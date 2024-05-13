Mandelkaka i form av gugelhupf

Klassisker

Vegetariskt

Sött

dessert • Recept från: Renate Wagner

Under monarkins dagar var konsumtionen av "drottningen av alla nötter", även känd som sötmandeln, enorm. Wiens konditorer hade en stark förkärlek för att använda mandlar för att lyfta sina rätter till nya höjder.