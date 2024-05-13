Visste du att...?

Succé har många upphovsmän, så även Gugelhupf. Österrikarna är övertygade om att deras Gugelhupf härstammar från en kombination av det gamla tyska ordet för den brunmunkade munkkåpan och jäst (gugele-hopf). Det låter logiskt. Men även den franska tolkningen är intressant, där det elsassiska "Kouglhof" spåras tillbaka till en dessert som enligt legenden bars av de tre vise männen i sina turbaner som mat under deras långa resa.