Käsknöpfle från Kleinwalsertal
- Vegetariskt
- Klassisker
- main-course
Varje dal i Vorarlberg har sin egen version av Käsknöpfle, den traditionella ostpastan. I Kleinwalsertal är det den rika och smakrika bergsosten som står i centrum och ger rätten dess unika karaktär.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 4 Portioner
Vispa mjöl, ägg, muskotnöt och en nypa salt till en fast deg. Degen ska vara trögflytande och bubblig. Låt vila en kort stund.
Skala lökarna, skär dem i ringar och täck med mjöl. Värm skirat smör i en stekpanna, stek lökringarna tills de är genomskinliga, tillsätt en tesked socker och stek långsamt tills de är gyllenbruna.
Koka upp en stor kastrull med saltat vatten. Riv osten under tiden. Lägg degen i det kokande vattnet i omgångar med hjälp av ett spaetzlerivjärn. Ta bort spaetzle som har stigit upp till ytan med en slev och skölj med kallt vatten. Behåll lite av kokvattnet.
Lägg sedan spaetzlen i en uppvärmd stekpanna. Tillsätt den rivna osten och lite av kokvattnet. Vänd runt allt väl. Smaka till sist av med salt och svartpeppar. Servera spaetzle på varma tallrikar och garnera med löken och gräslök.