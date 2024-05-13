Visste du att...?

Lingon växer bland annat i alpregioner på höjder upp till över 2.000 meter. De vilda bären, som skördas från sensommaren till hösten, är rika på vitaminer och mineraler. Bensoesyra, askorbinsyra och salicylsyra ger lingonen deras karakteristiska syrliga smak. Lingon används också som huskur, till exempel mot förkylningar.