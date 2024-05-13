Golden-brown yeast rolls shaped like piglets on a plate, decorated with golden clover and green sprinkles
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Lyckogrisar till nyår

  • Sött
  • Klassisker
  • Vegetariskt
  • dessert

Välkomna det nya året med en sötsyrlig sensation! Dessa hembakade lyckogrisar bjuder inte bara på tur utan blir också festens snackis.

Tillagning

  • Tillagningstid: 85 Min.
  • 25 Stück
Steg 1

Knåda alla ingredienser till en smidig deg, forma till en boll, linda in i plastfolie och låt vila i kylskåpet i 30 minuter.

Steg 2

Kavla ut degen på mjölat bakbord till en tjocklek av ca 5 mm. Skär ut cirklar till ansiktena med en större utskärare/glas. Skär ut 2 cirklar per gris för näsa och öron. Upprepa detta tills all deg är slut.

Steg 3

Vispa ett ägg.

Steg 4

Lägg ansiktena på en bakplåtspappersklädd plåt och pensla med det vispade ägget.

Steg 5

Förvärm ugnen till 160° C varmluft.

Steg 6

Gör två (näs)hål i en mindre cirkel med hjälp av ett sugrör och placera i ansiktet. Skär den andra lilla cirkeln mitt itu och gör två öron. Pensla lyckogrisen med ägg igen. Upprepa tills alla lyckogrisar är färdiga.

Steg 7

Grädda i ca 20 minuter i 160° C varmluft tills de är gyllenbruna.

Steg 8

Ta ut lyckogrisarna ur ugnen och skär ut två ögon med ett sugrör över näsan och fyll med russin. Om du förbereder grisarna dagen innan kan du förvara dem i en lufttät behållare så att de håller sig fuktiga. De smakar bäst färska.

Ingredienser

Till lyckogrisarna:

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