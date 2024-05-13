Lyckogrisar till nyår
- Sött
- Klassisker
- Vegetariskt
- dessert
Välkomna det nya året med en sötsyrlig sensation! Dessa hembakade lyckogrisar bjuder inte bara på tur utan blir också festens snackis.
Tillagning
- Tillagningstid: 85 Min.
- 25 Stück
Knåda alla ingredienser till en smidig deg, forma till en boll, linda in i plastfolie och låt vila i kylskåpet i 30 minuter.
Kavla ut degen på mjölat bakbord till en tjocklek av ca 5 mm. Skär ut cirklar till ansiktena med en större utskärare/glas. Skär ut 2 cirklar per gris för näsa och öron. Upprepa detta tills all deg är slut.
Vispa ett ägg.
Lägg ansiktena på en bakplåtspappersklädd plåt och pensla med det vispade ägget.
Förvärm ugnen till 160° C varmluft.
Gör två (näs)hål i en mindre cirkel med hjälp av ett sugrör och placera i ansiktet. Skär den andra lilla cirkeln mitt itu och gör två öron. Pensla lyckogrisen med ägg igen. Upprepa tills alla lyckogrisar är färdiga.
Grädda i ca 20 minuter i 160° C varmluft tills de är gyllenbruna.
Ta ut lyckogrisarna ur ugnen och skär ut två ögon med ett sugrör över näsan och fyll med russin. Om du förbereder grisarna dagen innan kan du förvara dem i en lufttät behållare så att de håller sig fuktiga. De smakar bäst färska.