Grilled meat pieces with green salad and cherry tomatoes on plate, accompanied by bread slice and cutlery
  1. Homepage
  2. En klassisk kycklingsallad

En klassisk kycklingsallad

  • Klassisker
  • Kött
  • main-course
Recept från: Renate Wagner

Den läckra hemligheten bakom detta recept är kyckling från Sulmtal. Med detta recept gör du en kycklingsallad som smakar precis som originalet från Steiermark.

Tillagning

  • Tillagningstid: 60 Min.
  • 4 Portioner
Steg 1

Ta bort skinnet från kycklingklubborna och ta bort köttet från benet med en vass kniv. Skär köttet i mindre bitar. Salta väl överallt och låt marinera övertäckt i ca 1 timme. (Om tiden är knapp kan marineringen utelämnas).

Steg 2

Under tiden, förbered dressingen genom att blanda senapen i lite ljummen buljong tills den är slät och blanda med vinägern. Smaka av med salt och peppar och vispa i pumpakärnoljan. Krydda efter smak. Tvätta salladen och låt den rinna av väl.

Steg 3

Vispa äggen snabbt i en tallrik eller skål, lägg mjölet och ströbrödet på en tallrik. Rulla nu kycklingbitarna i mjöl överallt, doppa i äggen och täck i ströbröd eller panko.

Steg 4

Hetta upp rikligt med smör eller vegetabilisk olja i en stekpanna. Lägg kycklingbitarna i det heta fettet och stek i 3 - 7 minuter, vänd en gång, tills de är gyllenbruna, beroende på storlek. Lyft ut och låt rinna av på hushållspapper.

Steg 5

Häll under tiden dressingen på en avrunna salladen och lägg upp den i mitten av stora tallrikar. Lägg de krispiga kycklingbitarna på (eller ännu hellre runt) salladen strax före servering. Garnera med halverade cocktailtomater om så önskas.

Tips: Servera med krispiga bakverk eller pumpakärnbröd.

Ingredienser

Till köttet:
Till salladen:

Visste du att...?

Steiermarks stekta kycklingar är välkända för sin kvalitet tack vare "Sulmtal-fågel". Sedan 1600-talet har särskilt köttiga kapuner och poularder burit detta namn och varit populära vid flera kungliga hov runt om i Europa. Under monarkins tid distribuerades dessa läckra kycklingar till marknader bortom Alperna, ända till Trieste och Marburg.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till:

  • Insidertips för din nästa semester i Österrike

  • Utsökta recept

  • Tips på aktuella evenemang

  • Resetips och erbjudanden