Steg 3

Koka upp en stor kastrull med saltat vatten. Riv osten under tiden. Lägg degen i det kokande vattnet i omgångar med hjälp av ett spaetzlerivjärn. Ta bort spaetzle som har stigit upp till ytan med en slev och skölj med kallt vatten. Behåll lite av kokvattnet.