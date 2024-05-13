Linzer Augen
- Klassisker
- Vegetariskt
- Sött
- dessert
Linzer Augen är förmodligen en av de mest kända och mest traditionella julkakorna i Österrike.
Tillagning
- Tillagningstid: 40 Min.
- 25 Stück
Skär det kalla smöret i små bitar och smula snabbt ihop med mjölet.
Tillsätt socker, ägg, vaniljsocker och rivet citronskal och arbeta snabbt ihop till en smidig deg. Låt vila svalt i minst en halvtimme.
Kavla sedan ut degen till en tjocklek av ca 3 mm och skär ut skivor med en tandad skärare. Gör hål i hälften av skivorna (använd en liten utskärare).
Lägg skivorna på ett bakplåtspapper och grädda i en förvärmd ugn på 200 °C i ca 10 minuter tills de är gyllenbruna.
Efter gräddning, smörj bottnarna med sylt, lägg på topparna och pudra med florsocker.
Tips: Linzerögonen behöver lagras i cirka 14 dagar för att bli möra. Förvara dem i en sluten metallbox.