En klassisk kycklingsallad
- Klassisker
- Kött
- main-course
Den läckra hemligheten bakom detta recept är kyckling från Sulmtal. Med detta recept gör du en kycklingsallad som smakar precis som originalet från Steiermark.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 4 Portioner
Ta bort skinnet från kycklingklubborna och ta bort köttet från benet med en vass kniv. Skär köttet i mindre bitar. Salta väl överallt och låt marinera övertäckt i ca 1 timme. (Om tiden är knapp kan marineringen utelämnas).
Under tiden, förbered dressingen genom att blanda senapen i lite ljummen buljong tills den är slät och blanda med vinägern. Smaka av med salt och peppar och vispa i pumpakärnoljan. Krydda efter smak. Tvätta salladen och låt den rinna av väl.
Vispa äggen snabbt i en tallrik eller skål, lägg mjölet och ströbrödet på en tallrik. Rulla nu kycklingbitarna i mjöl överallt, doppa i äggen och täck i ströbröd eller panko.
Hetta upp rikligt med smör eller vegetabilisk olja i en stekpanna. Lägg kycklingbitarna i det heta fettet och stek i 3 - 7 minuter, vänd en gång, tills de är gyllenbruna, beroende på storlek. Lyft ut och låt rinna av på hushållspapper.
Häll under tiden dressingen på en avrunna salladen och lägg upp den i mitten av stora tallrikar. Lägg de krispiga kycklingbitarna på (eller ännu hellre runt) salladen strax före servering. Garnera med halverade cocktailtomater om så önskas.
Tips: Servera med krispiga bakverk eller pumpakärnbröd.
Ingredienser
Visste du att...?
Steiermarks stekta kycklingar är välkända för sin kvalitet tack vare "Sulmtal-fågel". Sedan 1600-talet har särskilt köttiga kapuner och poularder burit detta namn och varit populära vid flera kungliga hov runt om i Europa. Under monarkins tid distribuerades dessa läckra kycklingar till marknader bortom Alperna, ända till Trieste och Marburg.