Linzer eyes with apricot jam and powdered sugar on glass plate, beside sieve, candle and fir branch.
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Linzer Augen

  • Klassisker
  • Vegetariskt
  • Sött
  • dessert

Linzer Augen är förmodligen en av de mest kända och mest traditionella julkakorna i Österrike.

Tillagning

  • Tillagningstid: 40 Min.
  • 25 Stück
Steg 1

Skär det kalla smöret i små bitar och smula snabbt ihop med mjölet.

Steg 2

Tillsätt socker, ägg, vaniljsocker och rivet citronskal och arbeta snabbt ihop till en smidig deg. Låt vila svalt i minst en halvtimme.

Steg 3

Kavla sedan ut degen till en tjocklek av ca 3 mm och skär ut skivor med en tandad skärare. Gör hål i hälften av skivorna (använd en liten utskärare).

Steg 4

Lägg skivorna på ett bakplåtspapper och grädda i en förvärmd ugn på 200 °C i ca 10 minuter tills de är gyllenbruna.

Steg 5

Efter gräddning, smörj bottnarna med sylt, lägg på topparna och pudra med florsocker.

Tips: Linzerögonen behöver lagras i cirka 14 dagar för att bli möra. Förvara dem i en sluten metallbox.

Ingredienser

Till kakorna:

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