Öringfilé med skogssvamp
- Fisk
- main-course
Skogssvamparna och de färska örterna är hemligheten i detta recept. Det här receptet är perfekt för finsmakare och är enkelt att laga.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 4 Portioner
Rengör fiskfillérna, torka av med papper och krydda med salt samt peppar. Häll över citronsaft efter smak och sätt åt sidan.
Finhacka örterna och blanda ner i smöret. Tillsätt salt, peppar, ansjoviskräm och citronsaft i smöret. Sätt in i kylen.
Sätt ugnen på övervärme.
Rengör svamparna och skär i små bitar. Finhacka salladslöken, stek det i smör/olja och lägg i svamparna. Peppra och stek på medelvärme.
Samtidigt som svampen steks, påbörja stekningen av fiskfilléerna genom att värma upp olja/smör i en stekpanna. Vänd filéerna i mjöl på ena sidan (mjölbelägg fisken på skinnsidan) och stek dem hastigt och kraftigt på den mjölade sidan. Vänd filéerna och stek dem också kort på andra sidan (så att fisken inte blir för torr).
Ta fram en ugnsform och lägg filléerna med den mjölade sidan upp, bre på örtsmöret. Låt stå i ugnen tills smöret har smält.
När svamparna har stekt klart, salta åter en gång till, strö över persilja och lägg upp på en tallrik. Lägg upp fisken bredvid svampen och servera.
Tips: Servera med smörstekt Heurige (färskpotatis) eller spaetzle och sallad.
Ingredienser
Visste du att...?
Öringen är verkligen en globetrotter. Den "simmar" över nationsgränserna och känner sig hemma överallt där det finns djupa, syrerika sjöar: i norra Ryssland, Skandinavien, de baltiska länderna och Island. Och naturligtvis i Österrikes sjöar. I den lokala Weissensee eller Millstätter See brukade det vara den viktigaste fisken. Det österrikiska köket älskar det-såklart!