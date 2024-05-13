Kokosbusserl - Kokosmakroner
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
I Österrike kallas kokosmakroner för Kokosbusserl. Detta luftiga bakverk är en riktig höjdare vid juletid.
Tillagning
- Tillagningstid: 25 Min.
- 120 Stück
Steg 1
Vispa äggvitorna mycket hårt och rör ner florsockret till en tjock kräm.
Steg 2
Blanda krämen med riven kokos och citronsaft.
Steg 3
Lägg med hjälp av en tesked små högar på en bakplåtspappersklädd plåt och grädda i 180 °C i ca 15 minuter tills de är gyllenbruna.
Ingredienser
Till kokosmakronerna: