Nöt- och chokladkaka i form av en gugelhupf
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Nöt- och chokladgugelhupf är en österrikisk klassiker. Med detta recept bakar du enkelt en läcker nöt- och chokladkaka i den karakteristiska ringformen.
Tillagning
- Tillagningstid: 55 Min.
- 10 Portioner
Till degen
Vispa äggulorna med florsockret till ett skummigt skum, tillsätt det rumstempererade smöret och fortsätt vispa till ett skummigt skum.
Förvärm ugnen till ca 180 °C varmluft och pensla sockerkaksformen med smält smör.
Vispa äggvitorna med en nypa salt och strösocker tills de är styva. Smält chokladen i ett vattenbad.
Blanda mjölet med bakpulvret och vänd ner i ägguleblandningen med de rivna nötterna, kakaopulvret och den smälta chokladen. Vänd försiktigt ner äggvitorna.
Häll blandningen i formen och grädda i ca 50 - 55 minuter. Låt svalna och vänd ut. Strö över florsocker eller täck med glasyr.
Till chokladglasyren
Bryt chokladen i grova bitar och rör om med smöret och kokosfettet under het ånga tills allt har smält. Låt svalna under omrörning. Fördela vinbärssylten på den varma bottnen och täck med glasyren. Strö över krossade eller hackade nötter.
Ingredienser
Visste du att...?
Succé har många upphovsmän, så även Gugelhupf. Österrikarna är övertygade om att deras Gugelhupf härstammar från en kombination av det gamla tyska ordet för den brunmunkade munkkåpan och jäst (gugele-hopf). Det låter logiskt. Men även den franska tolkningen är intressant, där det elsassiska "Kouglhof" spåras tillbaka till en dessert som enligt legenden bars av de tre vise männen i sina turbaner som mat under deras långa resa.