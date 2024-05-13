Ingefära- och myntadrink
- Dryck
Uppfriskande mynta från trädgården möter den kraftfulla smakduon av ingefära och gin.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 2 Portioner
Till ingefärasaften
Skala ingefäran och skär den i tunna skivor. Tvätta myntabladen.
Halvera och pressa citronen. Lägg sedan i en kastrull med vattnet.
Tillsätt ingefärsskivorna, myntabladen och sockret. Rör om väl och låt koka upp. Sänk sedan temperaturen och låt sjuda i 20 minuter på medelhög värme.
Ta bort myntabladen. Häll upp saften i en ren flaska med ingefärsskivorna och låt svalna. Förvara förseglad i kylen.
Till ingefära- och myntadrinken
Tvätta citronen och skär den i tunna skivor.
Lägg citronskivorna i glasen tillsammans med isbitarna. Tillsätt ingefärsaft och gin.
Fyll på med mineralvatten. Garnera med färsk mynta.
Variation: utelämna gin för en alkoholfri version.