Coconut macaroons on grey cloth with fir branch, star anise and fairy lights in background
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Kokosbusserl - Kokosmakroner

  • Klassisker
  • Sött
  • Vegetariskt
  • dessert

I Österrike kallas kokosmakroner för Kokosbusserl. Detta luftiga bakverk är en riktig höjdare vid juletid.

Tillagning

  • Tillagningstid: 25 Min.
  • 120 Stück
Steg 1

Vispa äggvitorna mycket hårt och rör ner florsockret till en tjock kräm.

Steg 2

Blanda krämen med riven kokos och citronsaft.

Steg 3

Lägg med hjälp av en tesked små högar på en bakplåtspappersklädd plåt och grädda i 180 °C i ca 15 minuter tills de är gyllenbruna.

Ingredienser

Till kokosmakronerna:

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