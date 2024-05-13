Mandelkaka i form av gugelhupf
- Klassisker
- Vegetariskt
- Sött
- dessert
Under monarkins dagar var konsumtionen av "drottningen av alla nötter", även känd som sötmandeln, enorm. Wiens konditorer hade en stark förkärlek för att använda mandlar för att lyfta sina rätter till nya höjder.
Tillagning
- Tillagningstid: 50 Min.
- 10 Portioner
Vispa äggulorna med florsockret till ett skum. Tillsätt en skvätt nötlikör eller rom och vaniljsocker.
Smula rostat bröd fint. Blanda med mjölet och de rivna mandlarna. Blanda ner i ägguleblandningen och rör om väl.
Vispa äggvitorna med strösockret till en hård smet. Vänd ner de vispade äggvitorna i blandningen. Häll i formen. Grädda i 45 - 50 minuter.
Låt kakan svalna något och vänd sedan försiktigt ut den. Värm aprikosmarmeladen försiktigt och bred den över din gugelhupfkaka.
Rosta de flagade mandlarna i en stekpanna utan fett på låg värme tills de är ljusbruna. Strö över kakan.