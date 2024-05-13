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Glühwein och punsch

  • Dryck

Glögg och punsch är förmodligen två av de mest populära vinterdryckerna i Österrike. Doften av rödvin kryddat med nejlika och kanel skapar julstämning.

Tillagning

  • Tillagningstid: 30 Min.
  • 8 Portioner
Steg 1

Värm upp rödvinet med vattnet och sockret.

Steg 2

Lägg i kryddnejlikor, kanelstänger och apelsiner.

Steg 3

Låt det sjuda i 15-20 minuter, men se till att glöggen inte kokar. Smaka av och justera sötman efter behov.

Steg 4

Ta bort kryddnejlikor och kanelstänger, och häll sedan det heta vinet i kopparna.

Tips: Glögg kan dessutom garneras med en skiva apelsin och smakar bäst när den serveras varm.

Ingredienser

Till glühwein:

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