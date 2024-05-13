Person garnishing cocktail with mint and lemon slice; bottles, mint leaves and lemon slices on table
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Ingefära- och myntadrink

  • Dryck

Uppfriskande mynta från trädgården möter den kraftfulla smakduon av ingefära och gin.

Tillagning

  • Tillagningstid: 30 Min.
  • 2 Portioner
Steg 1

Till ingefärasaften

Skala ingefäran och skär den i tunna skivor. Tvätta myntabladen.

Steg 2

Halvera och pressa citronen. Lägg sedan i en kastrull med vattnet.

Steg 3

Tillsätt ingefärsskivorna, myntabladen och sockret. Rör om väl och låt koka upp. Sänk sedan temperaturen och låt sjuda i 20 minuter på medelhög värme.

Steg 4

Ta bort myntabladen. Häll upp saften i en ren flaska med ingefärsskivorna och låt svalna. Förvara förseglad i kylen.

Steg 5

Till ingefära- och myntadrinken

Tvätta citronen och skär den i tunna skivor.

Steg 6

Lägg citronskivorna i glasen tillsammans med isbitarna. Tillsätt ingefärsaft och gin.

Steg 7

Fyll på med mineralvatten. Garnera med färsk mynta.

Variation: utelämna gin för en alkoholfri version.

Ingredienser

Till ingefärasaften:
Till ingefära- och myntadrinken:

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