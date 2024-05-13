Lingonsylt
- Sött
- Vegetariskt
I Tyrolen kallas lingon "Granten" och används till juice, sirap, likör, snaps och sylt. Det passar perfekt till Wiener schnitzel, viltkött, pannkakor eller yoghurt.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 7 Gläser
Rengör bären och blanda dem med vatten och socker.
Låt blandningen stå och dra i några timmar.
Koka på låg värme i 20 minuter och häll sedan upp sylten omedelbart i burkar med skruvlock.
Tips: Rengör burkarna och skruvlocken med kokhett vatten i förväg så att de blir sterila. Torka bort eventuella syltrester runt kanterna med hushållspapper eller en ren trasa när du fyller på. Förslut burkarna omsorgsfullt direkt efter påfyllningen.
Ingredienser
Visste du att...?
Lingon växer bland annat i alpregioner på höjder upp till över 2.000 meter. De vilda bären, som skördas från sensommaren till hösten, är rika på vitaminer och mineraler. Bensoesyra, askorbinsyra och salicylsyra ger lingonen deras karakteristiska syrliga smak. Lingon används också som huskur, till exempel mot förkylningar.