna i Österrike. Doften av rödvin kryddat med nejlika och kanel skapar julstämning.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 8 Portioner
Steg 1
Värm upp rödvinet med vattnet och sockret.
Steg 2
Lägg i kryddnejlikor, kanelstänger och apelsiner.
Steg 3
Låt det sjuda i 15-20 minuter, men se till att glöggen inte kokar. Smaka av och justera sötman efter behov.
Steg 4
Ta bort kryddnejlikor och kanelstänger, och häll sedan det heta vinet i kopparna.
Tips: Glögg kan dessutom garneras med en skiva apelsin och smakar bäst när den serveras varm.
Ingredienser
Till glühwein: