Steg 7

Bred ut den blötlagda blandningen på plastfolie eller en ren, luktfri kökshandduk och forma till önskad bredd (ungefär 5 cm i diameter). Försegla försiktigt folien i båda ändar som en godispåse (knyt ihop kökshandduken med ett snöre) och linda sedan aluminiumfolie runt folierullen för att göra den stabil. Täck över och låt koka i kokande vatten i cirka 35 minuter. Ta upp knödeln ur vattnet och skär upp den från folien (eller duken).