Visste du att...?

Steiermarks stekta kycklingar är välkända för sin kvalitet tack vare "Sulmtal-fågel". Sedan 1600-talet har särskilt köttiga kapuner och poularder burit detta namn och varit populära vid flera kungliga hov runt om i Europa. Under monarkins tid distribuerades dessa läckra kycklingar till marknader bortom Alperna, ända till Trieste och Marburg.