Steg 2

Förvärm ugnen till 180 °C och smörj en inte alltför stor springform med smör. Tryck ut lite mer än hälften av degen i formen med knogarna. Forma den resterande degen till flera små rullar (till rutmönstret) och en tjockare rulle (till kanten). Täck botten med tunna kex eller rån enligt önskemål (kan också utelämnas) och bred på med slätrörd sylt, lämna ca 1 cm fritt runt om till kanten. Lägg den tjockare rullen i formen som kant och tryck till lätt. Lägg de tunnare rullarna ovanpå i form av ett gitter. Strö över flagad mandel om så önskas.