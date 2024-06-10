Linzertårta
- Klassisker
- Sött
- dessert
Det speciella med Linzertårtan är den s.k. "linzerdegen". Den är baserad på vad som bevisligen är världens äldsta kakrecept. Med det här receptet smakar din Linzertårta precis som originalet.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 8 Portioner
Förberedelser
Häll upp mjölet på arbetsytan, skär smöret i flingor och "smula" mellan fingrarna med mjölet. Tillsätt florsocker, nötter och ströbröd och därefter ägg och äggula. Smaksätt med kanel, en nypa kryddnejlika och lite salt samt citronskal eller -saft. Arbeta snabbt ihop till en slät mördeg, forma till en boll, täck med plastfolie och låt vila på en sval plats i ca 30 minuter.
Förvärm ugnen till 180 °C och smörj en inte alltför stor springform med smör. Tryck ut lite mer än hälften av degen i formen med knogarna. Forma den resterande degen till flera små rullar (till rutmönstret) och en tjockare rulle (till kanten). Täck botten med tunna kex eller rån enligt önskemål (kan också utelämnas) och bred på med slätrörd sylt, lämna ca 1 cm fritt runt om till kanten. Lägg den tjockare rullen i formen som kant och tryck till lätt. Lägg de tunnare rullarna ovanpå i form av ett gitter. Strö över flagad mandel om så önskas.
Pensla bakverket med det uppvispade ägget och grädda i den förvärmda ugnen i 50-60 minuter. Ta ut kakan, låt svalna och linda helst in den i folie under en dag.
Ingredienser
Visste du att..?
Den som vill utforska linzertårtans ursprung hamnar snabbt på en resa från Egypten till Verona och Milwaukee, Wisconsin – åtminstone i tanken. Det äldsta beprövade tårtreceptet nedtecknades av en grevinna i Verona och förvaras nu i Admonts klosterbibliotek. Det blev även populärt i Amerika på 1800-talet. Men utan konditorn Johann Konrad Vogel, som 1822 flyttade till Linz och skapade en stor tårta av "Linzer Masse" – känd sedan antikens Egypten – skulle denna söta legend inte vara vad den är idag: Oberösterreichs kulinariska landmärke.