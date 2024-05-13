Marmorgugelhupf
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Gugelhupf är en klassiker i det österrikiska köket. Med det här receptet är kakan snabb och enkel att göra.
Tillagning
- Tillagningstid: 55 Min.
- 10 Portioner
Förvärm ugnen till ca 170 °C varmluft och pensla kakformen med smält smör.
Vispa smöret med äggulorna, tillsätt florsockret och blanda till en krämig massa. Tillsätt vaniljsocker och lite citronskal.
Vispa äggvitorna med strösockret till ett styvt skum. Blanda mjölet med bakpulvret och rör hälften av det i ägguleblandningen tillsammans med mjölken. Vänd sedan försiktigt ner äggviteskummet och resten av mjölet växelvis.
Häll något mindre än hälften av blandningen i sockerkaksformen. Färga resten mörkt med kakaopulver och tillsätt en skvätt rom efter smak.
Dra skaftet på en träsked genom de båda blandningarna i ett vågigt mönster.
Grädda i 50-55 minuter. Låt svalna något och vänd sedan ur formen. Strö över florsocker när kakan har svalnat.
Ingredienser
Visste du att..?
Marmorgugelhupf är ett måste i varje välsorterat kafés vitrinskåp. Tillsammans med apfelstrudel och sachertårta är det en av de bakverk som passar bäst till "Kleiner Brauner", "Melange" och många andra kaffesorter.