Steg 5

Samtidigt som svampen steks, påbörja stekningen av fiskfilléerna genom att värma upp olja/smör i en stekpanna. Vänd filéerna i mjöl på ena sidan (mjölbelägg fisken på skinnsidan) och stek dem hastigt och kraftigt på den mjölade sidan. Vänd filéerna och stek dem också kort på andra sidan (så att fisken inte blir för torr).